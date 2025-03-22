Погрузитесь в атмосферу горнолыжного курорта Красной Поляны с личным мастер-классом, где опытный инструктор подберёт идеальное снаряжение и разработает маршрут, соответствующий вашему уровню. Этот мастер-класс подходит как для новичков, так и для уверенных лыжников, предоставляя возможность не только освоить технику катания, но и насладиться великолепными видами Кавказских гор. Обсуждение богатого олимпийского наследия этого региона станет приятным дополнением к насыщенному дню

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Описание мастер-класса

Курорт «Роза Хутор» предлагает 104 км горнолыжных трасс. Здесь вы найдёте маршруты на любой вкус, различающиеся по сложности и высоте. Очаровательные виды на горы Кавказа и абхазский Гагрский хребет станут приятным бонусом.

Наша программа подойдёт как начинающим, так и продвинутым участникам. Вашим путеводителем в горах станет опытный инструктор: он подберёт подходящее снаряжение, расскажет о специфике трасс и разработает уникальный маршрут, адаптированный под ваш уровень мастерства.

Организационные детали