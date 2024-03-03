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С Светлана читать дальше уменьшить да и город убирают не очень хорошо, но мы успели прогуляться и по главной площади, по торговым рядам, побывать на территории бывшего Кремля, посетить кафедральный собор. Ольга Николаевна смогла нас влюбить в этот город. Думаю, что обязательно, сюда ещё приедем. Замечательную экскурсию провела нам Ольга Николаевна. Времени у нас было всего 2часа, но большинство знаковых объктов города нам удалось увидеть. Пешеходная экскурсия особенно зимой имеет свои минусы-не всегда хорошая погода Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Большое спасибо нашему гиду по Костроме Ольге за необыкновенно интересную экскурсию по городу. Нам показали храм 17 века, совершенно уникальное место, проехали по старому городу, узнали о купеческой Костроме, посетили Кремль и фабрику льна. Ольга поведала нам истории о городе, его прошлое. После таких рассказов, хочется вернуть и узнать еще больше! Огромное спасибо 🌹 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Индивидуальная экскурсия очень понравилась! Всей семьей приятно и полезно провели время! Экскурсовод очень душевно и тепло встретила нас, даже уделила внимания маленькому сыну. Рассказала про все значимые достопримечательности и порекомендовала места для самостоятельного посещения! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Мы первый раз в Костроме, и очень повезло, что знакосюмстао прошло, с таким замечательным гидом, любящим свой край, и знающим так глубоко историю города. Сппсибо) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Мы первый раз в Костроме, и очень повезло, что знакосюмстао прошло, с таким замечательным гидом, любящим свой край, и знающим так глубоко историю города. Сппсибо) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет