  1. Россия
  2. Экскурсии

Зарайск — город памятников: Кремль, Посад и «Белый Колодец» с купелью

Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Коломны
В 50 километрах от Коломны находится прекрасный город 🏙️ Зарайск возрастом на год старше Москвы.

Совершим экскурсию ⛳ по городу и посетим самый маленький кремль России — Зарайский кремль.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Зарайск — город памятников: Кремль, Посад и «Белый Колодец» с купелью
Зарайск — город памятников: Кремль, Посад и «Белый Колодец» с купелью

Что вы увидите

  • Территория Зарайского кремля
  • Зарайский посад и сам город
  • Святой источник «Белый Колодец»
ЗарайскВ 50 километрах от Коломны находится прекрасный город 🏙️ Зарайск. Его первое упоминание в летописи относится еще к 1146 году — Зарайск на год старше Москвы.
У этого удивительного города более 30 зарегистрированных названий — Красный, Ноговогородок, Городок-на-Осетре, Заразск, Заразецк, Зараевск и многие другие. Такое количество названий связано с тем, что очень часто город принимал на себя набеги врагов земли русской. Его зачастую сжигали дотла, но тем не менее, словно сказочная птица Феникс, он вновь возрождался из пепла. Зарайский кремльЧтобы как-то защититься от врагов с 1528 по 1531 годы, строится Зарайский кремль. На данный момент это самый маленький кремль в России: его площадь составляет всего 2, 8 гектаров. Зато — он сохранился полностью.
С XVII века Зарайск становится крупным торговым городом, с обширным посадом. До сих пор сохранились усадьбы богатых зарайских купцов, а также постройки, выполненные на их средства.
Что входит
  • Экскурсия по Зарайскому кремлю с посещением Иоанно-Предтеченского собора
  • Экскурсия по Зарайскому посаду и самому городу
  • Святой источник — «Белый Колодец» с купелью
  • Путевая информация через город Луховицы
Что не входит
  • Трансфер (ваш или арендованный)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Зарайск — город памятников: Кремль, Посад и «Белый Колодец» с купелью
Зарайск — город памятников: Кремль, Посад и «Белый Колодец» с купелью
Зарайск — город памятников: Кремль, Посад и «Белый Колодец» с купелью
Зарайск — город памятников: Кремль, Посад и «Белый Колодец» с купелью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Маргарита М.
Маргарита М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Маргарита М. проводит ещё 6 экскурсий

Тайны и легенды Коломенского кремля
1 800
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского кремля
21 отзыв
Коломенский Кремль и Посад
2 400
2 часа
Коломенский Кремль и Посад
20 отзывов
Коломна: обзорная экскурсия
1 300
1 час
Коломна: обзорная экскурсия
13 отзывов
Вся Коломна за один день!
4 800
4.5 часов
Вся Коломна за один день!
10 отзывов
Авторская экскурсия: «Коломна — путешествие вглубь веков»
2 700
2.5 часа
Авторская экскурсия: «Коломна — путешествие вглубь веков»
6 отзывов
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
2 400
2.5 часа
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
5 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Кремль и Посад. Дыхание Истории
2 600
2 часа
Кремль и Посад. Дыхание Истории
206 отзывов
История и легенды неприступной крепости
Тайны и легенды Коломенского Кремля
скидка15%
1800
1 530
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля
183 отзыва
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Коломна. Обзорная экскурсия
1 600
1 час
Коломна. Обзорная экскурсия
69 отзывов
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Коломна литературная и не только
скидка35%
600
390
2 часа
Коломна литературная и не только
43 отзыва
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
По Коломне с краеведом
2 000
2 часа
По Коломне с краеведом
24 отзыва
Посетить главные и тайные места старинного города и впечатлиться оригинальной подачей материала
Коломенский Посад
1 300
1 час
Коломенский Посад
23 отзыва
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников