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Обзорная экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности

Исторический центр, монастыри и театр имени Островского: экскурсия по Костроме
Кострома — родной для меня город.

Каждая улица, каждая площадь и каждое здание здесь может поведать удивительные истории от стародавних времен до наших дней.

Вас ждет 2х-часовая прогулка по историческому центру города
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с его площадями и храмами, живописным Богоявленско-Анастасииным женским монастырем или Костромским Кремлём, старейшим российским театром имени Островского, знаменитыми торговыми рядами.

На несколько часов вы погрузитесь в исконно русскую среду, почувствуете размеренный темп жизни, которого так не хватает порой. Я люблю свой город и хочу передать частичку этой любви вам.

4.4
79 отзывов
Обзорная экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Обзорная экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Обзорная экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности

Описание экскурсии

Кострома — это не только древний, но и удивительно красивый город, который пленяет сердца бывалых путешественников. От эпохи крепости к временам купечества и до современных дней — вот примерно об этом и пойдет речь. Экскурсия автопешеходная и проходит на транспорте туристов или наёмном транспорте. В маршрут включены: Исторический центр города, Воскресенская и Сусанинская площади, Богоявленско-Анастасьин женский монастырь или Костромской Кремль (по выбору, набережная р. Волги и р. Костромки, знаменитые торговые ряды, старинные храмы XVII века, купеческие особняки, древняя кремлёвская территория, знаменитый театр имени А. Н Островского и многое другое. Я люблю свой город и постараюсь, чтобы он вам запомнился. Дополнительно предлагаются: окрестности Костромы: - Лосеферма, Сусанино, Ипатьевский монастырь, Плёс, Щелыково, Нерехта, Красное-на-Волге, Ярославль, Кинешма и другие исторические места Костромской, Ивановской и Ярославской области. Важная информация:
  • Кроме экскурсии по самой Костроме возможно проведение отдельных экскурсий по ее окрестностям (Лосеферма, Сусанино, Ипатьевский монастырь, Плёс, Щелыково, Нерехта, Красное-на-Волге, Ярославль и другим историческим местам Костромской, Ивановской и Ярославской области).
  • Экскурсия может быть пешеходной, но при наличии транспорта можно увидеть гораздо больше исторических объектов, которые в пешей программе недоступны.

Ежедневно с 10.00 до 22.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр города
  • Воскресенская и Сусанинская площади
  • Богоявленско-Анастасиин женский монастырь
  • Набережные Волги и Костромы
  • Костромской Кремль
  • Знаменитые торговые ряды
  • Старинные храмы XVII века
  • Купеческие особняки
  • Древняя кремлевская территория
  • Знаменитый театр имени А.Н. Островского и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Заказ музеев (по желанию)
Что не входит в цену
  • Транспорт (проходит на транспорте туристов. Если транспорт отсутствует, необходимо сообщить об этом гиду)
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Улица Подлипаева, 5, Кострома
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00 до 22.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • Кроме экскурсии по самой Костроме возможно проведение отдельных экскурсий по ее окрестностям (Лосеферма, Сусанино, Ипатьевский монастырь, Плёс, Щелыково, Нерехта, Красное-на-Волге, Ярославль и другим историческим местам Костромской, Ивановской и Ярославской области)
  • Экскурсия может быть пешеходной, но при наличии транспорта можно увидеть гораздо больше исторических объектов, которые в пешей программе недоступны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Замечательную экскурсию провела нам Ольга Николаевна. Времени у нас было всего 2часа, но большинство знаковых объктов города нам удалось увидеть. Пешеходная экскурсия особенно зимой имеет свои минусы-не всегда хорошая погода
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да и город убирают не очень хорошо, но мы успели прогуляться и по главной площади, по торговым рядам, побывать на территории бывшего Кремля, посетить кафедральный собор. Ольга Николаевна смогла нас влюбить в этот город. Думаю, что обязательно, сюда ещё приедем.

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А
Большое спасибо нашему гиду по Костроме Ольге за необыкновенно интересную экскурсию по городу. Нам показали храм 17 века, совершенно уникальное место, проехали по старому городу, узнали о купеческой Костроме, посетили Кремль и фабрику льна. Ольга поведала нам истории о городе, его прошлое. После таких рассказов, хочется вернуть и узнать еще больше! Огромное спасибо 🌹
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Е
Индивидуальная экскурсия очень понравилась! Всей семьей приятно и полезно провели время! Экскурсовод очень душевно и тепло встретила нас, даже уделила внимания маленькому сыну. Рассказала про все значимые достопримечательности и порекомендовала места для самостоятельного посещения!
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Н
Мы первый раз в Костроме, и очень повезло, что знакосюмстао прошло, с таким замечательным гидом, любящим свой край, и знающим так глубоко историю города. Сппсибо)
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Н
Мы первый раз в Костроме, и очень повезло, что знакосюмстао прошло, с таким замечательным гидом, любящим свой край, и знающим так глубоко историю города. Сппсибо)
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И
Ознакомились с достопримечательностями Костромы, группа была детская, экскурсия адаптирована. Дети были заинтересованы! Спасибо экскурсоводу Ольге!
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