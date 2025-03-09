40 отзывов оставили туристы

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Н Наталья читать дальше уменьшить жизнь значимых людей Краснодара. Анна очень светлый человечек, от знакомства с ней остались супер позитивные эмоции и впечатления! Она очень много знает про Краснодар, а также поразила нас знаниями про наш город, откуда мы прибыли) спасибо большое за интереснейшую экскурсию!!! Это была прекрасная познавательная экскурсия! Анна очень легко и непринужденно вела нас по улочкам, проводила викторины для нас и даже давала подарочки за правильные ответы)) рассказывала факты, интересно погружала в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария читать дальше уменьшить провели время. Анна обратила наше внимание и интерес, даже к таким местам, которые сами и не смогли бы заметить. Кроме того поделилась прекрасным путеводителем по Краснодару, посоветовала ещё много интересных мест для самостоятельного посещения. Экскурсия для нас прошла очень интересно, Анна - великолепный гид. С её рассказом и подачей всё увиденное раскрылось в новых красках, со своей историей. Получили массу приятных впечатлений и прекрасно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Anna Хочу поделииься своим впечатлением о первой экскурсии по Краснодару. Экскурсовод Анна очень интересно рассказала об истории возникновения Краснодара, показала достопримечательности старого центра вдоль улицы Красной, особенности архитектуры зданий.

Было интересно слушать историю создания музеев, театров. Узнать о великих фамилиях Коваленко, Захарченко, Галицкий.

Мне очень понравилвсь экскурсия! Всем советую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Спасибо большое, Анна: отличная экскурсия, прекрасный, эрудированный и увлеченный своим делом экскурсовод! Провела нас по красивым местам в центре города; обратила внимание на красивые здания, рассказала их историю; показала, где в городе делают необычный очень вкусный розовый латте с рисунком-вензелем Екатерины)

Экскурсия вышла насыщенной и в то же время лёгкой!

Очень советую эту экскурсию и Анну! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алёна Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию, она вошла в нашу ситуацию с небольшим опозданием и участием ребенка 3 года, все прошло здорово и увлекательно)) узнали Краснодар со стороны истории и современности меньше чем за 1,5 часа. И в конце по совету Анны зашли в отличную кофейню и насладились прекрасным кофе и потрясающим чизкейком. Впечатляет о городе самые приятные!))) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет