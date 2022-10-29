2 день

Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы

Завтрак в ресторане (шведский стол).

В 10:00 обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.

Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская, в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского.

В 12:30 интерактивная программа «Снегуркины приключения» в «Костромской слободе»

Архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник за стенами Ипатьевского монастыря — одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.

Костромская слобода — это деревня в одну улицу на берегу речки Игуменка с крестьянскими избами разного достатка, амбарами, банями на сваях и церквями начала ХVIII века.

Это другой мир, другое время,другая жизнь.

Музей необычен: в нем живут не только подлинные памятники, но и заповедная природа костромского края.

В своей горнице Снегурочка всех потчует чаем с пряниками.

В 14:00 обед в кафе города.

В 15:00 экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории» и дегустацией костромских сыров.

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры — всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде музее сыра в Костроме!