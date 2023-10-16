Из Костромы на лосиную ферму на автомобиле

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Лосиная ферма недалеко от Костромы — по-настоящему уникальное место, после посещения которого вы получите гору положительных эмоций и впечатлений.

Здесь вы пообщаетесь с этими лесными великанами, покормите их «конфетами» и даже сможете поцеловать лосиху. Фото и видео категорически разрешается!
Из Костромы на лосиную ферму на автомобиле
Из Костромы на лосиную ферму на автомобиле
Из Костромы на лосиную ферму на автомобиле
Из Костромы на лосиную ферму на автомобиле
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
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окт
20
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Описание

Что вас ждет

Лосиная ферма недалеко от Костромы — по-настоящему уникальное место, после посещения которого вы получите море положительных эмоций и впечатлений. Здесь вы близко (насколько позволяет техника безопасности) пообщаетесь с этими лесными великанами, покормите их «конфетами», то есть морковкой, которую вам предоставят сотрудники лосефермы, и даже сможете поцеловать лосиху. Фото и видео категорически разрешается!
Не забудьте иногда отвлекаться от экрана смартфона и самих лосей: вас ждет множество научных и забавных историй про лосеферму и ее обитателей. Их поведает один из местных сотрудников. Так, вы узнаете:
  • почему так полезно лосиное молоко,
  • для чего используются их рога,
  • почему имена местных сохатых никогда не повторяются,
  • знают ли местные лоси ПДД,
  • можно ли назвать этих великанов ленивыми,
  • какая лосиха самая красивая, и еще десятки фактов, собранных на лосеферме за многие годы.
  • По дороге на лосиную ферму я расскажу вам про Кострому и область — от истории и географии до главных героев и современных брендов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на лосиную ферму и обратно с ожиданием
  • Путевая информация по пути на лосеферму
  • Угощение для лосей
Что не входит
  • Билеты на лосиную ферму (200 руб/взрослый, 100 руб/льготный)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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