Вы узнаете о богатой истории Ипатьевского монастыря — родовой обители Годуновых, колыбели династии Романовых и мощной крепости! Об этой оборонительной стороне мы поговорим подробнее: пройдём по крытой галерее боевого хода, заглянем в бойницы и возьмём в руки реплики оружия. И конечно, я расскажу о костромичах — защитниках родной земли и российской государственности.
Вы увидите:
- Старый город Ипатьевского монастыря, где соседствуют постройки разных эпох и архитектурных стилей.
- Крепостные стены с сохранившейся галереей боевого хода.
- Водяную башню с выставкой старинного холодного оружия.
- Воскобойную башню — яркий пример оборонительного сооружения.
Вы услышите:
- Когда и зачем, казалось бы, мирные монастыри обзаводились крепостными стенами и башнями.
- В каких случаях монахи имели право брать в руки оружие.
- Почему угловые башни делали круглыми, а въездные — квадратными.
- Как рассчитывали расстояние между башнями при строительстве.
- Где тот самый таинственный подземный ход из монастыря, который много лет пытались найти любители истории.
- Рекомендованный возраст 6+.
- Во время экскурсии будет несколько спусков и подъёмов по лестницам.
- В стоимость входит экскурсия и билеты на стену.
- Отдельно оплачиваются входные билеты на территорию монастыря: стандартный — 350 ₽, льготный — 200 ₽.
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2400 ₽
|Пенсионеры
|2200 ₽
|Школьники
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Место начала и завершения?
На улице Просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 956 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я профессиональный гид с многолетним стажем. Живу в Костроме более 30 лет. Рада возможности знакомить гостей города с его богатым прошлым и людьми, которые его создавали. Стараюсь, чтобы исторические личности и события представали не просто параграфами из учебника.
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Медведева
5 ноя 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и весело. Узнали много интересных исторических фактов. Наталья пркрасный рассказчик и экскурсия прошла великолепно.
С
Светлана
19 окт 2025
Завораживающая экскурсия о древнем монастыре и истории рода Романовых с прекрасной подачей материала и поэтическим сопровождением! ❤️
Наталия
10 окт 2025
В сентябре была в замечательном городе Кострома, любовь с первого взгляда! Брала несколько экскурсий на Tripster и все на высоком уровне. Благодарю Наталью за интересную и познавательную экскурсию по Ипатьевскому монастырю.
Н
Наталья
7 авг 2025
Нам понравилась экскурсия. Наталья отлично разбирается в теме, много знает. Ответила на все вопросы, что возникли у нас в процессе экскурсии. Даже дождик не стал помехой в нашем маленьком путешествии в историю Ипатьевского монастыря.
Olga
27 июл 2025
Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Жаль, что всего лишь час… Очень интересный экскурсовод с потрясающими знаниями! Рекомендую всем!
Елена
27 июл 2025
Спасибо за экскурсию
