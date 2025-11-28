В гости к Снегурочке с ребёнком: выходные в заснеженной Костроме в канун Нового года
Познакомиться с внучкой Деда Мороза, попробовать сыры и сласти, съездить на лосиную ферму
Посреди Костромы высится бревенчатый терем с кружевными наличниками, в котором происходит всякая невидаль: кот Баюн молвит предания берендеевы, озорные домовые потчуют гостей хлебом-солью, а изо льда вырезаны фигуры дивные. Здесь
живёт внучка Деда Мороза — красавица Снегурочка, с которой мы обязательно встретимся лично.
А также узнаем, почему родиной волшебницы стали именно эти края и какая легенда легла в основу сказки Островского, и погуляем по старинным улочкам, укрытым снежным одеялом. Познакомимся и с гастрономическими брендами — отведаем сыров и сластей всех мастей.
А также съездим на ферму, где покормим морковкой лосей и разведаем, правда ли, что они владеют правилами дорожного движения и чем полезны их рога и молоко.
Описание тура
Организационные детали
С группой будет сопровождающая, готовая помочь в любой момент.
Питание. Включены завтрак в отеле и дегустации, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус.
Возраст участников. 0+.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Костроме, визиты в музеи сыра и сладостей
Родиной Снегурочки Кострома стала неслучайно: по легенде, здесь жила славянская богиня, с которой связывают пробуждение природы. А ещё тут Александр Островский создал пьесу и сняли сказку о внучке Деда Мороза. Обо всех этих фактах вы узнаете подробнее.
Оставив вещи в отеле, мы отправимся на экскурсию по заснеженной Костроме. Прогуляемся по старинным улочкам, полюбуемся видами Волги, побеседуем об истории и преданиях. Не успев замерзнуть, пообедаем в уютном кафе.
Далее — самые вкусные музеи Костромы. В первом вы услышите сырные байки, узнаете о традициях сыроделия у разных народов и необычных сортах. Во втором перенесётесь в начало 20 века и обсудите русские сласти — мороженое, пряники, медовый хлеб. И, конечно, попробуете много лакомств.
2 день
Терем Снегурочки, лосиная ферма
День начнётся с посещения волшебного терема Снегурочки. Весёлые домовые встретят нас хлебом с чёрной солью, а кот Баюн расскажет берендеевы легенды. Потом посмотрим кукольную сказку, а главное — лично познакомимся с внучкой Деда Мороза. Также попадём в ледяную комнату, где увидим резные шедевры, угостимся освежающими напитками и сделаем фото на память.
Финальный штрих — лосиная ферма, где животные обитают в естественных условиях на огромной территории. Мы угостим их морковкой и разведаем много интересного: почему лосиное молоко очень полезное, для чего используют рога сохатых, почему имена здешних лосей не повторяются и знают ли эти четвероногие правила дорожного движения.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак, дегустации
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Фотосопровождение
Радиооборудование на экскурсиях
Что не входит в цену
Проезд к месту старта и обратно
Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кострома, ул 1 Мая, 5А, отель, 14:00
Завершение: Кострома, лосиная ферма, 17:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Екатерина — Организатор в Костроме
Я представляю единственный проект в России, который организует адаптивные экскурсии и туры для мам в декрете и семей с малышами. С нами интересно взрослым, ведь на экскурсии мы приглашаем топовых
гидов Санкт-Петербурга, с нами весело детям, так как они встречают много друзей и им можно вести себя на экскурсии непринужденно. Тайминг экскурсии и маршрут удобен для прохождения с коляской, самокатом. С нами всегда фотограф, а также радиооборудование для лучшего восприятия. С нами драйвово!