Мои заказы

Аврора – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Аврора» в Краснодаре, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Краснодар
Пешая
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Краснодарская Аврора
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодарская Аврора
Прогулка по историческому центру Краснодара с увлекательными историями о казачестве, зданиях и улицах. Узнайте больше о роли казаков в истории
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    21 ноября 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Были в Краснодаре первый раз, экскурсия познавательная! Елена с воодушевлением рассказывала о местных достопримечательностях) И посмеялись и прогулялись, и узнали много нового)
  • Л
    Людмила
    5 ноября 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Экскурсия по городу очень понравилась, всем рекомендую!! В Экскурсии по парку хотелось бы больше внимания обратить на локации, местонахождения и истории связанные с ними.
  • С
    Сергей
    5 ноября 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Гидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, с лазерной указкой и большим знанием предмета. Прогулялись по центру города. Спасибо, было познавательно и комфортно. Чуствуется уважение и любовь к городу у гида 👍👍👍
    Гидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, сГидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, сГидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, сГидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, сГидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, сГидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, сГидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, сГидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, с
  • Е
    Екатерина
    18 августа 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Чудесная легкая прогулка с Ириной. Подойдет для всей семьи.
  • A
    Anna
    17 августа 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Отличная экскурсия! Соответствует ожиданиям! Интересный обаятельный гид.
  • B
    Bronyakin
    1 августа 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Отличная экскурсия по Краснодару. Экскурсоводу огромное спасибо за интересно проведенный день в исторической части города.
  • М
    Марина
    10 июня 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Все было прекрасно: информативно, но не перегружен датами и цифрами. Поэтому все запомнилось, было интересно и время пролетело незаметно. Огромное спасибо!!!!
  • А
    Анна
    2 июня 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Было интересно, Елена очень интересно рассказывает, отвечает на каверзные вопросы))). Спасибо!
    Было интересно, Елена очень интересно рассказывает, отвечает на каверзные вопросы))). Спасибо!Было интересно, Елена очень интересно рассказывает, отвечает на каверзные вопросы))). Спасибо!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Рекомендую индивидуальную пешую экскурсию!!! Это возможность задать вопрос в ходе проведения экскурсии в непринужденной обстановке, узнать интересные исторический факты и личное мнение экскурсовода.
    Рекомендую индивидуальную пешую экскурсию!!! Это возможность задать вопрос в ходе проведения экскурсии в непринужденной обстановке, узнать
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Экскурсовод Аня. Рассказывает интересно и доходчиво. Время
    экскурсии пролетает быстро.
  • С
    Светлана
    27 апреля 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Экскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала о истории и достопримечательностях Краснодара. Было приятно провести время и узнать много нового. Рекомендую!
    Экскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала оЭкскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала оЭкскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала оЭкскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала оЭкскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала оЭкскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала оЭкскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала оЭкскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала оЭкскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала оЭкскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала о
  • А
    Анна
    20 апреля 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Экскурсия понравилась! Я была впервые в Краснодаре. С удовольствием послушала историю города. Очень понравилось,многое стало понятно. Два часа пролетели незаметно! Благодарю!
  • Ю
    Юнакова
    16 апреля 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Все было хорошо. Погода только подвела немного.
  • М
    Марина
    15 апреля 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Огромное спасибо Елене, нашему гиду. Сегодня она посвятила нас в историю славного города Краснодар. Отличное общение, подача истории города увлекательна и интересна, как для взрослых так и детей. Два часа очень быстро пролетели. Весенний город прекрасен.
  • Л
    Лариса
    30 марта 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Гид Елена-замечательный рассказчик, прекрасно знает и любит свой город!
  • А
    Анна
    9 ноября 2024
    Добро пожаловать в Краснодар
    Познавательная экскурсионная прогулка с интересными историями и вниманием к деталям от нашего гида. Остались очень довольны, особенно учитывая индивидуальный формат и подход
  • З
    Забир
    31 октября 2024
    Добро пожаловать в Краснодар
    Нашим экскурсоводом была Ольга! Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно. Время пролетело незаметно и хочется вернуться в этот прекрасный город🤗
  • Н
    Наталья
    22 октября 2024
    Добро пожаловать в Краснодар
    С нами была экскурсовод Ирина. Два часа пролетели легко, она интересный рассказчик, позволила ну если не влюбиться в город, то посмотреть на него с благосклонностью))
    С нами была экскурсовод Ирина. Два часа пролетели легко, она интересный рассказчик, позволила ну если неС нами была экскурсовод Ирина. Два часа пролетели легко, она интересный рассказчик, позволила ну если не
  • С
    Светлана
    29 августа 2024
    Добро пожаловать в Краснодар
    В целом, экскурсия неплохая. Но можно улучшить содержание, больше рассказать о знаменитых жителях города. Ведь город - это не только архитектура и история, это, в первую очередь, люди!
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2024
    Добро пожаловать в Краснодар
    Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌
    Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Аврора»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Краснодар
  2. Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
  3. Краснодарская Аврора
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Гуамское ущелье
  5. Лаго-Наки
  6. Войсковой собор Александра Невского
  7. Стадион Краснодар
  8. Орлиная полка
  9. Горячий Ключ
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Аврора" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5500. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Аврора», 83 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль