Кострома — это не только древний, но и удивительно красивый город 🏙️, который пленяет сердца бывалых путешественников. От эпохи крепости к временам купечества и до современных дней — вот примерно об этом и пойдет речь.

В маршрут включены:

Исторический центр города,

Воскресенская и Сусанинская площади,

Богоявленско-Анастасьин женский монастырь, набережная р. Волги и р. Костромки, знаменитые торговые ряды, старинные храмы XVII века, купеческие особняки, древняя кремлёвская территория, знаменитый театр имени А. Н Островского и многое другое.

Я люблю свой город и постараюсь, чтобы он вам запомнился.

Дополнительно предлагаются: окрестности Костромы: