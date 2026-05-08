Квест-экскурсия по Костроме с чаепитием для взрослых и детей

Я многодетная мама и прекрасно понимаю, как непросто удержать внимание ребёнка. Поэтому придумала для вас настоящее семейное приключение: скучно не будет! Вы познакомитесь с городом в игровом формате — дети выступят в роли проводников и сами будут прокладывать маршрут, выполняя задания. А вы последуете за ними и узнаете о Костроме много интересного!

Ваш гид в Костроме

Описание квеста

Памятник Юрию Долгорукому. Наш монумент невысок и словно приглашает к доверительной беседе. Рассмотрим, куда указывает бронзовый князь, и сопоставим этот памятник с аналогичными монументам князя в других городах России.

Жанровая скульптура Снегурочки. Потрём птичку, которую держит в руке наша снежная красавица. Поговорим как языческая богиня превратилась в любимую героиню русских сказок.

Дом Борщова. Единственное здание дворцового типа в Костроме. Расскажу о его владельцах и известных постояльцах, необычных архитектурных решениях и событиях, произошедших в его стенах.

Пожарная каланча — памятник архитектуры эпохи классицизма, главное украшение центральной Сусанинской площади.

Скульптура собаке Бобке. Народ верит, что если сесть верхом на собаку и погладить её, это принесёт удачу. Расскажу, в честь какого пса установлена скульптура и чем он прославился.

Торговые ряды. Заглянем в кафе, когда-то бывшим торговой лавкой, выпьем чаю и поговорим о значении Костромы как ведущего центра торговли Верхнего Поволжья.

Памятник Ивану Сусанину. Сравним облик дореволюционного памятника Сусанину в Костроме (на фото) с современным.

Улица Молочная гора. На ней немало домов с занимательной историей, включая Чайную «Общества трезвости», основанную в рамках антиалкогольной кампании.

Миниатюрная скульптура Зайчика-зимогора. Разгадаем секрет: кто такие зимогоры и почему они перестали горевать зимой.

Как проходит квест

В начале экскурсии маленьким участникам выдаётся семь конвертов с заданиями и подсказками внутри. Постепенно разгадывая их, дети будут вести нас по городу, и мы познакомимся с его историей, героями и легендами.

После квеста ребята увезут домой сувениры, созданные специально для них.

Организационные детали

В стоимость входит подарок-сувенир для каждого ребёнка и чай в уютном кафе.