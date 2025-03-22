Погрузитесь в атмосферу горнолыжного курорта Красной Поляны с личным мастер-классом, где опытный инструктор подберёт идеальное снаряжение и разработает маршрут, соответствующий вашему уровню.
Этот мастер-класс подходит как для новичков, так и для уверенных лыжников, предоставляя возможность не только освоить технику катания, но и насладиться великолепными видами Кавказских гор.
Обсуждение богатого олимпийского наследия этого региона станет приятным дополнением к насыщенному дню
Этот мастер-класс подходит как для новичков, так и для уверенных лыжников, предоставляя возможность не только освоить технику катания, но и насладиться великолепными видами Кавказских гор.
Обсуждение богатого олимпийского наследия этого региона станет приятным дополнением к насыщенному дню
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎿 Подходит для всех уровней
- 👨🏫 Опытные инструкторы
- 🏔️ Великолепные виды Кавказа
- 📜 Узнайте об олимпийском прошлом
- 🛡️ Безопасность и лицензии
Что можно увидеть
- Курорт «Роза Хутор»
Описание мастер-класса
Курорт «Роза Хутор» предлагает 104 км горнолыжных трасс. Здесь вы найдёте маршруты на любой вкус, различающиеся по сложности и высоте. Очаровательные виды на горы Кавказа и абхазский Гагрский хребет станут приятным бонусом.
Наша программа подойдёт как начинающим, так и продвинутым участникам. Вашим путеводителем в горах станет опытный инструктор: он подберёт подходящее снаряжение, расскажет о специфике трасс и разработает уникальный маршрут, адаптированный под ваш уровень мастерства.
Организационные детали
- Все наши инструкторы имеют соответствующую лицензию и проходят регулярное обучение по безопасности и спасательным операциям
- Отдельно оплачиваются: ски-пасс — 5000 ₽ и горнолыжное снаряжение, если нет своего — около 3000 ₽ за комплект
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет — как начинающим, так и продвинутым
- До курорта вам нужно добраться самостоятельно
- Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— для 2 человек — 13 200 руб. за группу
— для 3 человек — 15 200 руб. за группу
— для 4-6 человек — 5000 руб. за 1 участника
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Эстосадок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов на Красной поляне
Провели экскурсии для 190 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших экскурсиях!Задать вопрос
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