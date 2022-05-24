Действие пьесы А. Н. Островского «Бесприданница» – это вымышленный город Бряхимов на берегу Волги. Однако неспроста именно в Костроме проходила часть съемок фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» – экранизации Островской «Бесприданницы». Ведь именно в Костромских краях великий русский драматург проводил очень много времени. Но этот древний русский город, основанный ещё в XII в. Юрием Долгоруким, связан не только с одним Островским. Кострома – это ещё и столица русского льна.
Изделия изо льна, изготавливающиеся в Костроме, известны по всей стране ещё в дореволюционные времена. Ну и конечно же, Кострома – это город Ивана Сусанина и династии Романовых. Ведь именно в Костроме, в Ипатьевском монастыре спасался в лихолетья Смуты будущий царь Михаил Фёдорович, жизнь за которого положил костромской крестьянин Иван Сусанин.
Обо всём этом и многом другом Вы сможете увидеть и узнать на этой экскурсии.
Организационные детали
Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будете на месте старта, открывайте сайт turest.in на своих телефонах и следуйте инструкции, которую даст вам менеджер при подтверждении бронирования;
Вы можете начать экскурсию и делать перерывы в удобное вам время для перекуса и отдыха;
Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету. Рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank;
Вам предстоит побывать в 25-ти местах. Длина маршрута около 2 км. Примерное время прохождения 120 минут.
Ответы на вопросы
Что входит
Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
Билеты в музеи
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского)
Завершение: Улица Просвещения, 1, Кострома
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием"Льняная столица из пьесы Островского". Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
Если у вас возникнут вопросы, вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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