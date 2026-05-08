Мои заказы

Квест-экскурсия по Костроме с чаепитием для взрослых и детей

С посещением самых интересных мест и жанровых скульптур
Я многодетная мама и прекрасно понимаю, как непросто удержать внимание ребёнка.

Поэтому придумала для вас настоящее семейное приключение: скучно не будет! Вы познакомитесь с городом в игровом формате — дети выступят в роли проводников и сами будут прокладывать маршрут, выполняя задания. А вы последуете за ними и узнаете о Костроме много интересного!
5
1 отзыв
Квест-экскурсия по Костроме с чаепитием для взрослых и детей
Квест-экскурсия по Костроме с чаепитием для взрослых и детей
Квест-экскурсия по Костроме с чаепитием для взрослых и детей

Описание квеста

Памятник Юрию Долгорукому. Наш монумент невысок и словно приглашает к доверительной беседе. Рассмотрим, куда указывает бронзовый князь, и сопоставим этот памятник с аналогичными монументам князя в других городах России.

Жанровая скульптура Снегурочки. Потрём птичку, которую держит в руке наша снежная красавица. Поговорим как языческая богиня превратилась в любимую героиню русских сказок.

Дом Борщова. Единственное здание дворцового типа в Костроме. Расскажу о его владельцах и известных постояльцах, необычных архитектурных решениях и событиях, произошедших в его стенах.

Пожарная каланча — памятник архитектуры эпохи классицизма, главное украшение центральной Сусанинской площади.

Скульптура собаке Бобке. Народ верит, что если сесть верхом на собаку и погладить её, это принесёт удачу. Расскажу, в честь какого пса установлена скульптура и чем он прославился.

Торговые ряды. Заглянем в кафе, когда-то бывшим торговой лавкой, выпьем чаю и поговорим о значении Костромы как ведущего центра торговли Верхнего Поволжья.

Памятник Ивану Сусанину. Сравним облик дореволюционного памятника Сусанину в Костроме (на фото) с современным.

Улица Молочная гора. На ней немало домов с занимательной историей, включая Чайную «Общества трезвости», основанную в рамках антиалкогольной кампании.

Миниатюрная скульптура Зайчика-зимогора. Разгадаем секрет: кто такие зимогоры и почему они перестали горевать зимой.

Как проходит квест

В начале экскурсии маленьким участникам выдаётся семь конвертов с заданиями и подсказками внутри. Постепенно разгадывая их, дети будут вести нас по городу, и мы познакомимся с его историей, героями и легендами.

После квеста ребята увезут домой сувениры, созданные специально для них.

Организационные детали

В стоимость входит подарок-сувенир для каждого ребёнка и чай в уютном кафе.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 40 туристов
Я многодетная мама и профессиональный гид. Люблю общаться с самыми разными людьми, особенно с детьми, и готова поделиться своими знаниями о родном городе. Культура Древней Руси была неразрывно связана с духовностью и верой. Сам будучи человеком воцерковленным, я особенно внимательно и бережно отношусь ко всему, что касается вопросов веры. Увлечена изучением этнографии русского народа — быта, традиций и особенностей народной культуры

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юлия
Посетили данную великолепную экскурсию семьей с двумя детьми:16 и 5 лет. Было интересно и познавательно всем!!! Дарья необычайно приятная!!! легко подстраивается под людей и обстоятельства, с ней комфортно общаться и
читать дальшеуменьшить

слушать! Прекрасно подает информацию! Все продумано до мелочей и с любовью к своему делу: подготовлены конверты с заданиями для детей с очень красочными картинками,очень удобные наушники чтобы было хорошо слышно, имеются и сувениры для слушателей, организовано необычайно душевное чаепитие в волшебной и красивой чайной!!!!
Дарья ответила на все наши вопросы, дала много нужной информации, рассказала много интересного помимо основной экскурсионной программы.
Советуем от души посетить данную программу и зарядиться красотой и позитивом!!!! Спасибо еще раз!!!!

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии на «Квест-экскурсия по Костроме с чаепитием для взрослых и детей»

Загадки Костромы
Пешая
1.5 часа
258 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Костромы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив
Начало: На Советской улице
11 мая в 10:00
3 июн в 10:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
Узнайте, как освещали путь в древности, отыщите голову Медузы Горгоны и раскройте тайны костромских фонарщиков. Завершите экскурсию чаепитием в музее самоваров
16 мая в 15:30
17 мая в 15:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Квест
до 4 чел.
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
Начало: В районе Сусанинской площади в Костроме
12 мая в 19:00
14 мая в 19:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Кострома в мире кинематографа
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кострома в мире кинематографа
Узнайте, как кинематограф проник в Кострому и покорил сердца горожан. Прогулка по кино-улицам и посещение кинотеатра «Центральный» ждут вас
Начало: На Советской площади
12 мая в 13:00
13 мая в 13:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме
от 6000 ₽ за экскурсию