40 отзывов оставили туристы

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Интересный Краснодар

5
40 отзывов
Анна Б.
Анна Б. – Гид из Краснодара
Я покажу Вам самые интересные места Краснодара, которые составляют облик города и «рассказывают» его историю 📖, на увлекательной прогулке 👣 по аутентичному южному городу с царским прошлым.

В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде, и я буду рада открыть Вам мой родной Краснодар с самой интересной стороны.

Купеческие дома и городские парки 🌳, старинная и ультрасовременная архитектура и жизненный ритм города-миллионника в сочетании с климатом, похожим на средиземноморский, делают Краснодар одним из привлекательнейших городов юга России.

Вы узнаете самое главное про историю Краснодара, а также увидите must-see места и уютные нетуристические уголки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Что вас ожидаетЕкатеринодар — царский город
Вы узнаете, откуда у Краснодара такое название и прозвища «Собачкина столица» и «Маленький Париж», познакомитесь с самыми интересными вехами в истории 📖 города и пройдётесь по нему след в след за императором Александром III.
Гуляя по главной артерии города — улице Красной, Вы поймёте, как менялся Краснодар на протяжении столетий и десятилетий, и с моей помощью в завитушках на фасадах исторического центра разглядите черты разных времён.
Наша прогулка 👣 будет живой и увлекательной (даже с загадками))!
Аутентичные места Краснодар — это удивительное сочетание казачьего, купеческого и советского прошлого и больших амбиций современного мегаполиса.
Вы заметите это в архитектуре города с его новостройками, офисными стекляшками и огромными стадионами и его ритме, заглянув «за кулисы» города, в нетуристические его уголки.
Я покажу Вам один из первых домов Краснодара, поведаю о необычной чайной, где 3-метровые потолки и печь старого купеческого дома сочетаются с интерьером модного заведения; расскажу, чем необычны городские дворы.
Вы услышите неординарные городские истории, редкие и малоизвестные факты о районах города и краснодарских улицах.
Вы узнаете, в чём Краснодар – рекордсмен; чем хороша вкуснейшая местная кухня 🥧 и где её лучше всего отведать.
Также я порекомендую Вам всё самое аппетитное в старейшей кулинарии города, куда мы зайдём по Вашему желанию.
При желании Вы попадёте в один из самых современных парков 🌳 России возле уникальной футбольной арены и узнаете про краснодарский мост с необычным и романтичным названием.
Я поделюсь с Вами секретами набережной реки Кубань; тайнами городских памятников; краснодарскими историями любви; информацией о знаменитых людях, связанных с нашим городом.
Важно знать - Экскурсия ⛳ проводится на русском, английском, немецком и турецком языках.
  • Я радостью проведу для Вас как Индивидуальную (от 1 до 8 человек), так и Групповую экскурсию (класс, группа, коллектив) по моему любимому Краснодару.
  • Возможность участия с детьми: да
  • Проводится ли экскурсия для 1 человека: да
  • Проводится ли автомобильная / автобусная / пешеходно-автомобильная экскурсия? да, «Интересный Краснодар» - как пазл, соберём элементы именно в Вашу картинку)
  • Возможна ли экскурсия дольше, чем 1, 5 часа, хотим длительнее? да, по Вашему желанию
  • Мои приятные скидки деткам и группам: да
Буду рада встрече с Вами в Интересном Краснодаре!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 ул. Красная, 3
Место завершения
🏁 ул. Гоголя
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна Б.
Анна Б.
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40 отзывов оставили туристы

Анна Б. проводит ещё 1 экскурсию

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