ЗарайскВ 50 километрах от Коломны находится прекрасный город 🏙️ Зарайск. Его первое упоминание в летописи относится еще к 1146 году — Зарайск на год старше Москвы.

У этого удивительного города более 30 зарегистрированных названий — Красный, Ноговогородок, Городок-на-Осетре, Заразск, Заразецк, Зараевск и многие другие. Такое количество названий связано с тем, что очень часто город принимал на себя набеги врагов земли русской. Его зачастую сжигали дотла, но тем не менее, словно сказочная птица Феникс, он вновь возрождался из пепла. Зарайский кремльЧтобы как-то защититься от врагов с 1528 по 1531 годы, строится Зарайский кремль. На данный момент это самый маленький кремль в России: его площадь составляет всего 2, 8 гектаров. Зато — он сохранился полностью.

С XVII века Зарайск становится крупным торговым городом, с обширным посадом. До сих пор сохранились усадьбы богатых зарайских купцов, а также постройки, выполненные на их средства.