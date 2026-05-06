В суете путешествий особую ценность приобретают вещи со смыслом — не просто сувениры, а отражение личного опыта. Этот мастер-класс познакомит вас с ремеслом свечеварения: вы поработаете с воском и ароматами — и в итоге увезёте из Костромы свечу, созданную своими руками. Она сохранит тепло момента и станет воплощением вашего заветного желания.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

В самом центре города, в исторических Красных рядах, вы вместе с мастером пройдёте все этапы создания свечи:

познакомитесь с материалами и основами свечеварения

подберёте аромат, который откликнется именно вам

растопите воск и зальёте его в форму

загадаете желание и «запечатаете» его внутри

оформите готовую свечу индивидуальной наклейкой, напечатанной прямо на мастер-классе.

В результате у вас останется не просто свеча с ароматом, а вещь со смыслом — память о Костроме и моменте, который вы создали сами.

Организационные детали