40 отзывов оставили туристы

Краснодар — город, где купеческие особняки соседствуют с современными небоскрёбами, а южный ритм смешивается с амбициями миллионника.
Мы пройдём по его главным улицам, увидим исторические дома, необычные дворы и нетуристические уголки.
Мы пройдём по его главным улицам, увидим исторические дома, необычные дворы и нетуристические уголки.
Описание экскурсииГуляя по главной артерии города — улице Красной, мы разглядим на фасадах черты разных эпох и узнаем, как менялся город на протяжении десятилетий. Я расскажу, откуда появились названия «Собачкина столица», «Маленький Париж», «Прекраснодар», и мы пройдём по местам, где бывали императоры. Мы увидим один из первых домов, учебных заведений и храмов города, заглянем в необычные дворы, найдём «двери-близнецы» и «Замок любви». Побываем на «Забавном перекрёстке», увидим «Грузию», «Испанию» и «Нью-Йорк» по-краснодарски, а также познакомимся с актёрами местного театра. Тайны, вкусы и секретные места Я расскажу, в чём Краснодар — рекордсмен, где он «родился» и что скрывают его фонтаны. Порекомендую места с вкуснейшей местной кухней и покажу секретную точку, где подают уникальный авторский напиток с символом города. А также поделюсь историями любви, тайнами памятников и расскажу о знаменитых людях, связанных с этим городом. Важная информация:
- Экскурсию возможно сократить или продлить по вашему желанию.
- Возможно совместить пешеходную часть с автомобильной/автобусной.
- Если экскурсия проводится для 1 человека, доплата составляет 500 рублей (при встрече).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Красная, 3
Завершение: Ул. Гимназическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсию возможно сократить или продлить по вашему желанию
- Возможно совместить пешеходную часть с автомобильной/автобусной
- Если экскурсия проводится для 1 человека, доплата составляет 500 рублей (при встрече)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 122 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Это была прекрасная познавательная экскурсия! Анна очень легко и непринужденно вела нас по улочкам, проводила викторины для нас и даже давала подарочки за правильные ответы)) рассказывала факты, интересно погружала в
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М
Экскурсия для нас прошла очень интересно, Анна - великолепный гид. С её рассказом и подачей всё увиденное раскрылось в новых красках, со своей историей. Получили массу приятных впечатлений и прекрасно
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A
Хочу поделииься своим впечатлением о первой экскурсии по Краснодару. Экскурсовод Анна очень интересно рассказала об истории возникновения Краснодара, показала достопримечательности старого центра вдоль улицы Красной, особенности архитектуры зданий.
Было интересно слушать историю создания музеев, театров. Узнать о великих фамилиях Коваленко, Захарченко, Галицкий.
Мне очень понравилвсь экскурсия! Всем советую.
Было интересно слушать историю создания музеев, театров. Узнать о великих фамилиях Коваленко, Захарченко, Галицкий.
Мне очень понравилвсь экскурсия! Всем советую.
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А
Спасибо большое, Анна: отличная экскурсия, прекрасный, эрудированный и увлеченный своим делом экскурсовод! Провела нас по красивым местам в центре города; обратила внимание на красивые здания, рассказала их историю; показала, где в городе делают необычный очень вкусный розовый латте с рисунком-вензелем Екатерины)
Экскурсия вышла насыщенной и в то же время лёгкой!
Очень советую эту экскурсию и Анну!
Экскурсия вышла насыщенной и в то же время лёгкой!
Очень советую эту экскурсию и Анну!
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А
Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию, она вошла в нашу ситуацию с небольшим опозданием и участием ребенка 3 года, все прошло здорово и увлекательно)) узнали Краснодар со стороны истории и современности меньше чем за 1,5 часа. И в конце по совету Анны зашли в отличную кофейню и насладились прекрасным кофе и потрясающим чизкейком. Впечатляет о городе самые приятные!)))
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А
Очень понравилась экскурсия "интересный Краснодар"! Экскурсовод Анна интересно рассказала о главных достопримечательностях города, дополняя фактами, было приятно провести время, вообще не было ощущения экскурсии, как-будто вышли на прогулку в дружеской компании, рассказала много полезного и о заведениях Краснодара, будем бронировать еще экскурсии😊, большое спасибо)
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