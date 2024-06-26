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и довезли до границы, все выходило в билет. 2. На границе встретили и "за ручку" провели. 3. Сами точки на экскурсии безумно красивые. Понравилось, что в дороге гид, которого звали Кемал, рассказывал про историю, обычаи, легенды, но когда приезжали на место давал время на фото и погулять. 4. Конечно, я, как и многие, не хотела дегустировать вино, так как я его не люблю и меня ничем не удивить. Но я сильно ошибалась, оказалось безумно вкусно и не разу не пожалела. 5. Очень повезло с группой, веселые и добрые ребята, поэтому путешествие удалось на все 99% 1% это то что было мало еды… хотелось бы больше шашлыков и другой национальной еды) Всем спасибо!