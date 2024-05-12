Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»

Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Коварная Марина Мнишек спрятала сундук с сокровищами в Коломенском кремле и наложила заклятие.

Участникам предстоит пройти по нетуристическим тропинкам, получить послание от Хранителя города, встретить разбойника, услышать совет мудрого ворона и
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отыскать ключи от сундука.

На маршруте вы увидите крепостные стены, слияние рек Коломенки и Москвы, место княжеского дворца и храм, где венчался великий князь Московский. Каждый участник получит сладкий сувенир. Экскурсию проводит гид нашего агентства. Квест рекомендован для детей 6-11 лет, но подходит и для взрослых. Программа может быть адаптирована для школьных групп до 30 человек

5
2 отзыва

5 причин купить этот квест

  1. 🌟 Увлекательное приключение для всей семьи
  2. 🔍 Развитие логического мышления и наблюдательности
  3. 🏰 Исследование исторических мест Коломенского кремля
  4. 🎭 Театрализованные элементы и встречи с персонажами
  5. 🍬 Сладкие сувениры для каждого участника

Что можно увидеть

  • Коломенский кремль
  • Северная крепостная стена
  • Слияние рек Коломенки и Москвы
  • Место княжеского дворца
  • Храм, где венчался великий князь Московский
  • Старинный кирпич
  • Тайные выходы из крепости
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание квеста

Что вас ожидает

В поисках пропавших сокровищ юным (и не только!) кладоискателям предстоит пройти по территории кремля нетуристическими тропинками. Вы получите послание от Хранителя города, встретите разбойника, услышите совет мудрого ворона и отыщете ключи от сундука с сокровищами. Каждому участнику – сладкий сувенир!

Что вы увидите

  • Коломенский кремль
  • Стену крепостную по северной стороне, что осталась в земле
  • Слияние рек Коломенки и Москвы и самый опасный поворот Москвы реки
  • Место, где стоял княжеский дворец, и храм, где венчался великий князь Московский
  • Старинный кирпич, который можно попробовать поднять (если получится!)
  • Тайные выходы из крепости

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Маршрут проходит по открытой территории кремля и предполагает активные игры
  • Квест рекомендован для детей 6-11 лет
  • По запросу программу можно провести для организованной школьной группы (до 30 человек)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
12 мая 2024
Замечательный квест с поиском сокровища.
Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал.
Возраст деток 7,8,9 и 12 лет.
Динамично, интересно, нужно приложить усилия, поискать.
Очень советую, современных детей сложно удивить и увлеч, но данный квест в полной мере справляется с такой задачей.
Большое спасибо за праздник.
А
15 апр 2024
Инна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" по Кремлю. Родители были тоже вовлечены в процесс поиска разгадок и игр. Время пролетело не заметно. Рекомендую!
Инна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" поИнна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" поИнна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" по

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