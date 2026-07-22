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Вечерняя сап-прогулка в Костроме

Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Групповая вечерняя сап-прогулка в Костроме - это уникальная возможность насладиться красотами Волги и города с воды.

Встреча на пляже, выдача снаряжения и инструктаж помогут вам освоить сапсерфинг даже если вы новичок.

Прогулка
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включает сопровождение инструктора, который поможет вам, скорректирует технику и сделает фотографии на память.

Маршрут проходит через самые живописные места: церковь мучеников Александра и Антонины Римских, знаменитые опоры ЛЭП, освещенные триколором. Вечером вы сможете полюбоваться закатом, а ночью - поплавать под луной. В стоимость включено все необходимое оборудование и фотографии с прогулки.

Это приключение станет незабываемым опытом для всей семьи, так как дети до 11 лет могут кататься вместе со взрослыми бесплатно

5
56 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Восхитительные закаты и ночные прогулки
  • 📸 Профессиональные фотографии на память
  • 🏄‍♂️ Безопасное и увлекательное приключение
  • 🏰 Уникальные виды на исторические достопримечательности
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи, включая детей

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для вечерней сап-прогулки в Костроме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а температура воды позволяет наслаждаться прогулкой без лишних забот. Май и сентябрь также подходят для активного отдыха, хотя в эти месяцы может быть прохладнее, особенно вечером. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать, что низкие температуры и погодные условия могут сделать их менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме

Что можно увидеть

  • Церковь мучеников Александра и Антонины Римских
  • Опоры ЛЭП с триколором

Описание экскурсии

Инструктаж и прогулка на сапах!

Мы встретим вас на пляже в 10-15 минутах езды от центра города, выдадим необходимое снаряжение и покажем, где можно переодеться и оставить вещи. После небольшого инструктажа на берегу вы попрактикуетесь управлять доской в спокойной бухте, где нет течения. А затем выйдете в открытую воду — широчайший разлив Волги! Все время рядом с вами будет наш инструктор: при необходимости он поможет вам, скорректирует технику, а еще по пути сделает фото на память.

Панорамы Волги и Костромы с воды

Для сапсерфинга мы выбрали самую фотогеничную и впечатляющую локацию в окрестностях Костромы! С воды вы увидите церковь мучеников Александра и Антонины Римских, вечером полюбуетесь восхитительным закатом, а на ночной прогулке доплывете до знаменитых опор ЛЭП, которые каждый вечер освещаются российским триколором.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Выбирайте более ранний временной слот, чтобы увидеть закат, и более поздний, чтобы поплавать под луной (например, в 19:00 — закат, в 21:00 — ночная прогулка)
  • Маршрут может меняться в зависимости от погоды, направления течения и ветра
  • Дети с 3 до 11 лет катаются вместе со взрослыми на одной доске бесплатно, с 11 лет ребята встают на сап самостоятельно

Что входит в стоимость

  • Все необходимое оборудование (доска, весло, лиш, жилет), а вечером — фонарик
  • Фотографии с прогулки (на айфон 11-12 либо профессиональную камеру)

Экипировка

  • В теплые дни подойдут шорты и футболка, если прохладно — лосины, штаны, толстовка
  • Обувь может промокнуть, стоит взять запасную. Летом в жару обычно катаются босиком или в сланцах.

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2597 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральной части Костромы в районе Селище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1923 туристов
Мы — главная сёрф-команда города! Фирменные сап-туры по рекам и озерам Ярославля и Ярославской области. Специально для настоящих романтиков у нас лучшая локация в центре города для просмотра огненных закатов
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и розовых рассветов! На сапах мы посещаем Нижний Остров и любуемся завораживающим видом:) Если вы активный или вам просто нужен заряд бодрости и новые эмоции, скорее выбирайте маршрут и присоединяйтесь к нашим путешествиям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
3
3
2
1
В
Отличная прогулка. Спасибо инструктору за профессионализм и доброделательность.
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Татьяна
Отличная прогулка и яркие эмоции. Сначала немного расстроились, что нам перенесли время с 18.30 на 20.30, тем более и погода была не солнечная, но решили не отказываться. Очень ждали этой
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прогулки. Был довольно сильный ветер, поэтому на Волгу не вышли. Соответственно видов тоже не было, учитывайте этот момент, если вам важно. Мне было важно встать на сап и пройти по водной глади))) Все получилось! Ура! Инструктор Ян - выше всяких похвал! Это НЕ преувеличение! Он такой молодец! Очень помогает и словом и делом))) У меня 2 операции по замене таз суставов, плюс лишний вес. Я понимала, что могу не встать и готова была "покататься сидя")))) Но, Ян помог. Держал мой сап, пока я вставала и не отпускал его, пока меня не перестало "колбасить"! Всегда "на связи" и вовремя подсказывал, куда сейчас "рулить". К слову сказать я НИ РАЗУ не свалилась! Сложно было сесть обратно (ноги). Получилось не с первого раза. Ян был рядом, не торопил, не нервничал, подсказывал и морально поддерживал! Мы с дочерью в восторге! Однозначно рекомендую данную прогулку! Не пожалеете! Тем более рядом такой грамотный человек! И, конечно же классные фотки и видео! СПАСИБО!!!

Отличная прогулка и яркие эмоции. Сначала немного расстроились, что нам перенесли время с 18.30 на 20.30,
Отличная прогулка и яркие эмоции. Сначала немного расстроились, что нам перенесли время с 18.30 на 20.30,
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Наталья
Очень душевная прогулка. Тех, кто на сапе в первый раз, - инструктор обучит базе. Тем, кто катался пару раз, - поможет улучшить технику. А те, кто с сапом на "ты"
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просто смогут насладиться простором Волги и совершенно шикарным закатом.
Течения бояться не стоит, т. к. место катания прикрыто берегом и течение не ощущается. А благодаря небольшой группе можно не бояться, что на тебя налетит, не заметив, катер. Группу видно и ее обходят.
Отличное завершение дня! И спасибо инструктору Александру за юмор, советы и фотографии!

Очень душевная прогулка. Тех, кто на сапе в первый раз, - инструктор обучит базе. Тем, кто
Очень душевная прогулка. Тех, кто на сапе в первый раз, - инструктор обучит базе. Тем, кто
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Ирина
Наконец, исполнила свою мечту, встала на сап)). Прогулка невероятно понравилась! Встретил очень приятный инструктор Ян, который с первых же секунд создал позитивный настрой в группе. Ян всё разъяснил как и
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что нужно делать, инструктаж подробный, максимально доступный. Я новичок, и мне с первого раза всё было понятно. В течении прогулки Ян был всегда с нами рядом, поправлял ошибки, направлял в нужную сторону (наша группа была небольшая, и ни кто не упал в воду, не перевернулся, хотя, все, как и я, пробовали плавать на сапе впервые). Вобщем, я получила массу позитивных эмоций, опыта и просто кайфовала от прекрасного вида, и красоты вокруг! Само место невероятно живописное, настоящая красота русской природы. Получились красивые фотографии и видео. Их сделает Вам Ян.
Я приехала на личном аато, место для парковки есть. Для тех, кто будет пешком - остановка рядом, ездят автобусы.
Вобщем, очень рекомендую прогулку, сходите обязательно и получите массу удовольствия!
Спасибо отдельное замечательному инструктору Яну.

Наконец, исполнила свою мечту, встала на сап)). Прогулка невероятно понравилась! Встретил очень приятный инструктор Ян, который
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Ирина
Всем привет!
Отличный подарок себе на день рождение! Что может быль лучше, река Волга, SUP борд и великолепные инструкторы Костя и Ян! Они проффесионалы своего дела! Не смотря на мой возраст
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и вес, они инструкторы-профи! Огромное им спасибо за это! Они сделали мой день! Я приехала из Воронежа в Кострому и ни чуть не пожалела! Всем рекомендую попробовать хоть раз в жизни, а с такими инструкторами, тем более! Моя признательность и ❤️❤️❤️!

Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
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Инесса
Неописуемый восторг! Я очень поначалу сомневалась: стоит мне так рисковать в моём возрасте и моим весом… Но инструктор Ян приободрил, рассказал, как лучше, удобнее, комфортнее и чтоб не страшно, и
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я поплыла. Спасибо Яну отдельное! Молодец парень! Так расположил к себе, что я ему моментально поверила и доверилась. Так что, дамы, если вам уж очень сильно за 30-ть, не спешите замуж за принца (почти, как в известной песне), а покатайтесь на сапе и получите заряд хорошего настроения и удовольствия.

Неописуемый восторг! Я очень поначалу сомневалась: стоит мне так рисковать в моём возрасте и моим весом…
Неописуемый восторг! Я очень поначалу сомневалась: стоит мне так рисковать в моём возрасте и моим весом…
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