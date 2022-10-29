Рождество в Костроме. Сокращенный тур

Отметить Рождество в Костроме - замечательная идея

Отметить Рождество в Костроме — замечательная идея, ведь именно тут, как считается, находится родина Снегурочки, образ которой давно дополнили ее собственным Теремом-резиденцией. Приглашаем провести рождество в прекрасной Костроме.
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает 🤩

Сырные истории
Сырные истории
Узнаем о сырных байках и традициях разных народов и сможем попробовать настоящие костромские сыры
Терем Снегурочки
Терем Снегурочки
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья
Лосиная ферма
Лосиная ферма
Окунемся в дружелюбную атмосферу заказника и угостим подрастающих лосят морковкой
Костромская слобода
Костромская слобода
Посетим деревню в одну улицу на берегу речки Игуменка, где живут не только подлинные памятники, но и заповедная природа костромского края
Сусанинская площадь
Сусанинская площадь
Увидим нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века

Программа тура по дням

1 день

Приезд

Туристы добираются до гостиницы самостоятельно.

В 14:00 заезд и размещение в гостинице «Снегурочка».

Свободное время.

ПриездПриездПриездПриезд
2 день

Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы

Завтрак в ресторане (шведский стол).

В 10:00 обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.

Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская, в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского.

В 12:30 интерактивная программа «Снегуркины приключения» в «Костромской слободе»

Архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник за стенами Ипатьевского монастыря — одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.

Костромская слобода — это деревня в одну улицу на берегу речки Игуменка с крестьянскими избами разного достатка, амбарами, банями на сваях и церквями начала ХVIII века.

Это другой мир, другое время,другая жизнь.

Музей необычен: в нем живут не только подлинные памятники, но и заповедная природа костромского края.

В своей горнице Снегурочка всех потчует чаем с пряниками.

В 14:00 обед в кафе города.

В 15:00 экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории» и дегустацией костромских сыров.

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры — всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде музее сыра в Костроме!

Обзорная экскурсия по центру новогодней КостромыОбзорная экскурсия по центру новогодней КостромыОбзорная экскурсия по центру новогодней КостромыОбзорная экскурсия по центру новогодней Костромы
3 день

Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси». Отъезд

Завтрак в ресторане (шведский стол).

Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в гостинице.

В 11:00 тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковском лосином заказнике.

Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.

Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.

Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.

Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы.

Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.

В 14:00 обед в кафе города.

В 15:00 посещение Ипатьевского монастыря.

В 16:00 посещение терема Снегурочки.

Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.

Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное-познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.

Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси». ОтъездТематическая экскурсия «Там, где живут лоси». ОтъездТематическая экскурсия «Там, где живут лоси». ОтъездТематическая экскурсия «Там, где живут лоси». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:

Категория номеровСтандартКомфорт
Основное / Дополнительное местоОсновное / Дополнительное место
Взрослые18 600/17 60018 800/18 600
Дети до 12 лет18 100/17 10018 300/17 300
Дети до 3х лет без места10 20010 200

Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Снегурочка

2 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.

СнегурочкаСнегурочкаСнегурочкаСнегурочкаСнегурочка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице «Снегурочка» в номерах выбранной категории
  • Питание: 2 завтрака (шведский стол), 2 обеда
  • Экскурсионная программа
  • Услуги экскурсовода-групповода
  • Услуги транспорта по программе
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
  • Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. /чел.
  • Посещение Ледяной комнаты в Тереме Снегурочки
Место начала и завершения?
Россия, Кострома
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

🧒Можно с детьми🧳Многодневные турыЛосиная ферма🗽Популярные места3-дневные туры☃️Зимние🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Костроме

Красавица Кострома
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.8
6 отзывов
Красавица Кострома
В давние времена Кострома была одним из главных центров торговой России
Сусанинская площадь, Кострома
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
от 3 800 за всё до 4 чел.
Путешествие на лосеферму из Костромы на автомобиле гида
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Путешествие на лосеферму из Костромы на автомобиле гида
Путешествие на лосеферму из Костромы, южная Тайга Среднерусской провинции
памятник Юрию Долгорукому, улица Советская, дом 3
3 500 за всё до 3 чел.
Кострома, mon amour
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
5 отзывов
Кострома, mon amour
О Костроме с любовью, увлекательно и незабываемо
памятник Юрию Долгорукому (ул. Советская, д. 3)
от 3 250 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
2 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
3 отзыва
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Кострома - родной для меня город
ул. Подлипаева 5 у сбербанка, на стоянке транспорт...
3 500 за всё до 40 чел.
О Костроме с любовью
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
4.9
48 отзывов
О Костроме с любовью
Погулять по историческому центру и раскрыть его секреты в компании профессионального гида
у памятника Юрию Долгорукому
Завтра
11 окт
12 окт
15 окт
2 600 за всё до 10 чел.
Кострома, жемчужина России - прогулка с местным жителем
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
5 отзывов
Кострома, жемчужина России - прогулка с местным жителем
Кострома - старинный город, в котором сохранились аутентичные здания классицизма XVIII-XIX веков
ул. Советская д. 3, Кострома
2 900 за всё до 5 чел.
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
1.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Яркая обзорная экскурсия на моторной лодке по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
у лодочного причала на левом берегу Костромы
Завтра
8 окт
9 окт
10 окт
7 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4.8
13 отзывов
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря
Колыбель династии Романовых, родина Снегурочки, одно из звеньев Золотого кольца - все это о Костроме
По договорённости с гидом
от 4 500 за всё до 10 чел.
2 в 1: индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу на транспорте туриста
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
2 отзыва
2 в 1: индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу на транспорте туриста
У вас есть возможность в одном туре увидеть сразу два живописных русских города - Кострому и Плёс
По договорённости с гидом
от 7 500 за всё до 10 чел.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.5
17 отзывов
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
на Советской улице
8 окт
9 окт
15 окт
16 окт
1 960 за всё до 10 чел.
Кострома - колыбель царей
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
21 отзыв
Кострома - колыбель царей
Изучить главные достопримечательности и святыни на прогулке по следам Годуновых и Романовых
на Советской улице
8 окт
9 окт
15 окт
16 окт
3 120 за всё до 10 чел.
Кострома вдоль и поперек
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.8
5 отзывов
Кострома вдоль и поперек
Распутать богатую историю города и познакомиться с его символами
8 окт
9 окт
10 окт
11 окт
5 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Костроме
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ