Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - в целебный Горячий Ключ
Отдохнуть на природе, набраться сил и вдохнуть чистого воздуха
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
17 дек в 08:30
18 дек в 08:30
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
За видами и винами - на Собер Баш
Отправиться на винодельню на горе, побывать в семейной сыроварне и в Беседке желаний
13 дек в 09:00
15 дек в 10:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия: Адыгея и плато Лаго-Наки
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
Добраться до места отдыха с комфортом, по пути открыв для себя южный край
13 дек в 09:00
18 дек в 11:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Геленджик»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Геленджик" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 9990 до 26 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Краснодаре на 2025 год по теме «Геленджик», 38 ⭐ отзывов, цены от 9990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль