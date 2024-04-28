Орлиная полка – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Орлиная полка» в Краснодаре, цены от 12 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990 за всё до 3 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Отличная поездка в очень красивые, необычные места! Для начала проехались на мини-поезде по волшебному Гуамскому ущелью, прогулялись по нему до
    читать дальше

    места схода лавины - очень душевно! Затем небольшой поход в горы на Орлиную полочку. Если бы не постоянная моральная поддержка Батыра, мы могли бы и не достичь конечной цели:) Дошли, полюбовались прекрасными горными панорамами… Рекомендую всем любителям природы эту экскурсию!

  • С
    Сергей
    19 апреля 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Маршрут путешествия нам с женой очень понравился. В нем есть и горы, и река, и просто потрясающая природа. Классная находка экскурсовода
    читать дальше

    Марии - это дать возможность туристам пройти пешком от Мезмая до Гуамского ущелья. В конце этого маршрута можно проехать на маленьком поезде. На протяжении всей экскурсии мы узнали об истории народа черкесов (или Адыгэ, как они себя называют). У Марии есть потрясающая способность в достаточно простой и понятной форме представить материал. А самое главное - заинтересовать историей развития края. В ходе путешествия чувствовалось, что Мария искренне заботится, чтобы туристам было комфортно. Большое спасибо за просто великолепный день.

  • А
    Анастасия
    17 апреля 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Мы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. Мария очень интересный, эрудированный человек,
    читать дальше

    влюблённый в свой край. С ней очень легко и комфортно, время пролетело незаметно. Мария, большое спасибо за экскурсию! Надеемся, что приедем ещё и вновь поедем с Вами изучать чудесные места!

    Мы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. Мария
  • С
    Софья
    17 марта 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Теплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. Батыр - внимательный проводник, с
    читать дальше

    которым чувствуешь себя в безопасности. Кроме того, еще и замечательный фотограф, умеющий уловить момент и настроение. Спасибо большое за эмоции и прекрасные фотографии!

    Теплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. БатырТеплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. БатырТеплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. БатырТеплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. Батыр
  • Д
    Дмитрий
    14 марта 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Огромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поезде по ущелью. Много интересного узнал об истории ущелья. Прекрасная прогулка и горный воздух. Восхитительно!!!!
    Огромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поезде
  • А
    Анна
    9 апреля 2023
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Верхне-Курджипский каньон - потрясающее место! Спасибо Светлане за великолепную экскурсию! Однозначно, рекомендуем всем!
  • А
    Анна
    23 октября 2022
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Добрый день, ездили на экскурсию с экскурсоводом Светланой. Светлана отличный экскурсовод, пояснила поскольку в горах прошел дождь будет местами скользко
    читать дальше

    и грязно, хотим ли мы оставить этот маршрут или заменим на другой. Мы поменяли маршрут и ни разу не пожалели, увидели столько красивых мест, что когда уже дома показывали фотографии нам не верили, что такая красота есть в России. Кроме того, благодаря Светлане мы приобрели много вкусных сувениров,таких как адыгейский сыр, специи, яблоки и груши из краснодарских садов и местные вина. Это был незабываемый день,такого восторга я давно не испытывала. Спасибо экскурсоводу Светлана и всей команде Трипстера за такие положительные эмоции! Рекомендую всем.

  • А
    Анастасия
    20 июля 2022
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Все очень понравилось! Мы договаривались с экскурсоводом Максимом, но по причине плохого самочувствия приехать он не смог, однако экскурсия не
    читать дальше

    отменилась, вместо него был другой экскурсовод Светлана, не менее талантливый экскурсовод! Спасибо ей огромное, мы никогда не были в этих краях, Светлана посоветовала сменить маршрут, о чем мы нисколько не пожалели. Мы успели посетить много замечательных мест, прослушать интересный материал, получить уйму удовольствия, положительных эмоций и огромное количество фотографий с великолепными пейзажами!!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Орлиная полка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
  2. Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
  3. Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Орлиная полка" можно забронировать 3 экскурсии от 12 990 до 14 990. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2024 год по теме «Орлиная полка», 45 ⭐ отзывов, цены от 12990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам