40 отзывов оставили туристы

Что вас ожидаетЕкатеринодар — царский город

Вы узнаете, откуда у Краснодара такое название и прозвища «Собачкина столица» и «Маленький Париж», познакомитесь с самыми интересными вехами в истории 📖 города и пройдётесь по нему след в след за императором Александром III.

Гуляя по главной артерии города — улице Красной, Вы поймёте, как менялся Краснодар на протяжении столетий и десятилетий, и с моей помощью в завитушках на фасадах исторического центра разглядите черты разных времён.

Наша прогулка 👣 будет живой и увлекательной (даже с загадками))!

Аутентичные места Краснодар — это удивительное сочетание казачьего, купеческого и советского прошлого и больших амбиций современного мегаполиса.

Вы заметите это в архитектуре города с его новостройками, офисными стекляшками и огромными стадионами и его ритме, заглянув «за кулисы» города, в нетуристические его уголки.

Я покажу Вам один из первых домов Краснодара, поведаю о необычной чайной, где 3-метровые потолки и печь старого купеческого дома сочетаются с интерьером модного заведения; расскажу, чем необычны городские дворы.

Вы услышите неординарные городские истории, редкие и малоизвестные факты о районах города и краснодарских улицах.

Вы узнаете, в чём Краснодар – рекордсмен; чем хороша вкуснейшая местная кухня 🥧 и где её лучше всего отведать.

Также я порекомендую Вам всё самое аппетитное в старейшей кулинарии города, куда мы зайдём по Вашему желанию.

При желании Вы попадёте в один из самых современных парков 🌳 России возле уникальной футбольной арены и узнаете про краснодарский мост с необычным и романтичным названием.

Я поделюсь с Вами секретами набережной реки Кубань; тайнами городских памятников; краснодарскими историями любви; информацией о знаменитых людях, связанных с нашим городом.

Важно знать - Экскурсия ⛳ проводится на русском, английском, немецком и турецком языках.

Я радостью проведу для Вас как Индивидуальную (от 1 до 8 человек), так и Групповую экскурсию (класс, группа, коллектив) по моему любимому Краснодару.

Возможность участия с детьми: да

Проводится ли экскурсия для 1 человека: да

Проводится ли автомобильная / автобусная / пешеходно-автомобильная экскурсия? да, «Интересный Краснодар» - как пазл, соберём элементы именно в Вашу картинку)

Возможна ли экскурсия дольше, чем 1, 5 часа, хотим длительнее? да, по Вашему желанию

Мои приятные скидки деткам и группам: да

Буду рада встрече с Вами в Интересном Краснодаре!