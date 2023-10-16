Что вас ждет

Лосиная ферма недалеко от Костромы — по-настоящему уникальное место, после посещения которого вы получите море положительных эмоций и впечатлений. Здесь вы близко (насколько позволяет техника безопасности) пообщаетесь с этими лесными великанами, покормите их «конфетами», то есть морковкой, которую вам предоставят сотрудники лосефермы, и даже сможете поцеловать лосиху. Фото и видео категорически разрешается!

Не забудьте иногда отвлекаться от экрана смартфона и самих лосей: вас ждет множество научных и забавных историй про лосеферму и ее обитателей. Их поведает один из местных сотрудников. Так, вы узнаете: