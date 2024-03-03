Кострома — родной для меня город.
Каждая улица, каждая площадь и каждое здание здесь может поведать удивительные истории от стародавних времен до наших дней.
Вас ждет 2х-часовая прогулка по историческому центру города
Каждая улица, каждая площадь и каждое здание здесь может поведать удивительные истории от стародавних времен до наших дней.
Вас ждет 2х-часовая прогулка по историческому центру города
Описание экскурсииКострома — это не только древний, но и удивительно красивый город, который пленяет сердца бывалых путешественников. От эпохи крепости к временам купечества и до современных дней — вот примерно об этом и пойдет речь. Экскурсия автопешеходная и проходит на транспорте туристов или наёмном транспорте. В маршрут включены: Исторический центр города, Воскресенская и Сусанинская площади, Богоявленско-Анастасьин женский монастырь или Костромской Кремль (по выбору, набережная р. Волги и р. Костромки, знаменитые торговые ряды, старинные храмы XVII века, купеческие особняки, древняя кремлёвская территория, знаменитый театр имени А. Н Островского и многое другое. Я люблю свой город и постараюсь, чтобы он вам запомнился. Дополнительно предлагаются: окрестности Костромы: - Лосеферма, Сусанино, Ипатьевский монастырь, Плёс, Щелыково, Нерехта, Красное-на-Волге, Ярославль, Кинешма и другие исторические места Костромской, Ивановской и Ярославской области. Важная информация:
- Кроме экскурсии по самой Костроме возможно проведение отдельных экскурсий по ее окрестностям (Лосеферма, Сусанино, Ипатьевский монастырь, Плёс, Щелыково, Нерехта, Красное-на-Волге, Ярославль и другим историческим местам Костромской, Ивановской и Ярославской области).
- Экскурсия может быть пешеходной, но при наличии транспорта можно увидеть гораздо больше исторических объектов, которые в пешей программе недоступны.
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города
- Воскресенская и Сусанинская площади
- Богоявленско-Анастасиин женский монастырь
- Набережные Волги и Костромы
- Костромской Кремль
- Знаменитые торговые ряды
- Старинные храмы XVII века
- Купеческие особняки
- Древняя кремлевская территория
- Знаменитый театр имени А.Н. Островского и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Заказ музеев (по желанию)
Что не входит в цену
- Транспорт (проходит на транспорте туристов. Если транспорт отсутствует, необходимо сообщить об этом гиду)
- Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Улица Подлипаева, 5, Кострома
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00 до 22.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
- Кроме экскурсии по самой Костроме возможно проведение отдельных экскурсий по ее окрестностям (Лосеферма, Сусанино, Ипатьевский монастырь, Плёс, Щелыково, Нерехта, Красное-на-Волге, Ярославль и другим историческим местам Костромской, Ивановской и Ярославской области)
- Экскурсия может быть пешеходной, но при наличии транспорта можно увидеть гораздо больше исторических объектов, которые в пешей программе недоступны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Замечательную экскурсию провела нам Ольга Николаевна. Времени у нас было всего 2часа, но большинство знаковых объктов города нам удалось увидеть. Пешеходная экскурсия особенно зимой имеет свои минусы-не всегда хорошая погода
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А
Большое спасибо нашему гиду по Костроме Ольге за необыкновенно интересную экскурсию по городу. Нам показали храм 17 века, совершенно уникальное место, проехали по старому городу, узнали о купеческой Костроме, посетили Кремль и фабрику льна. Ольга поведала нам истории о городе, его прошлое. После таких рассказов, хочется вернуть и узнать еще больше! Огромное спасибо 🌹
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Е
Индивидуальная экскурсия очень понравилась! Всей семьей приятно и полезно провели время! Экскурсовод очень душевно и тепло встретила нас, даже уделила внимания маленькому сыну. Рассказала про все значимые достопримечательности и порекомендовала места для самостоятельного посещения!
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Н
Мы первый раз в Костроме, и очень повезло, что знакосюмстао прошло, с таким замечательным гидом, любящим свой край, и знающим так глубоко историю города. Сппсибо)
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Н
Мы первый раз в Костроме, и очень повезло, что знакосюмстао прошло, с таким замечательным гидом, любящим свой край, и знающим так глубоко историю города. Сппсибо)
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И
Ознакомились с достопримечательностями Костромы, группа была детская, экскурсия адаптирована. Дети были заинтересованы! Спасибо экскурсоводу Ольге!
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