2 дня
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:20-10:45 (прибытие «Ласточ...
19 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
18 900₽ за человека
2 дня
Провинция, укутанная снежным одеялом: новогодние каникулы в Костроме и Плёсе
Побывать на родине Снегурочки, рассмотреть ювелирные шедевры и погулять по левитановским местам
Начало: Кострома, точное место и время встречи - по догово...
3 янв в 10:00
7 янв в 10:00
23 000₽ за человека
4 дня
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Отведать костромского сыра, своими руками сделать ёлочную игрушку и побывать в тереме Снегурочки
Начало: Кострома, ж/д вокзал, утро
30 дек в 10:00
65 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина4 ноября 2024Спасибо за прекрасные 2 дня в Костроме! Большой плюс - маленькая группа, я была одна и была еще одна пара.
- ИИнна18 мая 2024Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
- ММила3 апреля 2024Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Летние»
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