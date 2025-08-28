На мастер-классе участники узнают о значении обрядовой куклы Костромы и её связи с городом. История оживает через рассказы о драматурге Островском и его произведении «Снегурочка». Каждый сможет создать собственную куклу-оберег из льна, погрузившись в атмосферу старинных обычаев. Мероприятие подходит для взрослых и детей старше 10 лет, которые смогут насладиться культурным наследием Костромской земли

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

В тёплом и уютном пространстве мастерской я открою для вас целый мир славянских обрядов и традиций.

На мастер-классе я предоставлю все необходимые материалы и инструменты для изготовления куклы

Каждый из участников сделает собственную льняную обрядовую куклу-оберег

Я расскажу об истории появления таких кукол

Вы выясните, как они связаны с названием нашего города

И как Кострома связана с языческими праздниками

Мы поговорим о драматурге Островском, его усадьбе «Щелыково» в Костромской области

Обсудим, как местное окружение и обычаи сельской жизни отражены в его произведениях

Вы узнаете, как старинные обряды и песни повлияли на образ Снегурочки Островского

Раскроете, почему именно Кострома стала её родиной

Обратите внимание: Мой рассказ носит не сказочный, а этнографический характер, поэтому детям, которые верят в новогодних волшебников, ещё рано приходить на этот мастер-класс.

Организационные детали