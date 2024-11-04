Туры проходящие только летом в Костроме

Найдено 3 тура в категории «Летние» в Костроме, цены от 18 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
На машине
9 отзывов
2 дня
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:20-10:45 (прибытие «Ласточ...
19 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
18 900 за человека
Провинция, укутанная снежным одеялом: новогодние каникулы в Костроме и Плёсе
На машине
2 дня
Провинция, укутанная снежным одеялом: новогодние каникулы в Костроме и Плёсе
Побывать на родине Снегурочки, рассмотреть ювелирные шедевры и погулять по левитановским местам
Начало: Кострома, точное место и время встречи - по догово...
3 янв в 10:00
7 янв в 10:00
23 000 за человека
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
На автобусе
4 дня
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Отведать костромского сыра, своими руками сделать ёлочную игрушку и побывать в тереме Снегурочки
Начало: Кострома, ж/д вокзал, утро
30 дек в 10:00
65 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Спасибо за прекрасные 2 дня в Костроме! Большой плюс - маленькая группа, я была одна и была еще одна пара.
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    Поэтому гид Юлия подошла гибко к рассказываемому материалу и к туру в целом) Самое главное - это позитивный настрой, который создавался) Сама программа прекрасно подойдет для ознакомительной поездки, такое сочетание класической экскурсии по древнему городу + современный музей сыра и лосиная ферма

  • И
    Инна
    18 мая 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
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    не нужно. Плотная экскурсионная программа, гид Ольга - очень крутая, максимально подстраивается под группу. Маленькая группа - большой плюс, все очень гибко (в рамках разумного:). Отель Бизнес отель - хороший вариант для ночевки. Еще раз спасибо)

  • М
    Мила
    3 апреля 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
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    Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.

    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Летние»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
  2. Провинция, укутанная снежным одеялом: новогодние каникулы в Костроме и Плёсе
  3. Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Какие места ещё посмотреть в Костроме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
Сколько стоит тур в Костроме в ноябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Летние" можно забронировать 3 тура от 18 900 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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