Льняная столица из пьесы Островского

Необычная и невероятно увлекательная экскурсия в формате городского квеста

Необычная и невероятно увлекательная экскурсия в формате городского квеста.

Вы увидите главные памятники и знаковые места города, двигаясь по задуманному маршруту, и узнаете немало любопытных фактов незнакомых обывателю.
Льняная столица из пьесы Островского
Льняная столица из пьесы Островского
Льняная столица из пьесы Островского
Льняная столица из пьесы Островского
Льняная столица из пьесы Островского
Льняная столица из пьесы Островского

Что вас ожидает 🤩

  • Беседка А. Н. Островского
  • Набережная реки Волги
  • Памятник Ивану Сусанину
  • Торговые ряды
  • Памятник Юрий Долгорукому
  • Присутственные места
  • Дом С. С. Борщёва
  • Романовский музей
  • Драматический театр им. А. Н. Островского
  • Дворянское собрание
  • Здание гауптвахты
  • Пожарная каланча
  • Дом В. Ф. Стожарова
  • Богоявленский монастырь
  • Резиденция Снегурочки
  • Бюст А. А. Новикову
  • Лечебный корпус на улице Спасокукоцкого
  • Жилой дом на проспекте Текстильщиков
  • Музей льна и бересты
  • Костромская льняная мануфактура
  • Дом-музей М. М. Малышева
  • Церковь Иоанна Богослова
  • Ипатьевский монастырь
  • Палаты бояр Романовых

Об экскурсии

Действие пьесы А. Н. Островского «Бесприданница» – это вымышленный город Бряхимов на берегу Волги. Однако неспроста именно в Костроме проходила часть съемок фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» – экранизации Островской «Бесприданницы». Ведь именно в Костромских краях великий русский драматург проводил очень много времени. Но этот древний русский город, основанный ещё в XII в. Юрием Долгоруким, связан не только с одним Островским. Кострома – это ещё и столица русского льна.
Изделия изо льна, изготавливающиеся в Костроме, известны по всей стране ещё в дореволюционные времена. Ну и конечно же, Кострома – это город Ивана Сусанина и династии Романовых. Ведь именно в Костроме, в Ипатьевском монастыре спасался в лихолетья Смуты будущий царь Михаил Фёдорович, жизнь за которого положил костромской крестьянин Иван Сусанин.
Обо всём этом и многом другом Вы сможете увидеть и узнать на этой экскурсии.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будете на месте старта, открывайте сайт turest.in на своих телефонах и следуйте инструкции, которую даст вам менеджер при подтверждении бронирования;
  • Вы можете начать экскурсию и делать перерывы в удобное вам время для перекуса и отдыха;
  • Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету. Рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank;
  • Вам предстоит побывать в 25-ти местах. Длина маршрута около 2 км. Примерное время прохождения 120 минут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского)
Завершение: Улица Просвещения, 1, Кострома
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием"Льняная столица из пьесы Островского". Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
  • Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
  • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
  • Если у вас возникнут вопросы, вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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