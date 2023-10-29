Индивидуальная
до 4 чел.
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами
Начало: На улице Красная
«Также вы погуляете по Платановой аллее, полюбуетесь Свято-Екатерининским фонтаном и узнаете, какие традиции с ним связаны»
Завтра в 13:00
3 окт в 17:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодарская Аврора
Прогулка по историческому центру Краснодара с увлекательными историями о казачестве, зданиях и улицах. Узнайте больше о роли казаков в истории
Начало: Ул. Красная
«Мы осмотрим архитектуру культового памятника и насладимся живописным видом на рощу с каскадом поющих фонтанов»
Завтра в 08:00
7 окт в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Краснодару
Увидеть основные достопримечательности центра, узнать историю города и сделать яркие снимки
Начало: На Красной улице
«На главной площади рассмотрим академический театр, поющий фонтан и мемориал, посвящённый 200-летию Кубанского казачества»
3 окт в 09:00
5 окт в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 октября 2023Экскурсия понравилась. История казачества увлекательна. Очень здорово, что о казаках гид знает не понаслышке. Ставлю зачет)
- ННадежда18 ноября 2021Очень понравилась экскурсия. Виктория смогла влюбить нашу группу в Краснодар. У нее очень интересная подача материала и огромный багаж знаний. Она смогла подобрать маршрут экскурсии, который был оптимален для нашей группы и отлично дополнил наш день в городе.
