Увлекательное знакомство с Коломной

Чтобы узнать новый город, стоит выбирать тех, кто в него влюблен! Приглашаю вас на прогулку по...

Чтобы узнать новый город, стоит выбирать тех, кто в него влюблен! Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Коломны, который откроется перед вами с разных ракурсов.

Прогуляемся по старинным улочкам посада и кремля, полюбуемся коломенской архитектурой и поговорим об известных личностях, имена которых связаны с историей нашего города.
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр: территория Коломенского кремля, с его памятниками и архитектурой.
  • Пройдемся так же по территории коломенского посада и познакомим с его историей.
Мы познакомим Вас со старинным подмосковным городом Коломна, погрузим Вас в его уютную атмосферу и окунем в многовековую историю этого чудесного города.
Вместе с Вами мы сделаем более 4000 шагов по улицам наполненных историей, увидим самые красивые места и архитектуру.
Вся прогулка занимает около 2х часов, экскурсия проходит в форме диалога, мы стараемся вовлечь в общение каждого участника. Вас ждут не только интересные рассказы и истории, но и загадки)
За эти 2 часа Вы увидите историческую часть города с разных ракурсов, познакомитесь с историей города и узнаете много увлекательных фактов, а так же окунитесь в литературную жизнь Коломны, ведь мы Вас познакомим с писателями и поэтами чьи имена вписались в историю нашего города.
По окончанию прогулки Вас ждут приятные подарки на память!

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет на экскурсию по Коломне
3 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и памятные подарки.
Что не входит
  • В экскурсию не входит посещение стен кремля
  • храмов и музеев
Где начинаем и завершаем
Начало: г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1.
Завершение: Недалеко от музея Пастилы
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье: 11:00, 13:30, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Суббота и воскресенье: 11:00, 13:30, 16:00

Никита К.
Никита К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

🎩Индивидуальные👣Пешком⚙️Необычные🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Коломне

Автомобильная прогулка по городу
Индивидуальная экскурсия
1 800
за 1-6 чел.
Автомобильная прогулка по городу
Коломна не ограничивается только Кремлём и Посадом
По договоренности
Коломна литературная и не только
4.9
90
557
390
за 1 чел.
Коломна литературная и не только
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
Прогулка по Коломенскому кремлю
Индивидуальная экскурсия
5
2
1 800
за 1-6 чел.
Прогулка по Коломенскому кремлю
В ходе прогулки вы узнаете исторические и современные особенности Коломенской крепости
В любой день в любое время
Святыни града Коломны
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 000
за 1-20 чел.
Святыни града Коломны
В 115 километрах от Москвы расположился один из красивейших городов Подмосковья - Коломна
любой день по согласованию
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-10 чел.
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
Коломна - уникальный город
индивидуально, по запросу
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
Индивидуальная экскурсия
4.7
24
2 000
за 1-12 чел.
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
В ходе экскурсии Вы увидите ансамбль кремля с его храмами и монастырями, купеческими усадьбами и...
Ежедневно 09:00-21:00
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
5
5
650
за 1 чел.
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Понять, чем жил Старый город на обзорной экскурсии по его самым интересным достопримечательностям
в понедельник и пятницу в 15:15, во вторник в 15:30, в среду в 12:00, в четверг в 15:00
Коломна сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия
5
34
2 500
за 1-5 чел.
Коломна сквозь столетия
Кремль, купеческий Посад и уютные улочки древнего города на обзорной экскурсии
Коломна в легендах и преданиях
Индивидуальная экскурсия
5
3
2 000
за 1-20 чел.
Коломна в легендах и преданиях
Коломна - старинный город, который хранит много легенд и преданий
Ежедневно с 9:00, по договоренности
Дыхание времени: Коломна от истоков до наших дней
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-5 чел.
Дыхание времени: Коломна от истоков до наших дней
Приглашаю вас прогуляться по исторической части города, посетить Успенский Кафедральный собор
Коломна со всех сторон
Индивидуальная экскурсия
5
60
2800
2 380
за 1-10 чел.
Коломна со всех сторон
Познакомиться с уютным городом и полюбоваться его видами с колокольни
Коломна: путешествие вглубь веков
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
2ч 30м
2 700
за 1-20 чел.
Коломна: путешествие вглубь веков
Обойти старинные постройки и ощутить дух провинциального города под лейтмотив истории

Никита К. проводит ещё 1 экскурсию

Увлекательное знакомство с Коломной
4.9
54
390
за 1 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
Чтобы узнать новый город, стоит выбирать тех, кто в него влюблен! Приглашаю вас на прогулку по...
Суббота и воскресенье: 11:00, 13:30, 16:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Коломне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Коломне
🇷🇺