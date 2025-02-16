Самобытная Кострома является популярным городом для съемок исторических фильмов. И не зря! Она сохранила оригинальный облик купеческого города XVIII-XIX веков и до сих пор радует гостей и жителей города своей самобытной архитектурой. На нашей прогулке вы прочувствуете атмосферу уютных улочек старинного города, полюбуетесь видами и узнаете интересные факты о городе и местных.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Главное в Костроме

В рамках нашей увлекательной экскурсии мы отправимся по Торговым рядам и старинным улицам, которые расходятся от Сусанинской площади. Вы сможете увидеть:

Кремль

Памятник Ленину

Памятник Ивану Сусанину

Здесь вы узнаете историю подвига Ивана Сусанина, который положил начало династии Романовых. Мы также прогуляемся по живописной набережной Волги и полюбуемся дебаркадером, знакомым по фильму «Жестокий романс».

Интересные факты

В ходе экскурсии мы поделимся с вами множеством интересных фактов:

Какова связь между «сковородкой» и веером императрицы?

Как Сусанин решил вопрос смуты в России?

Откуда в Костроме появились избушки на курьих ножках?

Какие подвиги совершил в XIX веке пожарный Бобка?

Чье место в Костроме занял Ленин?

Эта экскурсия станет для вас не только познавательной, но и вдохновляющей, позволяя глубже понять историю и культуру нашего края.