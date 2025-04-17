Описание тура
Путешествие в Кострому
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Кострому – уютный город, расположенный на живописном берегу Волги! Это место наполнено историей и атмосферой древности, и вы сможете прикоснуться к культуре и традициям, которые сохранились здесь на протяжении веков.
Первый день: Знакомство с городом
В первый день нашего путешествия вы посетите:
- Центральную площадь города, где сможете насладиться архитектурой и атмосферой.
- Музей деревянного зодчества под открытым небом, где представлены уникальные образцы традиционного русского зодчества.
- Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, где вы узнаете множество интересных историй и секретов.
Второй день: Встреча с природой
На второй день мы отправимся на лосиную ферму, где у вас будет возможность не только увидеть этих удивительных животных, но и покормить их! Это уникальный опыт, который подарит вам незабываемые эмоции.
Дегустация сыров
Не упустите шанс попробовать вкуснейшие сыры! Как же можно посетить Кострому и не насладиться местными деликатесами? Дегустация станет прекрасным завершением нашего путешествия.
Важная информация
Обратите внимание, что мы оставляем за собой право изменять порядок посещения объектов, а также заменять их в случае технической невозможности. Тур состоится при наличии минимум 4 участников.
Мы уверены, что это путешествие оставит у вас только положительные впечатления и воспоминания!
По вторникам и субботам – до 31 мая, по вторникам и четвергам – летом + новогодний заезд 5-6 января 2025 г. - 22,900.0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
- музей сыра с дегустацией
- музей Деревянного зодчества
- Лосиная ферма
- Ансамбль торговых рядов (мучные, рыбные, табачные и др.), присутственные места, пожарную каланчу, главную гауптвахту
- памятник Ивану Сусанину
- беседку А.Н. Островского
- И многое другое
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Тур бронируется по предоплате 50% для закрепления места в группе. Оставляем за собой право менять очередность посещения объектов, а также их замены - в случае технической невозможности показа объектов по программе
- Тур состоится от 4 участников