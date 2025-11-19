Орлиная полка, Мезмай и Гуамское ущелье - из Краснодара с фотосессией

Мы поднимемся на Орлиную полку, чтобы полюбоваться Мезмайской долиной, пройдём вдоль карниза и сфотографируемся у края скалы. Затем отправимся в Гуамское ущелье, где отвесные стены то сужают коридор до двух метров, то раскрывают панораму горных хребтов. По желанию вы можете прокатиться на узкоколейке и окунуться в термы.

Описание фото-прогулки

Орлиная полка

Скалистый уступ на высоте около 1000 метров, его прямые линии будто высечены рукой мастера. Отсюда открываются виды на Мезмай, долину и дальние хребты. В ясную погоду можно рассмотреть даже Главный Кавказский хребет. Мы пройдём по карнизу и найдём самые выразительные точки для снимков.

Гуамское ущелье

Природный коридор длиной пять километров, где отвесные скалы высотой до 400 метров словно пронзают небо. Здесь природа создала уникальный микроклимат, защитивший от времени реликтовые леса с древними деревьями. Пройдём вдоль реки Курджипс, увидим особый рельеф скал, напоминающий слоёный пирог. По желанию прокатимся по восстановленной узкоколейной дороге на туристическом поезде.

Примерный тайминг

6:30 — выезд из Краснодара

9:30 — Орлиная полка

11:30 — обед (по желанию)

12:30 — Гуамское ущелье

14:30 — термальные источники (по желанию)

15:30 — выезд обратно

Организационные детали