Мы встретим вас на пляже в 10-15 минутах езды от центра города, выдадим необходимое снаряжение и покажем, где можно переодеться и оставить вещи. После небольшого инструктажа на берегу вы попрактикуетесь управлять доской в спокойной бухте, где нет течения. А затем выйдете в открытую воду — широчайший разлив Волги! Все время рядом с вами будет наш инструктор: при необходимости он поможет вам, скорректирует технику, а еще по пути сделает фото на память.
Для сапсерфинга мы выбрали самую фотогеничную и впечатляющую локацию в окрестностях Костромы! С воды вы увидите церковь мучеников Александра и Антонины Римских, вечером полюбуетесь восхитительным закатом, а на ночной прогулке доплывете до знаменитых опор ЛЭП, которые каждый вечер освещаются российским триколором.