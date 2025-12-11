Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 16:30
Завтра в 17:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
Завтра в 10:00
13 дек в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
По интересному Краснодару с ветерком
Исследуйте Краснодар на своём авто: от старинных улиц до современных парков. Узнайте о жизни города и его ярких жителях, не выходя из машины
Начало: У Филармонии
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 3600 до 6800. Туристы уже оставили гидам 379 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год для иностранцев, 379 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль