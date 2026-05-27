Волга, ветер, любимая музыка и вы за штурвалом — эта прогулка по Костроме станет маленьким приключением. Для управления вам не понадобятся права. После короткого инструктажа вы поведёте катер, наслаждаясь прибрежными пейзажами.
Описание экскурсии
- Перед выходом вам проведут инструктаж: объяснят, как управлять катером, что важно учитывать на маршруте и как вести себя на борту.
- Время бороздить просторы Волги! Можно включить музыку, а за безопасностью поможет следить GPS-трекер. Инструктор будет на связи.
Организационные детали
- Вместимость катера — до 4 человек. На борту есть всё для комфортного отдыха: мультимедийная система с 4 динамиками, регулируемые кресла, ветровое стекло с открывающейся створкой и ходовой тент на случай дождя, спасательные жилеты.
- Управление катером — 18+.
- Употреблять алкоголь до и во время аренды запрещено всем, кто находится на катере.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Островский причал»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — Организатор в Костроме
Наша компания — про свободу, отдых и ощущение настоящего лета на воде. Мы начали свой путь в Костроме в 2020 году с простой идеи —дать людям возможность почувствовать себя капитаном
