Об экскурсии

Действие пьесы А. Н. Островского «Бесприданница» – это вымышленный город Бряхимов на берегу Волги. Однако неспроста именно в Костроме проходила часть съемок фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» – экранизации Островской «Бесприданницы». Ведь именно в Костромских краях великий русский драматург проводил очень много времени. Но этот древний русский город, основанный ещё в XII в. Юрием Долгоруким, связан не только с одним Островским. Кострома – это ещё и столица русского льна.

Изделия изо льна, изготавливающиеся в Костроме, известны по всей стране ещё в дореволюционные времена. Ну и конечно же, Кострома – это город Ивана Сусанина и династии Романовых. Ведь именно в Костроме, в Ипатьевском монастыре спасался в лихолетья Смуты будущий царь Михаил Фёдорович, жизнь за которого положил костромской крестьянин Иван Сусанин.

Обо всём этом и многом другом Вы сможете увидеть и узнать на этой экскурсии.

Организационные детали