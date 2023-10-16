Лосиная ферма недалеко от Костромы — по-настоящему уникальное место, после посещения которого вы получите гору положительных эмоций и впечатлений.
Здесь вы пообщаетесь с этими лесными великанами, покормите их «конфетами» и даже сможете поцеловать лосиху. Фото и видео категорически разрешается!
Здесь вы пообщаетесь с этими лесными великанами, покормите их «конфетами» и даже сможете поцеловать лосиху. Фото и видео категорически разрешается!
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Описание
Что вас ждет
Лосиная ферма недалеко от Костромы — по-настоящему уникальное место, после посещения которого вы получите море положительных эмоций и впечатлений. Здесь вы близко (насколько позволяет техника безопасности) пообщаетесь с этими лесными великанами, покормите их «конфетами», то есть морковкой, которую вам предоставят сотрудники лосефермы, и даже сможете поцеловать лосиху. Фото и видео категорически разрешается!
Не забудьте иногда отвлекаться от экрана смартфона и самих лосей: вас ждет множество научных и забавных историй про лосеферму и ее обитателей. Их поведает один из местных сотрудников. Так, вы узнаете:
- почему так полезно лосиное молоко,
- для чего используются их рога,
- почему имена местных сохатых никогда не повторяются,
- знают ли местные лоси ПДД,
- можно ли назвать этих великанов ленивыми,
- какая лосиха самая красивая, и еще десятки фактов, собранных на лосеферме за многие годы.
- По дороге на лосиную ферму я расскажу вам про Кострому и область — от истории и географии до главных героев и современных брендов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на лосиную ферму и обратно с ожиданием
- Путевая информация по пути на лосеферму
- Угощение для лосей
- Что не входит
- Билеты на лосиную ферму (200 руб/взрослый, 100 руб/льготный)
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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