Гиды В. проводит ещё 4 экскурсии

В это пакетное предложение входит 2 пешеходных экскурсии 🧭 — обзорная по Костроме и обзорная экскурсия ⛳ по Ярославлю.

Ярославль, расположенный в 85 километрах от Костромы, носит титул «Столицы Золотого Кольца». Даже те, кто не очень согласны с таким гордым величанием, не могут не признать красоту этого города. Посетив экскурсию по этому городу, Вы увидите остатки древних земляных валов, Стрелку — место слияния двух рек Волги и Которосли, Волжскую набережную, посетите Успенский кафедральный собор, Спасо-Преображенский монастырь, церковь ⛪ Ильи Пророка, Гостиный двор, театр Волкова. Узнаете интересные факты об истории 📖 города, его жителях, торговых и посадских людях. Ярославль и Кострома — два города, история которых тесно связана друг с другом. Их очень интересно посетить вместе!