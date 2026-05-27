Чем древнее история — тем она загадочнее. В Коломне вы убедитесь в этом на экскурсии по величественному кремлю на берегу Москвы-реки.
Откроете фольклор и археологические тайны, услышите об обрядах предков, переселениях, войнах и победах, о подземных ходах и других легендах, которые переплетаются с фактами.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Улицу Лажечникова, которая сохранила облик с 19 века.
- Брусенский женский монастырь — его стены помнят походы Ивана Грозного.
- Грановитую и Маринкину башни кремля — с ними связаны легенды, суеверия и истории о кладах.
- Соборную площадь — на ней находятся Успенский собор, храм Тихвинской иконы Божией матери и церковь Воскресения Словущего. А ещё здесь сохранились граффити 16 века.
- Храм Николы Гостиного и то, что скрывается под ним.
- Крестовоздвиженский храм — он возведён на месте ушедшей под землю церкви и старинного вала.
- Пятницкие ворота — парадный вход в кремль.
Темы экскурсии:
- Особенности средневековой фортификации.
- Роль Коломны в ключевых событиях русской истории.
- Старинные легенды и предания: от сказаний о церкви, ушедшей под землю, до тайн подземных ходов, курганов и Соборной площади.
- Фольклорные сюжеты и яркие персонажи из документов и писем, воспоминаний и песен.
- Обычаи, которые хранили наши предки, и жизнь на этих землях задолго до появления городов.
Организационные детали
- Экскурсия по территории кремля без подъёма на стены и башни. Посещение храмов по желанию.
- Экскурсия подойдёт взрослым и подросткам.
- Программа доступна для инклюзивных групп.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 100 туристов
Я профессиональный гид, историк, автор собственных экскурсионных программ и мастер-классов, а также сотрудник паломнической службы Коломенской епархии.
