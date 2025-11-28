Вдохнуть свежесть курортного воздуха, прикоснуться к живой природе и истории края — едем в живописный Горячий Ключ.
Вы насладитесь тишиной природы, попробуете минеральную воду, восхититесь могуществу ущелья, окажетесь на вершине скалы и посмотрите на просторы с высоты канатной дороги. И всё это — с рассказами о прошлом и настоящем этих мест.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- Курортный парк — живописный и зелёный
- питьевая галерея — три источника целебных Псекупских минеральных вод
- Дантово ущелье — невероятное по красоте
- скала Спасения, окутанная тайнами и легендами
- канатная дорога
- парк Дыхание гор с шикарными видами
Вы узнаете:
- почему город называется Горячим Ключом и каков он на вкус
- кем был основан курорт
- кто создал Дантово ущелье (или что?)
- кого спасли на скале Спасения
- сколько строилась канатная дорога и на какую высоту она поднимается
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Краснодара
10:00 — Курортный парк
10:30 — питьевая галерея
11:00 — Дантово ущелье
11:30 — скала Спасения
12:30 — обед в ресторане «Старый замок» (по желанию)
14:00 — канатная дорога
14:30 — парк Дыхание гор
16:30–18:00 — дорога в Краснодар
Организационные детали
- Едем на комфортабельном 6-местном автомобиле. По запросу предоставляю детское кресло и бустер
- На маршруте есть небольшой пеший подъём в гору — его осилят все
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 1400 ₽ за взрослого, 600 ₽ за ребёнка 7–13 лет; обед и прочие покупки и развлечения — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 500 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Денис, я родился и вырос в Краснодаре. Обожаю наш прекрасный южный город. Сделаю всё, чтобы после экскурсии вы полюбили его так же, как и я.
