За время похода мы:
Приезд в г. Краснодар.
Сбор группы на привокзальной площади у памятника Ленину в 9:00.
Трансфер Краснодар – Новопрохладный.
Знакомство с гидом.
Получение питания, группового снаряжения.
Пеший переход к местечку Тайвань.
Возможна организация заброски внедорожным транспортом к началу маршрута – подъему на Фирсову поляну, за дополнительную плату.
Подъем по грунтовой дороге по шикарному лиственному лесу к Фирсовой поляне.
Здесь, среди рябиновых деревьев будет наша первая ночевка.
Если посчастливится, то на горизонте мы увидим величественный Эльбрус.
Протяженность перехода: 5,74 км. Набор высоты: 614 м.
Ранний подъем.
По тропе поднимаемся на хребет Большого Тхача.
Тропа траверсирует склоны Большого Тхача.
Наша цель – вершина Большого Тхача (2368 м).
С вершины открывается великолепный вид на Чертовы ворота, Малый Тхач, плато Лаго-Наки, вершины Главного Кавказского хребта.
По тропе мы спустимся с хребта Большой Тхач на перемычку между вершинами.
Нашему взору откроется массив Большого Тхача во всем великолепии: отвесные скалы, реликтовые сосны.
Обед.
Направляемся на встречу с таинственным миром Северо-Кавказского биосферного заповедника.
Около родника мы делаем привал.
Желающие могут подняться на вершину Малого Тхача (2238 м).
Здесь перед нашими взорами откроются бесконечные просторы заповедных лесов.
Мы возвращаемся на тропу и спускаемся с короны Малого Тхача.
В трех километрах от Чертовых ворот мы делаем остановку около полноводного ручья.
Протяженность перехода: 13,58 км. Набор высоты: 1252,3 м.
Радиальный выход к г. Чертовы ворота.
Подъем на главную вершину – 2486 м.
Протяженность перехода: 7,89 км. Набор высоты: 446 м.
Мы возвращаемся в поселок Новопрохладный.
Проходим под короной Малого Тхача, выходим на хребет Слесарный.
Здесь мы прощаемся с Большим Тхачем.
Его массив особенно красив в лучах заходящего солнца.
Особой статью выделяется скала Колокольная.
Сегодня нам нужно прийти в балаган Юбилейный — уютное место среди вековых сосен.
Здесь наша последняя ночевка.
Протяженность перехода: 18,52 км. Набор высоты: 100 м.
По широкой тропе спускаемся с хребта, переходим реку Куна и входим в поселок Новопрохладный.
Здесь нас ждет машина чтобы отвезти в г. Краснодар.
Размещение в гостинице в Краснодаре – номер с удобствами.
Протяженность перехода: 14,82 км. Набор высоты: 0 м.
Отъезд.
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках на активной части маршрута, а также размещение в гостинице "Экспрессотель" (2-3-4 местные номера, одноместное размещение за доп. плату под запрос) в г. Краснодаре в номерах с удобствами.
Стоимость тура на одного человека:
Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи, и т. д.
Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.
На маршрут допускаются дети с 8 лет, только в сопровождении взрослых.
Если у Вас появилось желание путешествовать с нами, но нет снаряжения, мы поможем с арендой (стоимость указана за сутки):
Треккинговые палки — 200 руб
Рюкзак 80 л. — 300 руб.
Рюкзак 25 л. — 100 руб.
Сидушка — 50 руб.
Защита от дождя — 100 руб.
КЛМН — 100 руб.
Фонарик+батарейки - 50 руб.
Спальник+гигиенический вкладыш — 300 руб.
Каремат — 100 руб.
Расширенный перечень снаряжения уточняйте по электронной почте.
Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:
1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;
2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;
3. Требуется доплата за трансфер животного.