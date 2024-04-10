1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Старая новая Красная Поляна: от дольменов до современных курортов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красной Поляны, где встречаются древность и современность, природа и архитектура
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Билеты
5 часов
Аудиоэкскурсия Красная Поляна: приключение на канатной дороге
Погрузитесь в мир кавказской природы и истории с уникальной аудиоэкскурсией по Красной Поляне, Роза Хутор и Газпром Лаура
Начало: В селе Эстосадок (Красная Поляна)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 590₽ за билет
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна10 апреля 2024Отличная экскурсия, с отличным гидом. Формат проведения - с учётом интересов экскурсантов. Внимательный и доброжелательный Гид-Екатерина. Время пролетело незаметно. Спасибо🙏💕
- ТТатьяна15 января 2024Экскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчик.
- ВВера5 декабря 2023В целом все хорошо, можно включить подъем на какую-нибудь высоту
- ССергей5 ноября 2023Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
- ЕЕвгений22 мая 2023Информации мало и она поверхностная
- ММария16 мая 2022Треккинг к водопаду Кейва. Уверена, что при наличии палок и желания испытать себя на выносливость, данный маршрут может быть пройден
- ИИрина7 ноября 2021Поход понравился, этому также способствовала отличная погода, виды потрясающие. Физически было тяжеловато ребёнку 9 лет. Для нетренированных туристов, на мой взгляд, маршрут сложноват.
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Три курорта»
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