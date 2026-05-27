Храм Воскресения Христова в посёлке Сусанино близ Костромы — место, которое вдохновило художника Саврасова на известную картину с грачами.
Я — звонарь при храме, каждый день поднимаюсь на колокольню и приглашаю изучить знаменитый пейзаж вживую — с высоты и под мелодичный благовест.
Описание экскурсии
- Посещение храма Воскресения Христова. Вы узнаете историю этого здания, почему Саврасов выбрал именно его и где прячется тот самый ракурс, с которого художник писал свою знаменитую картину.
- Подъём на самую высокую колокольню посёлка. Сопровождать вас буду я — звонарь, который даёт храму голос. Расскажу о традициях колокольного мастерства и покажу, как оживают колокола.
- Уютное чаепитие с фирменной местной выпечкой — молвитинским кренделем.
Вы узнаете:
- почему Саврасов приехал писать «Грачей» именно в Сусанино (тогда — Молвитино).
- где находится та самая точка обзора, с которой открывался вид на храм.
- каково это — управлять звоном и чувствовать колокольню как живой инструмент.
- как сегодня живёт храм, какие традиции сохранились, а какие вернулись недавно.
Организационные детали
- В стоимость входит небольшой тематический сувенир «Грач» от местной студии подарков и чаепитие с молвитинским кренделем.
- Пожалуйста, оденьтесь сообразно правилам для посетителей храмов.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Воскресения Христова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я живу с семьёй в посёлке Сусанино Костромской области. Люблю это место. Корнями отсюда. Интересуюсь богатой историей края, с удовольствием рассказываю о ней. Увлекаюсь традиционной русской кухней, бытом и фольклором. Служу звонарём в храме Воскресения Христова в Сусанино (бывшее Молвитино), того самого, куда «Прилетели грачи» художника Саврасова.
