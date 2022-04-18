Что вас ожидает

Инструктаж и прогулка на сапах!

Мы встретим вас на пляже в 10-15 минутах езды от центра города, выдадим необходимое снаряжение и покажем, где можно переодеться и оставить вещи. После небольшого инструктажа на берегу вы попрактикуетесь управлять доской в спокойной бухте, где нет течения. А затем выйдете в открытую воду — широчайший разлив Волги! Все время рядом с вами будет наш инструктор: при необходимости он поможет вам, скорректирует технику, а еще по пути сделает фото на память.

Панорамы Волги и Костромы с воды

Для сапсерфинга мы выбрали самую фотогеничную и впечатляющую локацию в окрестностях Костромы! С воды вы увидите церковь мучеников Александра и Антонины Римских, вечером полюбуетесь восхитительным закатом, а на ночной прогулке доплывете до знаменитых опор ЛЭП, которые каждый вечер освещаются российским триколором.

Организационные детали

Как проходит прогулка

Выбирайте более ранний временной слот, чтобы увидеть закат, и более поздний, чтобы поплавать под луной (например, в 19:00 — закат, в 21:00 — ночная прогулка)

Маршрут может меняться в зависимости от погоды, направления течения и ветра

Дети с 3 до 11 лет катаются вместе со взрослыми на одной доске бесплатно, с 11 лет ребята встают на сап самостоятельно

Что входит в стоимость

Все необходимое оборудование (доска, весло, лиш, жилет), а вечером — фонарик

Фотографии с прогулки (на айфон 11-12 либо профессиональную камеру)

Экипировка