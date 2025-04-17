В Кострому на два дня

Чтобы прикоснуться к древностям, поехали с нами в Кострому – уютный город на берегах Волги! В первый день вы побываете на Центральной площади, посетите музей деревянного зодчества под открытым небом,
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узнаете секреты Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.

Во второй день мы отправимся на лосиную ферму – здесь вы сможете покормить этих животных! А еще у нас будет дегустация: ведь как можно приехать в Кострому и не полакомиться сыром?

В Кострому на два дня
В Кострому на два дня
В Кострому на два дня
Ближайшие даты:
17
апр19
апр22
апр24
апр26
апр29
апр1
мая
Время начала: 10:30

Описание тура

Путешествие в Кострому

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Кострому – уютный город, расположенный на живописном берегу Волги! Это место наполнено историей и атмосферой древности, и вы сможете прикоснуться к культуре и традициям, которые сохранились здесь на протяжении веков.

Первый день: Знакомство с городом

В первый день нашего путешествия вы посетите:

  • Центральную площадь города, где сможете насладиться архитектурой и атмосферой.
  • Музей деревянного зодчества под открытым небом, где представлены уникальные образцы традиционного русского зодчества.
  • Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, где вы узнаете множество интересных историй и секретов.

Второй день: Встреча с природой

На второй день мы отправимся на лосиную ферму, где у вас будет возможность не только увидеть этих удивительных животных, но и покормить их! Это уникальный опыт, который подарит вам незабываемые эмоции.

Дегустация сыров

Не упустите шанс попробовать вкуснейшие сыры! Как же можно посетить Кострому и не насладиться местными деликатесами? Дегустация станет прекрасным завершением нашего путешествия.

Важная информация

Обратите внимание, что мы оставляем за собой право изменять порядок посещения объектов, а также заменять их в случае технической невозможности. Тур состоится при наличии минимум 4 участников.

Мы уверены, что это путешествие оставит у вас только положительные впечатления и воспоминания!

По вторникам и субботам – до 31 мая, по вторникам и четвергам – летом + новогодний заезд 5-6 января 2025 г. - 22,900.0 ₽

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
  • ‭ музей сыра с дегустацией
  • ‭ музей Деревянного зодчества
  • ‭ Лосиная ферма
  • ‭ Ансамбль торговых рядов (мучные, рыбные, табачные и др.), присутственные места, пожарную каланчу, главную гауптвахту
  • ‭ памятник Ивану Сусанину
  • ‭ беседку А.Н. Островского
  • И многое другое
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся на ж/д вокзале г. Кострома
Завершение: На ж/д вокзале г. Кострома
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам – до 31 мая, по вторникам и четвергам – летом + новогодний заезд 5-6 января 2025 г. - 22,900.0 ₽
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Тур бронируется по предоплате 50% для закрепления места в группе. Оставляем за собой право менять очередность посещения объектов, а также их замены - в случае технической невозможности показа объектов по программе
  • Тур состоится от 4 участников
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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