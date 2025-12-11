Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗнакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 4 чел.
Квест в историческом центре Костромы
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
Начало: В районе Сусанинской площади в Костроме
13 дек в 16:00
14 дек в 19:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
Сегодня в 19:00
13 дек в 17:00
от 1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в историю Костромы с гидом-фонарщиком - вечерняя экскурсия
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
13 дек в 16:30
14 дек в 19:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим фонарям Костромы
Узнайте, как освещали путь в древности, отыщите голову Медузы Горгоны и раскройте тайны костромских фонарщиков. Завершите экскурсию чаепитием в музее самоваров
13 дек в 16:30
27 дек в 15:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Костроме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в декабре 2025
Сейчас в Костроме в категории "Для иностранцев" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1000 до 6400. Туристы уже оставили гидам 463 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Костроме на 2025 год для иностранцев, 463 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль