Гиды В. проводит ещё 4 экскурсии

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Индивидуальная экскурсия по Костроме и Ярославлю

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Костромы
Индивидуальная экскурсия по Костроме и Ярославлю
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Костроме и Ярославлю
Индивидуальная экскурсия по Костроме и Ярославлю
В это пакетное предложение входит 2 пешеходных экскурсии 🧭 — обзорная по Костроме и обзорная экскурсия ⛳ по Ярославлю.
Ярославль, расположенный в 85 километрах от Костромы, носит титул «Столицы Золотого Кольца». Даже те, кто не очень согласны с таким гордым величанием, не могут не признать красоту этого города. Посетив экскурсию по этому городу, Вы увидите остатки древних земляных валов, Стрелку — место слияния двух рек Волги и Которосли, Волжскую набережную, посетите Успенский кафедральный собор, Спасо-Преображенский монастырь, церковь ⛪ Ильи Пророка, Гостиный двор, театр Волкова. Узнаете интересные факты об истории 📖 города, его жителях, торговых и посадских людях. Ярославль и Кострома — два города, история которых тесно связана друг с другом. Их очень интересно посетить вместе!
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Индивидуальная экскурсия по Костроме и Ярославлю
Индивидуальная экскурсия по Костроме и Ярославлю
Индивидуальная экскурсия по Костроме и Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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