1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
12 часов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
29002 320₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
2100019 950₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Абхазия за один день: водопады, каньоны, монастыри и гастрономия
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия: озеро Рица, Новый Афон и Гагры - путешествие из Красной Поляны
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
Завтра в 09:30
8 июля в 09:30
2400022 800₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
Абхазия - это не только живописные виды, но и богатая гастрономическая культура. Вас ждут фермерские продукты, дегустации и потрясающие панорамы
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия в живописных уголках Красной Поляны и Розы Хутор
Захватывающая фото-прогулка по Красной Поляне и Розе Хутор, где каждый кадр - это история, запечатленная среди гор
Начало: Роза Хутор
8 июля в 16:00
9 июля в 16:00
1499913 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
В горы - с историком-культурологом: через альпийские луга на Бзерпинский карниз
Пройти по самому популярному горному маршруту в окрестностях Красной Поляны
Начало: У нижней станции канатной дороги «Лаура»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
от 100009 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Индивидуальная фото-прогулка на Красной поляне с подъемом на «Альпику»
Индивидуальная фотопрогулка на склоне "Альпика" курорта "Газпром Поляна". Профессиональные снимки, живописные виды и интересные истории
Начало: У канатной дороги
8 июля в 15:00
9 июля в 15:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
По вершинам хребта Аибга - в компании историка-культуролога
Путешествие по тропам Красной поляны с панорамным видом на Кавказ. Узнайте историю региона и насладитесь природой в компании эксперта
Начало: У нижней станции канатной дороги курорта «Красная ...
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
от 1200010 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей26 июня 2024Нам очень понравилось! Были семьей. Оптимальная программа для первого посещения Абхазии. Не много времени, достаточное количество впечатлений, информации и меток
- ААрмен16 июня 2024Нашим гидом был Гамлет. Все прошло прекрасно.
- ААлександр10 июня 2024Поездка прошла отлично! 1. После бронирования связались и рассказали, когда заберут и откуда. Мы уезжали с Розы хутор, нам собрали на такси
- VVioletta30 мая 2024Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
- ААза26 мая 2024Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
- ГГульнара15 мая 2024Очень довольны экскурсией. Для первого знакомства с Абхазией очень удачный маршрут. Гид пунктуальный, вежливый, клиентоориентированный. Хорошо знает историю Абхазии, интересный рассказчик. Отдельно хочется отметить, что гид не навязывал дополнительные платные товары и услуги.
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсию проводил по рекомендации Адгура. У меня шквал эмоций, просто чудесно! Я такого интересного турне никогда доселе не имела! Мало того что
- ТТатьяна11 мая 2024Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
- ЕЕвгений30 апреля 2024Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах (старая и новая Гагры,
- ЭЭльмира26 апреля 2024Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Со скидкой»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июле 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Со скидкой" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 320 до 22 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий на Красной поляне на 2024 год по теме «Со скидкой», 65 ⭐ отзывов, цены от 2320₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь