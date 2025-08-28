На мастер-классе участники узнают о значении обрядовой куклы Костромы и её связи с городом. История оживает через рассказы о драматурге Островском и его произведении «Снегурочка». Каждый сможет создать собственную куклу-оберег из льна, погрузившись в атмосферу старинных обычаев.
Мероприятие подходит для взрослых и детей старше 10 лет, которые смогут насладиться культурным наследием Костромской земли
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникальной куклы-оберега
- 📚 Погружение в историю и культуру
- 🎭 Узнать о произведениях Островского
- 🧵 Все материалы включены
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
Описание мастер-класса
В тёплом и уютном пространстве мастерской я открою для вас целый мир славянских обрядов и традиций.
- На мастер-классе я предоставлю все необходимые материалы и инструменты для изготовления куклы
- Каждый из участников сделает собственную льняную обрядовую куклу-оберег
- Я расскажу об истории появления таких кукол
- Вы выясните, как они связаны с названием нашего города
- И как Кострома связана с языческими праздниками
- Мы поговорим о драматурге Островском, его усадьбе «Щелыково» в Костромской области
- Обсудим, как местное окружение и обычаи сельской жизни отражены в его произведениях
- Вы узнаете, как старинные обряды и песни повлияли на образ Снегурочки Островского
- Раскроете, почему именно Кострома стала её родиной
Обратите внимание: Мой рассказ носит не сказочный, а этнографический характер, поэтому детям, которые верят в новогодних волшебников, ещё рано приходить на этот мастер-класс.
Организационные детали
- Все материалы для изготовления куклы-оберега включены в стоимость
- В мастер-классе могут принять участие усидчивые дети старше 10 лет и только вместе со взрослыми
- Максимальное количество участников — четыре, и дети также входят в это число
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 192 туристов
С 2014 года я профессионально занимаюсь сферой гостеприимства в Костроме. Буду рада показать вам мой родной город и его живописные окрестности.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
28 авг 2025
Очень понравилось! Уютная атмосфера, интересные истории. Очень хорошие впечатления остались.
Б
Богатченко
26 апр 2025
Бывает у вас, что встречаешься с незнакомым человеком, а через несколько минут, возникает ощущение, что ты встретился с старым другом? С Ириной именно так. Приятная беседа за чашкой чая, познавательная история, прекрасное музыкальное сопровождение. Огромное спасибо.
