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Экскурсия по Костроме

4.3
12 отзывов
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Костромы
Кострома — родной для меня город 🏙️.

Каждая улица, каждая площадь и каждое здание здесь может поведать удивительные истории 📖 от стародавних времен до наших дней.

Вас ждет прогулка 👣 по историческому центру города с его площадями и храмами, живописным Богоявленско-Анастасииным женским монастырем, старейшим российским театром имени Островского, знаменитыми торговыми рядами.

На несколько часов вы погрузитесь в исконно русскую среду, почувствуете размеренный темп жизни, которого так не хватает порой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Костроме
Экскурсия по Костроме

Что вы увидите

  • Исторический центр города, Воскресенскую и Сусанинскую площади, Богоявленско-Анастасиин женский монастырь, набережные Волги и Костромы, знаменитые торговые ряды, старинные храмы XVII века, купеческие особняки, древнюю кремлевскую территорию, знаменитый театр имени А. Н Островского и многое другое.
Кострома — это не только древний, но и удивительно красивый город 🏙️, который пленяет сердца бывалых путешественников. От эпохи крепости к временам купечества и до современных дней — вот примерно об этом и пойдет речь.

В маршрут включены:

    Исторический центр города,
    Воскресенская и Сусанинская площади,
    Богоявленско-Анастасьин женский монастырь, набережная р. Волги и р. Костромки, знаменитые торговые ряды, старинные храмы XVII века, купеческие особняки, древняя кремлёвская территория, знаменитый театр имени А. Н Островского и многое другое.
    Я люблю свой город и постараюсь, чтобы он вам запомнился.

    Дополнительно предлагаются: окрестности Костромы:

    • Лосеферма, Сусанино, Ипатьевский монастырь, Плёс, Щелыково, Нерехта, Красное-на-Волге, Ярославль, Кинешма и другие исторические места Костромской, Ивановской и Ярославской области.
    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • сопровождение
    • заказ музеев (по желанию)
    Что не входит
    • Входные билеты в музеи
    • стоимость транспорта.
    Начало
    🚩 ул. Советская 5, у памятника Долгорукому
    Место завершения
    🏁 улица Советская д.5
    Экскурсия по Костроме

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ольга К.
    Ольга К.
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    12 отзывов оставили туристы

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