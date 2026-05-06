Мастер-класс «Свеча c желанием»

Создать сувенир на память о Костроме и наполнить его неповторимым ароматом и смыслом
В суете путешествий особую ценность приобретают вещи со смыслом — не просто сувениры, а отражение личного опыта.

Этот мастер-класс познакомит вас с ремеслом свечеварения: вы поработаете с воском и ароматами — и в итоге увезёте из Костромы свечу, созданную своими руками. Она сохранит тепло момента и станет воплощением вашего заветного желания.
Описание мастер-класса

В самом центре города, в исторических Красных рядах, вы вместе с мастером пройдёте все этапы создания свечи:

  • познакомитесь с материалами и основами свечеварения
  • подберёте аромат, который откликнется именно вам
  • растопите воск и зальёте его в форму
  • загадаете желание и «запечатаете» его внутри
  • оформите готовую свечу индивидуальной наклейкой, напечатанной прямо на мастер-классе.

В результате у вас останется не просто свеча с ароматом, а вещь со смыслом — память о Костроме и моменте, который вы создали сами.

Организационные детали

  • Мастер-класс больше рассчитан на взрослую публику, но детям 7+ тоже можно
  • Дети до 7 лет могут варить свечи только в сопровождении взрослого, с 8 лет можно работать самостоятельно
  • С вами будет один из мастеров нашей команды

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Красных рядах
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Костроме
Провела экскурсии для 26 туристов
Чем заняться в Костроме? Научиться чему-нибудь новому! Наша творческая мастерская вот уже более 7 лет вдохновляет на создание шедевров. Проводим семейные программы для взрослых и детей в групповом и индивидуальном форматах.

