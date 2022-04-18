Вечерняя сап-прогулка в Костроме

Поймать красочный закат над Волгой, проплыть на досках и полюбоваться панорамами города с воды

Мини-группа
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? С нами это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным.

Мы поможем вам встать на сап, если вы раньше этого не делали, будем сопровождать на маршруте, рассказывать об интересных локациях Костромы и делать для вас фотографии на память.
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Инструктаж и прогулка на сапах!

Мы встретим вас на пляже в 10-15 минутах езды от центра города, выдадим необходимое снаряжение и покажем, где можно переодеться и оставить вещи. После небольшого инструктажа на берегу вы попрактикуетесь управлять доской в спокойной бухте, где нет течения. А затем выйдете в открытую воду — широчайший разлив Волги! Все время рядом с вами будет наш инструктор: при необходимости он поможет вам, скорректирует технику, а еще по пути сделает фото на память.

Панорамы Волги и Костромы с воды

Для сапсерфинга мы выбрали самую фотогеничную и впечатляющую локацию в окрестностях Костромы! С воды вы увидите церковь мучеников Александра и Антонины Римских, вечером полюбуетесь восхитительным закатом, а на ночной прогулке доплывете до знаменитых опор ЛЭП, которые каждый вечер освещаются российским триколором.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Выбирайте более ранний временной слот, чтобы увидеть закат, и более поздний, чтобы поплавать под луной (например, в 19:00 — закат, в 21:00 — ночная прогулка)
  • Маршрут может меняться в зависимости от погоды, направления течения и ветра
  • Дети с 3 до 11 лет катаются вместе со взрослыми на одной доске бесплатно, с 11 лет ребята встают на сап самостоятельно

Что входит в стоимость

  • Все необходимое оборудование (доска, весло, лиш, жилет), а вечером — фонарик
  • Фотографии с прогулки (на айфон 11-12 либо профессиональную камеру)

Экипировка

  • В теплые дни подойдут шорты и футболка, если прохладно — лосины, штаны, толстовка
  • Обувь может промокнуть, стоит взять запасную. Летом в жару обычно катаются босиком или в сланцах.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центральной части Костромы в районе Селище
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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