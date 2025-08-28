Мои заказы

Снегурочка Островского и обрядовая кукла Кострома: мастер-класс с погружением в историю

Узнайте о связи Костромы с древними обрядами и драматургом Островским. Создайте свой льняной оберег и раскройте тайны культурного наследия
На мастер-классе участники узнают о значении обрядовой куклы Костромы и её связи с городом. История оживает через рассказы о драматурге Островском и его произведении «Снегурочка». Каждый сможет создать собственную куклу-оберег из льна, погрузившись в атмосферу старинных обычаев.

Мероприятие подходит для взрослых и детей старше 10 лет, которые смогут насладиться культурным наследием Костромской земли
5
2 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Создание уникальной куклы-оберега
  • 📚 Погружение в историю и культуру
  • 🎭 Узнать о произведениях Островского
  • 🧵 Все материалы включены
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха
Снегурочка Островского и обрядовая кукла Кострома: мастер-класс с погружением в историю© Ирина
Снегурочка Островского и обрядовая кукла Кострома: мастер-класс с погружением в историю© Ирина
Снегурочка Островского и обрядовая кукла Кострома: мастер-класс с погружением в историю© Ирина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Усадьба Щелыково

Описание мастер-класса

В тёплом и уютном пространстве мастерской я открою для вас целый мир славянских обрядов и традиций.

  • На мастер-классе я предоставлю все необходимые материалы и инструменты для изготовления куклы
  • Каждый из участников сделает собственную льняную обрядовую куклу-оберег
  • Я расскажу об истории появления таких кукол
  • Вы выясните, как они связаны с названием нашего города
  • И как Кострома связана с языческими праздниками
  • Мы поговорим о драматурге Островском, его усадьбе «Щелыково» в Костромской области
  • Обсудим, как местное окружение и обычаи сельской жизни отражены в его произведениях
  • Вы узнаете, как старинные обряды и песни повлияли на образ Снегурочки Островского
  • Раскроете, почему именно Кострома стала её родиной

Обратите внимание: Мой рассказ носит не сказочный, а этнографический характер, поэтому детям, которые верят в новогодних волшебников, ещё рано приходить на этот мастер-класс.

Организационные детали

  • Все материалы для изготовления куклы-оберега включены в стоимость
  • В мастер-классе могут принять участие усидчивые дети старше 10 лет и только вместе со взрослыми
  • Максимальное количество участников — четыре, и дети также входят в это число

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 192 туристов
С 2014 года я профессионально занимаюсь сферой гостеприимства в Костроме. Буду рада показать вам мой родной город и его живописные окрестности.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Александра
28 авг 2025
Очень понравилось! Уютная атмосфера, интересные истории. Очень хорошие впечатления остались.
Очень понравилось! Уютная атмосфера, интересные истории. Очень хорошие впечатления остались.
Б
Богатченко
26 апр 2025
Бывает у вас, что встречаешься с незнакомым человеком, а через несколько минут, возникает ощущение, что ты встретился с старым другом? С Ириной именно так. Приятная беседа за чашкой чая, познавательная история, прекрасное музыкальное сопровождение. Огромное спасибо.

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии из Костромы

Кострома влюблёнными глазами
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома влюбленными глазами
Погрузитесь в атмосферу старинного купеческого города, прогуляйтесь по историческим улицам и узнайте удивительные истории Костромы
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Кострома из-под кисти русских художников
Пешая
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
от 7400 ₽ за всё до 4 чел.
Кострома - синема
Пешая
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок
Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
от 5200 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме