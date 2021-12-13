Мы отправляемся в пеший поход по природному парку «Большой Тхач». Это удивительный природный объект, располагающийся на границе Мостовского района Краснодарского края и горной Адыгеи.

За время похода мы:

Размещение в гостинице в Краснодаре – номер с удобствами.

Здесь нас ждет машина чтобы отвезти в г. Краснодар.

По широкой тропе спускаемся с хребта, переходим реку Куна и входим в поселок Новопрохладный.

Сегодня нам нужно прийти в балаган Юбилейный — уютное место среди вековых сосен.

Его массив особенно красив в лучах заходящего солнца.

Здесь мы прощаемся с Большим Тхачем.

В трех километрах от Чертовых ворот мы делаем остановку около полноводного ручья.

Мы возвращаемся на тропу и спускаемся с короны Малого Тхача.

Желающие могут подняться на вершину Малого Тхача (2238 м).

По тропе мы спустимся с хребта Большой Тхач на перемычку между вершинами.

Если посчастливится, то на горизонте мы увидим величественный Эльбрус.

Здесь, среди рябиновых деревьев будет наша первая ночевка.

Подъем по грунтовой дороге по шикарному лиственному лесу к Фирсовой поляне.

Возможна организация заброски внедорожным транспортом к началу маршрута – подъему на Фирсову поляну, за дополнительную плату.

Сбор группы на привокзальной площади у памятника Ленину в 9:00.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках на активной части маршрута, а также размещение в гостинице "Экспрессотель" (2-3-4 местные номера, одноместное размещение за доп. плату под запрос) в г. Краснодаре в номерах с удобствами.

Стоимость тура на одного человека:

23 760 руб. – при группе от 4 человек;

71 280 руб. – при группе от 1 до 3 человек.

Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.