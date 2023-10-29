Н Надежда

Очень понравилась экскурсия. Виктория смогла влюбить нашу группу в Краснодар. У нее очень интересная подача материала и огромный багаж знаний. Она смогла подобрать маршрут экскурсии, который был оптимален для нашей группы и отлично дополнил наш день в городе.