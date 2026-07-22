Встреча на пляже, выдача снаряжения и инструктаж помогут вам освоить сапсерфинг даже если вы новичок.
Прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Восхитительные закаты и ночные прогулки
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 🏄♂️ Безопасное и увлекательное приключение
- 🏰 Уникальные виды на исторические достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи, включая детей
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Церковь мучеников Александра и Антонины Римских
- Опоры ЛЭП с триколором
Описание экскурсии
Инструктаж и прогулка на сапах!
Мы встретим вас на пляже в 10-15 минутах езды от центра города, выдадим необходимое снаряжение и покажем, где можно переодеться и оставить вещи. После небольшого инструктажа на берегу вы попрактикуетесь управлять доской в спокойной бухте, где нет течения. А затем выйдете в открытую воду — широчайший разлив Волги! Все время рядом с вами будет наш инструктор: при необходимости он поможет вам, скорректирует технику, а еще по пути сделает фото на память.
Панорамы Волги и Костромы с воды
Для сапсерфинга мы выбрали самую фотогеничную и впечатляющую локацию в окрестностях Костромы! С воды вы увидите церковь мучеников Александра и Антонины Римских, вечером полюбуетесь восхитительным закатом, а на ночной прогулке доплывете до знаменитых опор ЛЭП, которые каждый вечер освещаются российским триколором.
Организационные детали
Как проходит прогулка
- Выбирайте более ранний временной слот, чтобы увидеть закат, и более поздний, чтобы поплавать под луной (например, в 19:00 — закат, в 21:00 — ночная прогулка)
- Маршрут может меняться в зависимости от погоды, направления течения и ветра
- Дети с 3 до 11 лет катаются вместе со взрослыми на одной доске бесплатно, с 11 лет ребята встают на сап самостоятельно
Что входит в стоимость
- Все необходимое оборудование (доска, весло, лиш, жилет), а вечером — фонарик
- Фотографии с прогулки (на айфон 11-12 либо профессиональную камеру)
Экипировка
- В теплые дни подойдут шорты и футболка, если прохладно — лосины, штаны, толстовка
- Обувь может промокнуть, стоит взять запасную. Летом в жару обычно катаются босиком или в сланцах.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2597 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отличный подарок себе на день рождение! Что может быль лучше, река Волга, SUP борд и великолепные инструкторы Костя и Ян! Они проффесионалы своего дела! Не смотря на мой возраст