По Костроме - шаг за шагом

Побывать там, где история оживает в легендах, сказаниях и памятниках
Отправляемся гулять по исторической части Костромы! Вы увидите знаковые городские места и услышите рассказы о них. По пути обсудим, как связаны Михаил Романов, Иван Сусанин и Кострома. И сделаем классные фото рядом с необычными памятниками.

Костромской ювелир, мазайские зайцы, смелая собака Бобка и Снегурочка — вот кто повстречается на нашем пути.
4.9
24 отзыва
Описание экскурсии

  • Памятник Юрию Долгорукому — от него начнётся наше путешествие вглубь веков.
  • Скульптура ювелира-кустаря — обязательно попробуйте примерить кольцо мастера!
  • Скульптура Снегурочки — да-да, родина любимой зимней героини находится именно в Костроме.
  • Пожарная каланча и площадь вокруг неё — идеальное место для фото.
  • Памятник Ивану Сусанину — самое время обсудить связь Костромы с династией Романовых.
  • Торговый ансамбль — погружение в купеческую жизнь: чем торговали, как вели дела и что оставили в наследство городу.
  • Зайцы-ювелиры — очаровательный символ костромского края, с намёком на местные промыслы.
  • Костромской кремль и Богоявленский собор — возрождённая святыня с богатой историей.
  • Аллея признания — здесь узнаем об известных костромичах, оставивших яркий след в истории города.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка. Ограничений по возрасту и физической подготовке нет. Одевайтесь по погоде.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в четверг и пятницу в 15:00, в субботу в 13:00 и 17:00, в воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный769 ₽
Дети 8-12 лет549 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 15:00, в субботу в 13:00 и 17:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
София
София — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 313 туристов
Я аккредитованный гид, имею диплом по специальности туризм. Также являюсь кандидатом исторических наук. Наша команда гидов проведёт для вас увлекательные экскурсии по городу.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
1
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

А
Анастасия
6 ноя 2025
Благодарю, София, за экскурсию! За интересный рассказ и уделенное время!
Зарина
Зарина
5 ноя 2025
Очень интересная экскурсия. Интересно было даже детям. Спасибо!!!
Н
Наталья
5 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Но друзьям порекомендую ту, где есть наушники.
Часть информации просто не была слышна. Динамик висел у экскурсовода спереди, а мы шли сзади. Автомобильное движение в городе поглощает звук живой речи. Экскурсоводу следует обзавестись наушниками.
Л
Лариса
4 ноя 2025
Хорошая обзорная экскурсия по городу. Были на экскурсии 03.11.2025, не повезло с погодой было ветрено и холодно. Экскурсия стоит посещения, но нужно одеваться с запасом на холодную погоду.
Т
Татьяна
1 ноя 2025
Для знакомства с Костромой в маршруте точно не хватает улицы Симановского с ее красивыми домами, зато из экскурсии хочется исключить такой объем отсылок к писателям и худ. литературе и добавить
София
София
Ответ организатора:
Сожалеем, что вам не подошёл формат нашей экскурсии.
В
Владимир
30 окт 2025
Это обзорная экскурсия, показывающая основные вехи истории и развития Костромы. Много интересных фактов о городе, знаменитых горожанах и гостях города. Нам очень понравилось. Рекомендую.
К
Козлов
27 окт 2025
Очень содержательная экскурсия! София прекрасно знает город и его историю! Она заинтересовала даже наших маленьких детей!
Елена
Елена
26 окт 2025
Это классическая экскурсия. Со множеством подробных исторических фактов. Чувствуется, что экскурсовод София хорошо владеет историей своего края и старается поделиться множеством исторических деталей с экскурсантами. Для детей и для неискушенных в истории взрослых воспринимать информацию может быть сложновато.
С
Светлана
19 окт 2025
Хорошая экскурсия, приятный эрудированный экскурсовод, соответствует описанию, показана центральная часть города со всеми достопримечательностями. Спасибо за прекрасную прогулку! 🌷🌷🌷
А
Александр
19 окт 2025
Экскурсовод Ирина - прекрасный человек, любящий свой город. Узнал много интересного о Костроме и людях, которые там жили
И
Ирина
13 окт 2025
Нам очень понравилась обзорная экскурсия с Софьей, от души рекомендую всем данного гида. Кострома - прекрасный город с интересной историей.
И
Ирина
12 окт 2025
Замечательный экскурсовод, интересно рассказывала, время пролетело не заметно. Спасибо большое. Всем советую.
Анна
Анна
6 окт 2025
Большое спасибо Софии за проведенную экскурсию. Было очень интересно! Рекомендую!
Н
Наталья
6 окт 2025
Большое спасибо Вам за экскурсию. Всё понравилось. Было интересно, узнали много нового.
О
Оксана
5 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Приятно было провести полтора часа с Софией, человеком знающим и любящим свой город!

