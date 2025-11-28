Родиной Снегурочки Кострома стала неслучайно: по легенде, здесь жила славянская богиня, с которой связывают пробуждение природы. А ещё тут Александр Островский создал пьесу и сняли сказку о внучке Деда Мороза. Обо всех этих фактах вы узнаете подробнее.

Оставив вещи в отеле, мы отправимся на экскурсию по заснеженной Костроме. Прогуляемся по старинным улочкам, полюбуемся видами Волги, побеседуем об истории и преданиях. Не успев замерзнуть, пообедаем в уютном кафе.

Далее — самые вкусные музеи Костромы. В первом вы услышите сырные байки, узнаете о традициях сыроделия у разных народов и необычных сортах. Во втором перенесётесь в начало 20 века и обсудите русские сласти — мороженое, пряники, медовый хлеб. И, конечно, попробуете много лакомств.