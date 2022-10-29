Туристы добираются до гостиницы самостоятельно.
В 14:00 заезд и размещение в гостинице «Снегурочка».
Свободное время.
Завтрак в ресторане (шведский стол).
В 10:00 обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.
Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская, в народе называемая «сковородкой».
По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.
Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.
И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского.
В 12:30 интерактивная программа «Снегуркины приключения» в «Костромской слободе»
Архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник за стенами Ипатьевского монастыря — одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.
Костромская слобода — это деревня в одну улицу на берегу речки Игуменка с крестьянскими избами разного достатка, амбарами, банями на сваях и церквями начала ХVIII века.
Это другой мир, другое время,другая жизнь.
Музей необычен: в нем живут не только подлинные памятники, но и заповедная природа костромского края.
В своей горнице Снегурочка всех потчует чаем с пряниками.
В 14:00 обед в кафе города.
В 15:00 экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории» и дегустацией костромских сыров.
В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.
Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры — всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде музее сыра в Костроме!
Завтрак в ресторане (шведский стол).
Освобождение номеров.
Вещи можно оставить в гостинице.
В 11:00 тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковском лосином заказнике.
Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.
Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.
Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.
Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы.
Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.
В 14:00 обед в кафе города.
В 15:00 посещение Ипатьевского монастыря.
В 16:00 посещение терема Снегурочки.
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.
Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное-познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.
Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».
Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория номеров
|Стандарт
|Комфорт
|Основное / Дополнительное место
|Основное / Дополнительное место
|Взрослые
|18 600/17 600
|18 800/18 600
|Дети до 12 лет
|18 100/17 100
|18 300/17 300
|Дети до 3х лет без места
|10 200
|10 200
Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. /чел.
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.