Орлиная полка, Мезмай и Гуамское ущелье - из Краснодара с фотосессией
Найти лучшие ракурсы для фото - в ущелье и на скальном карнизе
Мы поднимемся на Орлиную полку, чтобы полюбоваться Мезмайской долиной, пройдём вдоль карниза и сфотографируемся у края скалы.
Затем отправимся в Гуамское ущелье, где отвесные стены то сужают коридор до двух метров, то раскрывают панораму горных хребтов. По желанию вы можете прокатиться на узкоколейке и окунуться в термы.
Описание фото-прогулки
Орлиная полка
Скалистый уступ на высоте около 1000 метров, его прямые линии будто высечены рукой мастера. Отсюда открываются виды на Мезмай, долину и дальние хребты. В ясную погоду можно рассмотреть даже Главный Кавказский хребет. Мы пройдём по карнизу и найдём самые выразительные точки для снимков.
Гуамское ущелье
Природный коридор длиной пять километров, где отвесные скалы высотой до 400 метров словно пронзают небо. Здесь природа создала уникальный микроклимат, защитивший от времени реликтовые леса с древними деревьями. Пройдём вдоль реки Курджипс, увидим особый рельеф скал, напоминающий слоёный пирог. По желанию прокатимся по восстановленной узкоколейной дороге на туристическом поезде.
Примерный тайминг
6:30 — выезд из Краснодара 9:30 — Орлиная полка 11:30 — обед (по желанию) 12:30 — Гуамское ущелье 14:30 — термальные источники (по желанию) 15:30 — выезд обратно
Организационные детали
Поездка проходит на Hyundai Solaris
Я сделаю для вас 50+ снимков на iPhone 14 Pro и отправлю сразу после поездки
Дополнительные расходы: экскурсия на поезде по Гуамскому ущелью (стоимость уточняйте в переписке), обед в кафе (по желанию), парковки. По желанию я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм, читать дальше
а также открывать для вас достопримечательности и красоту Краснодарского края, проводить индивидуальные экскурсии по Краснодару, Черноморскому побережью и Адыгее.
Люблю знакомиться с новыми людьми, общаться и мотивировать. Кроме того, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. Мне нравится быть в форме. Также увлекаюсь блогерством и снимаю обзоры о Краснодаре и Черноморском побережье. Если вам интересно узнать больше о моём любимом городе и лучших местах юга России, буду рад поделиться своими знаниями и впечатлениями.
Уверен, что мы сможем найти общие темы для разговора и провести время весело, интересно и увлекательно.