Групповая вечерняя сап-прогулка в Костроме - это уникальная возможность насладиться красотами Волги и города с воды.Встреча на пляже, выдача снаряжения и инструктаж помогут вам освоить сапсерфинг даже если вы новичок.Прогулка

включает сопровождение инструктора, который поможет вам, скорректирует технику и сделает фотографии на память. Маршрут проходит через самые живописные места: церковь мучеников Александра и Антонины Римских, знаменитые опоры ЛЭП, освещенные триколором. Вечером вы сможете полюбоваться закатом, а ночью - поплавать под луной. В стоимость включено все необходимое оборудование и фотографии с прогулки. Это приключение станет незабываемым опытом для всей семьи, так как дети до 11 лет могут кататься вместе со взрослыми бесплатно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для вечерней сап-прогулки в Костроме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а температура воды позволяет наслаждаться прогулкой без лишних забот. Май и сентябрь также подходят для активного отдыха, хотя в эти месяцы может быть прохладнее, особенно вечером. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать, что низкие температуры и погодные условия могут сделать их менее комфортными.

Сейчас август — это идеальное время.