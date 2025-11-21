К Ксения Добро пожаловать в Краснодар Были в Краснодаре первый раз, экскурсия познавательная! Елена с воодушевлением рассказывала о местных достопримечательностях) И посмеялись и прогулялись, и узнали много нового)

Л Людмила Добро пожаловать в Краснодар Экскурсия по городу очень понравилась, всем рекомендую!! В Экскурсии по парку хотелось бы больше внимания обратить на локации, местонахождения и истории связанные с ними.

С Сергей Добро пожаловать в Краснодар Гидом был Максим - аттестованный гид, всё как полагается: с бейджем, с картинками и материалами, с лазерной указкой и большим знанием предмета. Прогулялись по центру города. Спасибо, было познавательно и комфортно. Чуствуется уважение и любовь к городу у гида 👍👍👍

Е Екатерина Добро пожаловать в Краснодар Чудесная легкая прогулка с Ириной. Подойдет для всей семьи.

A Anna Добро пожаловать в Краснодар Отличная экскурсия! Соответствует ожиданиям! Интересный обаятельный гид.

B Bronyakin Добро пожаловать в Краснодар Отличная экскурсия по Краснодару. Экскурсоводу огромное спасибо за интересно проведенный день в исторической части города.

М Марина Добро пожаловать в Краснодар Все было прекрасно: информативно, но не перегружен датами и цифрами. Поэтому все запомнилось, было интересно и время пролетело незаметно. Огромное спасибо!!!!

А Анна Добро пожаловать в Краснодар Было интересно, Елена очень интересно рассказывает, отвечает на каверзные вопросы))). Спасибо!

Н Наталья Добро пожаловать в Краснодар Рекомендую индивидуальную пешую экскурсию!!! Это возможность задать вопрос в ходе проведения экскурсии в непринужденной обстановке, узнать интересные исторический факты и личное мнение экскурсовода.

Т Татьяна Добро пожаловать в Краснодар Экскурсовод Аня. Рассказывает интересно и доходчиво. Время

экскурсии пролетает быстро.

С Светлана Добро пожаловать в Краснодар Экскурсия с Еленой была очень интересной и познавательной! Елена — отличный экскурсовод: она увлекательно рассказывала о истории и достопримечательностях Краснодара. Было приятно провести время и узнать много нового. Рекомендую!

А Анна Добро пожаловать в Краснодар Экскурсия понравилась! Я была впервые в Краснодаре. С удовольствием послушала историю города. Очень понравилось,многое стало понятно. Два часа пролетели незаметно! Благодарю!

Ю Юнакова Добро пожаловать в Краснодар Все было хорошо. Погода только подвела немного.

М Марина Добро пожаловать в Краснодар Огромное спасибо Елене, нашему гиду. Сегодня она посвятила нас в историю славного города Краснодар. Отличное общение, подача истории города увлекательна и интересна, как для взрослых так и детей. Два часа очень быстро пролетели. Весенний город прекрасен.

Л Лариса Добро пожаловать в Краснодар Гид Елена-замечательный рассказчик, прекрасно знает и любит свой город!

А Анна Добро пожаловать в Краснодар Познавательная экскурсионная прогулка с интересными историями и вниманием к деталям от нашего гида. Остались очень довольны, особенно учитывая индивидуальный формат и подход

З Забир Добро пожаловать в Краснодар Нашим экскурсоводом была Ольга! Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно. Время пролетело незаметно и хочется вернуться в этот прекрасный город🤗

Н Наталья Добро пожаловать в Краснодар С нами была экскурсовод Ирина. Два часа пролетели легко, она интересный рассказчик, позволила ну если не влюбиться в город, то посмотреть на него с благосклонностью))

С Светлана Добро пожаловать в Краснодар В целом, экскурсия неплохая. Но можно улучшить содержание, больше рассказать о знаменитых жителях города. Ведь город - это не только архитектура и история, это, в первую очередь, люди!