Кострома — это не только древний, но и удивительно красивый город 🏙️, который пленяет сердца бывалых путешественников. От эпохи крепости к временам купечества и до современных дней — вот примерно об этом и пойдет речь.
В маршрут включены:
Исторический центр города,
Воскресенская и Сусанинская площади,
Богоявленско-Анастасьин женский монастырь, набережная р. Волги и р. Костромки, знаменитые торговые ряды, старинные храмы XVII века, купеческие особняки, древняя кремлёвская территория, знаменитый театр имени А. Н Островского и многое другое.
Я люблю свой город и постараюсь, чтобы он вам запомнился.
Дополнительно предлагаются: окрестности Костромы:
- Лосеферма, Сусанино, Ипатьевский монастырь, Плёс, Щелыково, Нерехта, Красное-на-Волге, Ярославль, Кинешма и другие исторические места Костромской, Ивановской и Ярославской области.