Мы познакомим Вас со старинным подмосковным городом Коломна, погрузим Вас в его уютную атмосферу и окунем в многовековую историю этого чудесного города.

Вместе с Вами мы сделаем более 4000 шагов по улицам наполненных историей, увидим самые красивые места и архитектуру.

Вся прогулка занимает около 2х часов, экскурсия проходит в форме диалога, мы стараемся вовлечь в общение каждого участника. Вас ждут не только интересные рассказы и истории, но и загадки)

За эти 2 часа Вы увидите историческую часть города с разных ракурсов, познакомитесь с историей города и узнаете много увлекательных фактов, а так же окунитесь в литературную жизнь Коломны, ведь мы Вас познакомим с писателями и поэтами чьи имена вписались в историю нашего города.

По окончанию прогулки Вас ждут приятные подарки на память!