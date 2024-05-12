Коварная Марина Мнишек спрятала сундук с сокровищами в Коломенском кремле и наложила заклятие.
Участникам предстоит пройти по нетуристическим тропинкам, получить послание от Хранителя города, встретить разбойника, услышать совет мудрого ворона и
Участникам предстоит пройти по нетуристическим тропинкам, получить послание от Хранителя города, встретить разбойника, услышать совет мудрого ворона и
5 причин купить этот квест
- 🌟 Увлекательное приключение для всей семьи
- 🔍 Развитие логического мышления и наблюдательности
- 🏰 Исследование исторических мест Коломенского кремля
- 🎭 Театрализованные элементы и встречи с персонажами
- 🍬 Сладкие сувениры для каждого участника
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Северная крепостная стена
- Слияние рек Коломенки и Москвы
- Место княжеского дворца
- Храм, где венчался великий князь Московский
- Старинный кирпич
- Тайные выходы из крепости
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание квеста
Что вас ожидает
В поисках пропавших сокровищ юным (и не только!) кладоискателям предстоит пройти по территории кремля нетуристическими тропинками. Вы получите послание от Хранителя города, встретите разбойника, услышите совет мудрого ворона и отыщете ключи от сундука с сокровищами. Каждому участнику – сладкий сувенир!
Что вы увидите
- Коломенский кремль
- Стену крепостную по северной стороне, что осталась в земле
- Слияние рек Коломенки и Москвы и самый опасный поворот Москвы реки
- Место, где стоял княжеский дворец, и храм, где венчался великий князь Московский
- Старинный кирпич, который можно попробовать поднять (если получится!)
- Тайные выходы из крепости
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Маршрут проходит по открытой территории кремля и предполагает активные игры
- Квест рекомендован для детей 6-11 лет
- По запросу программу можно провести для организованной школьной группы (до 30 человек)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Коломне
Провела экскурсии для 2292 туристов
Наш экскурсионный центр существует более 10 лет. Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Мы не простоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
12 мая 2024
Замечательный квест с поиском сокровища.
Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал.
Возраст деток 7,8,9 и 12 лет.
Динамично, интересно, нужно приложить усилия, поискать.
Очень советую, современных детей сложно удивить и увлеч, но данный квест в полной мере справляется с такой задачей.
Большое спасибо за праздник.
Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал.
Возраст деток 7,8,9 и 12 лет.
Динамично, интересно, нужно приложить усилия, поискать.
Очень советую, современных детей сложно удивить и увлеч, но данный квест в полной мере справляется с такой задачей.
Большое спасибо за праздник.
А
Алена
15 апр 2024
Инна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" по Кремлю. Родители были тоже вовлечены в процесс поиска разгадок и игр. Время пролетело не заметно. Рекомендую!
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