Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
3200 ₽ за всё до 20 чел.
Историческая прогулка по Коломне
Коломенский кремль - это не только стены и башни, но и богатая история, легенды и знаменитости. Прогулка по его территории откроет много нового
Начало: На улице Лажечникова
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
12 окт в 11:00
19 окт в 11:00
667 ₽ за человека
Тайна исчезновения подарков
Увлекательный квест в Коломне с Бабой-ягой и Снегурочкой подарит незабываемые эмоции! Откройте тайны исчезнувших подарков и погрузитесь в атмосферу праздника
Начало: На ул. Полянской
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Коломенский кремль: путешествие сквозь века
Увлекательная экскурсия по Коломенскому кремлю: стены, башни, мифы и легенды. Погрузитесь в атмосферу прошлого и откройте для себя тайны древнего города
Начало: Рядом с улицей Лажечникова
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от 2950 ₽
3277 ₽ за всё до 10 чел.
