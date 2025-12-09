После прогулки по историческому центру лучшим сувениром может стать не безликий магнит, а вещь, созданная вашими руками. Представьте кружку, в чей облик и дизайн вы вложите самые яркие впечатления от города. Именно такую вы и сделаете на нашем мастер-класс по лепке из глины в сердце Костромы.
Описание мастер-класса
Место с характером
Мы находимся в старинных Красных рядах. Это не просто туристическая точка — а настоящая ремесленная мастерская, где царит атмосфера творчества, а среди изделий не найти двух одинаковых.
От комка глины до сосуда
Мастер-класс посвящён созданию кружки классической формы. Процесс — это медитация и магия одновременно
- Вы начинаете с холодного, податливого комка. Первый этап — «проминание» и центровка глины, чтобы удалить пузырьки воздуха и сделать материал послушным
- Под давлением ладоней и пальцев глина словно оживает. Поднимая стенки будущей кружки, вы будете задавать ей высоту, изгиб, внутренний объём
- Когда основной силуэт готов, наступает время тонкой работы. Вы сформируете удобную ручку, аккуратно присоединяя её к корпусу, сможете добавить оттиск или нанести рисунок
- Далее кружку ждёт длительная сушка, профессиональный обжиг в печи и глазуровка. Через несколько недель она приедет к вам — и будет готова служить вам годами и хранить тепло Костромы
Кому подойдёт мастер-класс
Всем, кто хочет:
- увезти из Костромы не стандартный сувенир, а уникальную историю
- почувствовать связь с древним ремеслом
- погрузиться в спокойный, сосредоточенный творческий процесс
- провести время за занятием, которое увлечёт и малышей, и взрослых
Организационные детали
- Забрать готовую кружку можно через 1 месяц, а гостям города бережно упакуем её и отправим транспортной компанией
- С вами будет один из мастеров нашей команды
во вторник в 15:00, в среду в 16:00, в четверг в 12:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Красных рядах
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00, в среду в 16:00, в четверг в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — Организатор в Костроме
Чем заняться в Костроме? Научиться чему-нибудь новому! Наша творческая мастерская вот уже более 7 лет вдохновляет на создание шедевров. Проводим семейные программы для взрослых и детей в групповом и индивидуальном форматах.
