Экскурсии со скидкой на Красной поляне

Найдено 10 экскурсий в категории «Со скидкой» на Красной поляне, цены от 2 320 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
41 отзыв
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
29002 320 за человека
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
2100019 950 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Абхазия за один день: водопады, каньоны, монастыри и гастрономия
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Экскурсия: озеро Рица, Новый Афон и Гагры - путешествие из Красной Поляны
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
Завтра в 09:30
8 июля в 09:30
2400022 800 за всё до 5 чел.
Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
Абхазия - это не только живописные виды, но и богатая гастрономическая культура. Вас ждут фермерские продукты, дегустации и потрясающие панорамы
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Фотосессия в Красной Поляне
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
3 отзыва
Фотосессия в живописных уголках Красной Поляны и Розы Хутор
Захватывающая фото-прогулка по Красной Поляне и Розе Хутор, где каждый кадр - это история, запечатленная среди гор
Начало: Роза Хутор
8 июля в 16:00
9 июля в 16:00
1499913 500 за всё до 4 чел.
В горы - с историком-культурологом: через альпийские луга на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
В горы - с историком-культурологом: через альпийские луга на Бзерпинский карниз
Пройти по самому популярному горному маршруту в окрестностях Красной Поляны
Начало: У нижней станции канатной дороги «Лаура»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
от 100009 000 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка на Альпике
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Индивидуальная фото-прогулка на Красной поляне с подъемом на «Альпику»
Индивидуальная фотопрогулка на склоне "Альпика" курорта "Газпром Поляна". Профессиональные снимки, живописные виды и интересные истории
Начало: У канатной дороги
8 июля в 15:00
9 июля в 15:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
По вершинам хребта Аибга - в компании историка-культуролога
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
По вершинам хребта Аибга - в компании историка-культуролога
Путешествие по тропам Красной поляны с панорамным видом на Кавказ. Узнайте историю региона и насладитесь природой в компании эксперта
Начало: У нижней станции канатной дороги курорта «Красная ...
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
от 1200010 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    26 июня 2024
    Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
    Нам очень понравилось! Были семьей. Оптимальная программа для первого посещения Абхазии. Не много времени, достаточное количество впечатлений, информации и меток
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    для следующего приезда. Нас сопровождал в поездке дядя Игорь! Очень хороший, мощный и искренний человек. Настоящий местный житель! Любящий свою родную землю, дорожащий своей историей и именем и желающий представить свои места в самом лучшем виде. Хороший рассказчик, отлично владеет материалом, знает все закоулки. И его все знают))! Мы отлично провели время! Большое спасибо за мини-путешествие! Всем советуем.

  • А
    Армен
    16 июня 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Нашим гидом был Гамлет. Все прошло прекрасно.
  • А
    Александр
    10 июня 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Поездка прошла отлично! 1. После бронирования связались и рассказали, когда заберут и откуда. Мы уезжали с Розы хутор, нам собрали на такси
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    и довезли до границы, все выходило в билет. 2. На границе встретили и "за ручку" провели. 3. Сами точки на экскурсии безумно красивые. Понравилось, что в дороге гид, которого звали Кемал, рассказывал про историю, обычаи, легенды, но когда приезжали на место давал время на фото и погулять. 4. Конечно, я, как и многие, не хотела дегустировать вино, так как я его не люблю и меня ничем не удивить. Но я сильно ошибалась, оказалось безумно вкусно и не разу не пожалела. 5. Очень повезло с группой, веселые и добрые ребята, поэтому путешествие удалось на все 99% 1% это то что было мало еды… хотелось бы больше шашлыков и другой национальной еды) Всем спасибо!

  • V
    Violetta
    30 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
  • А
    Аза
    26 мая 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
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    рассказал много познавательного и увлекательного, о своем родном крае! Восхищены харизмой, стилем и эрудицией гида, получили массу эмоций за один день! Однозначно будем рекомендовать Адгура. Лучший гид!

  • Г
    Гульнара
    15 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Очень довольны экскурсией. Для первого знакомства с Абхазией очень удачный маршрут. Гид пунктуальный, вежливый, клиентоориентированный. Хорошо знает историю Абхазии, интересный рассказчик. Отдельно хочется отметить, что гид не навязывал дополнительные платные товары и услуги.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Экскурсию проводил по рекомендации Адгура. У меня шквал эмоций, просто чудесно! Я такого интересного турне никогда доселе не имела! Мало того что
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    места просто завораживающе мистические, но профессионализм экскурсовода, гида просто на 100 с плюсом.. Влюбилась в Абхазию, в её историю, обычаи, традиции.. Обо всех местах посещения полноценная информация, очень интересная, с такими подробностями о которых вряд ли прочтёшь где нибудь. . Легенды, эпос. . просто в сказке побывала, по пути к основным достопримечательностям очень много интересного. . и на каждом этапе истории о месте: и легенды и исторические факты Очень интересная экскурсия, рекомендую всем и каждому! Даниэлю и Адгуру огромное человеческое спасибо!!!!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
  • Е
    Евгений
    30 апреля 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах (старая и новая Гагры,
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    ущелья по дороге, о. Рица). Машина Тойота Альфард в очень хорошем состоянии, комфортная, 7 полноценных комфортных сидений. Оптимальный маршрут экскурсии- за счет отсутствия большого количества объектов (не было Нового Афона) экскурсия не утомительная при общей продолжительности экскурсии 9,5 часов (из Красной Поляны).

    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах
  • Э
    Эльмира
    26 апреля 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
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    тот день! Очень хотелось посетить Абхазию! Предлагаю немного скорректировать название, потому что это дезинформация. Гид нас встречал на территории Абхазии, с той стороны Пешеходного таможенного пункта Россия-Псоу-Грузия (Абхазия). Мы самостоятельно добирались из п. Эстасадок. Благодарю гида, что заранее позвонил нам утром ранним и сообщил нюансы: в паспорте, где отмечены дети, должна быть ещё и печать паспортного стола. Для нас это критически ничего не изменило -печать за 1 час не появится, но мы были морально готовы, что нас развернут обратно. Как потом выяснилось, у нас оказался целый комплект всего того, что не подошло паспортному (таможенному) контролю: и печати нет, и фамилии разные (поди докажи, что это твой ребенок). Поездка была комфортабельная! Машина комфорт класса. Чистая, белая, без посторонних запахов! Водитель- гид был аккуратен на дорогах. Было много рассказов: медленно и ненавязчиво. Мы заранее попросили оставить наш тур без дегустации вина и сыра, только по красотам края. Но на дегустации чая побывали! Вкусно, ароматно))) К сожалению не помню имени гида:( Благодарю за интересную экскурсию, комфорт и заботливое отеческое отношение!!!! Мы останавливались и наслаждались видами и красотами, много фотографировали и было хорошо, без спешки! Спасибо за организацию тура!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Со скидкой»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
  2. Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
  3. Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
  4. Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
  5. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Хребет Аибга
  4. Юпшарский каньон
  5. Водопад Кейва
  6. Набережная
  7. Мзымта
  8. Роза Хутор
  9. Олимпийский Парк
  10. Нарзанный источник
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