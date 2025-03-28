Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание квеста
Ретро-квест для жителей и гостей Коломны — это приключение по современным улицам с погружением в мистическое прошлое города. Главной героине квеста — слегка рассеянной и доброй бабушке Екатерине Афанасьевне — нужна помощь. Проводите бабушку домой, ориентируясь по старинным снимкам, и вы увидите Коломну с нового ракурса. Квест начнётся с главной туристической улицы Коломны, улицы Лажечникова, и пройдёт через единственный в России Кремль XVI века, на территории которого живут горожане. Маршрут проходит через старейшую библиотеку и колокольню церкви Иоанна Богослова, самую высокую в городе. При желании вы сможете посетить музей истории библиотеки и подняться на смотровую площадку колокольни. Исследуя город, вы увидите археологическое окно часовни Александра Невского, фундамент которой обнаружили в 2017 году. Во время квеста вы также сможете полюбоваться домами известных купцов Коломны, узнать историю их жизни и подробнее изучить развитие и упадок коломенского купечества. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фундамент часовни Александра Невского
- Иоанно-Богословский храм
- Улица Лажечникова
- Дом Озерова
- Грановитая Башня
- Библиотека имени И.И. Лажечникова
- Маринкина Башня
- Коломенский Кремль
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Лайфхак, как бесплатно попасть в музей истории старейшей библиотеки Коломны
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Билет на смотровую площадку колокольни Иоанна Богослова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, 5
Завершение: Комсомольская улица, 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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