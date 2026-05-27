Мои заказы

Кострома с воды: за штурвалом катера по Волге

Почувствовать себя капитаном и прогуляться по просторам «Матери-реки»
Волга, ветер, любимая музыка и вы за штурвалом — эта прогулка по Костроме станет маленьким приключением. Для управления вам не понадобятся права. После короткого инструктажа вы поведёте катер, наслаждаясь прибрежными пейзажами.
Кострома с воды: за штурвалом катера по Волге
Кострома с воды: за штурвалом катера по Волге
Кострома с воды: за штурвалом катера по Волге

Описание экскурсии

  • Перед выходом вам проведут инструктаж: объяснят, как управлять катером, что важно учитывать на маршруте и как вести себя на борту.
  • Время бороздить просторы Волги! Можно включить музыку, а за безопасностью поможет следить GPS-трекер. Инструктор будет на связи.

Организационные детали

  • Вместимость катера — до 4 человек. На борту есть всё для комфортного отдыха: мультимедийная система с 4 динамиками, регулируемые кресла, ветровое стекло с открывающейся створкой и ходовой тент на случай дождя, спасательные жилеты.
  • Управление катером — 18+.
  • Употреблять алкоголь до и во время аренды запрещено всем, кто находится на катере.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Островский причал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк
Марк — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания — про свободу, отдых и ощущение настоящего лета на воде. Мы начали свой путь в Костроме в 2020 году с простой идеи —дать людям возможность почувствовать себя капитаном
читать дальшеуменьшить

без лишних сложностей и формальностей. Так появился наш первый прокат катеров для тех, кто хочет сам выбирать маршрут, скорость и настроение прогулки. Со временем у нас появились катера с капитаном и без, сап-борды, катамараны и электрокатамараны. Мы растём вместе с нашими гостями и каждый сезон стараемся делать отдых на воде ещё комфортнее, безопаснее и доступнее. Мы верим, что лучшие моменты — это простые эмоции: утренний туман над Волгой, тёплый вечер на воде, смех друзей, семейные прогулки и ощущение полной свободы. Именно поэтому для нас важно не просто сдавать технику в аренду, а создавать атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова. Сейчас компания продолжает развиваться, впереди — новые маршруты, прогулки и ещё больше возможностей для отдыха на воде.

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии на «Кострома с воды: за штурвалом катера по Волге»

Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
На катере
1.5 часа
73 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Погрузитесь в атмосферу древней Костромы на комфортабельном катере, наслаждаясь видами на храмы и узнавая историю судостроения
Начало: На набережной у ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 14:30
29 мая в 14:30
1630 ₽ за человека
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На катере
1 час
31 отзыв
Индивидуальная
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Яркая обзорная экскурсия на комфортном тримаране по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 08:30
29 мая в 08:00
от 11 900 ₽ за человека
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
SUP-прогулки
1.5 часа
55 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2597 ₽ за человека
«Кострома: колыбель династии Романовых и жемчужина Волги» - групповой тур
Пешая
1.5 часа
377 отзывов
Групповая
до 25 чел.
«Кострома: колыбель династии Романовых и жемчужина Волги» - групповой тур
Начало: Советская улица, 3
804 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме
от 7000 ₽ за экскурсию