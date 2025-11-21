Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодарская Аврора
Прогулка по историческому центру Краснодара с увлекательными историями о казачестве, зданиях и улицах. Узнайте больше о роли казаков в истории
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения21 ноября 2025Были в Краснодаре первый раз, экскурсия познавательная! Елена с воодушевлением рассказывала о местных достопримечательностях) И посмеялись и прогулялись, и узнали много нового)
- ЛЛюдмила5 ноября 2025Экскурсия по городу очень понравилась, всем рекомендую!! В Экскурсии по парку хотелось бы больше внимания обратить на локации, местонахождения и истории связанные с ними.
- ССергей5 ноября 2025Гидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, с лазерной указкой и большим знанием предмета. Прогулялись по центру города. Спасибо, было познавательно и комфортно. Чуствуется уважение и любовь к городу у гида 👍👍👍
- ЕЕкатерина18 августа 2025Чудесная легкая прогулка с Ириной. Подойдет для всей семьи.
- AAnna17 августа 2025Отличная экскурсия! Соответствует ожиданиям! Интересный обаятельный гид.
- BBronyakin1 августа 2025Отличная экскурсия по Краснодару. Экскурсоводу огромное спасибо за интересно проведенный день в исторической части города.
- ММарина10 июня 2025Все было прекрасно: информативно, но не перегружен датами и цифрами. Поэтому все запомнилось, было интересно и время пролетело незаметно. Огромное спасибо!!!!
- ААнна2 июня 2025Было интересно, Елена очень интересно рассказывает, отвечает на каверзные вопросы))). Спасибо!
- ННаталья10 мая 2025Рекомендую индивидуальную пешую экскурсию!!! Это возможность задать вопрос в ходе проведения экскурсии в непринужденной обстановке, узнать интересные исторический факты и личное мнение экскурсовода.
- ТТатьяна2 мая 2025Экскурсовод Аня. Рассказывает интересно и доходчиво. Время
экскурсии пролетает быстро.
- ССветлана27 апреля 2025Экскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала о истории и достопримечательностях Краснодара. Было приятно провести время и узнать много нового. Рекомендую!
- ААнна20 апреля 2025Экскурсия понравилась! Я была впервые в Краснодаре. С удовольствием послушала историю города. Очень понравилось,многое стало понятно. Два часа пролетели незаметно! Благодарю!
- ЮЮнакова16 апреля 2025Все было хорошо. Погода только подвела немного.
- ММарина15 апреля 2025Огромное спасибо Елене, нашему гиду. Сегодня она посвятила нас в историю славного города Краснодар. Отличное общение, подача истории города увлекательна и интересна, как для взрослых так и детей. Два часа очень быстро пролетели. Весенний город прекрасен.
- ЛЛариса30 марта 2025Гид Елена-замечательный рассказчик, прекрасно знает и любит свой город!
- ААнна9 ноября 2024Познавательная экскурсионная прогулка с интересными историями и вниманием к деталям от нашего гида. Остались очень довольны, особенно учитывая индивидуальный формат и подход
- ЗЗабир31 октября 2024Нашим экскурсоводом была Ольга! Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно. Время пролетело незаметно и хочется вернуться в этот прекрасный город🤗
- ННаталья22 октября 2024С нами была экскурсовод Ирина. Два часа пролетели легко, она интересный рассказчик, позволила ну если не влюбиться в город, то посмотреть на него с благосклонностью))
- ССветлана29 августа 2024В целом, экскурсия неплохая. Но можно улучшить содержание, больше рассказать о знаменитых жителях города. Ведь город - это не только архитектура и история, это, в первую очередь, люди!
- ЕЕкатерина28 августа 2024Отлично прогулялись по красивому Краснодару, интересные истории, красивые здания, спасибо большое за интересную экскурсию 🔥☀️🙌
