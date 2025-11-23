Мои заказы

Плато Лаго-Наки, Азишская пещера и беседка над пропастью +фотосессия

Сделать яркие фотографии в подземном дворце и на фоне панорам Кавказа (из Краснодара)
Мы отправимся на высокогорное плато Лаго-Наки — мир альпийских лугов и чистого воздуха. Заглянем в Большую Азишскую пещеру глубиной с 12-этажный дом с удивительным подземным ландшафтом.

В каждой локации будем наслаждаться тишиной гор и необычными формами природы, а я сфотографирую вас на память.
Описание фото-прогулки

Большая Азишская пещера

Возраст подземного дворца насчитывает около двух миллионов лет. Мы пройдём по освещённым залам, увидим сталактиты и подземную реку, подумаем о сокровенном у Колонны желаний.

Плато Лаго-Наки

Здесь величественные горы обнимают бескрайние альпийские луга, а природа объединила всё самое прекрасное: изумрудные долины, чистые озёра, бурлящие водопады и глубокие каньоны. Поднимемся на высокогорное плато, полюбуемся видами на Фишт и горные долины.

Беседка над пропастью

Остановимся на смотровой площадке на высоте 1320 метров на краю хребта Азиш-Тау. Изящная беседка напоминает китайский фонарик, зависший над бездной. Отсюда полюбуемся панорамами Лаго-Наки, Главного Кавказского хребта и вершин Кавказского заповедника.

Примерный тайминг

6:30 — выезд из Краснодара
9:30 — Большая Азишская пещера
11:30 — обед (по желанию)
12:30 — плато Лаго-Наки и беседка над пропастью
14:30 — буза с горками (санки и ватрушки по желанию)
15:30 — выезд обратно

Организационные детали

  • Поездка проходит на Hyundai Solaris
  • Я сделаю для вас 50+ снимков на iPhone 14 Pro и отправлю сразу после поездки
  • Дополнительные расходы: вход в пещеру — 800 ₽ взрослые, дети до 7 лет — бесплатно, с 7 лет — 400 ₽, обед в кафе (по желанию), парковки. По желанию я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне — 1000 ₽

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
а также открывать для вас достопримечательности и красоту Краснодарского края, проводить индивидуальные экскурсии по Краснодару, Черноморскому побережью и Адыгее. Люблю знакомиться с новыми людьми, общаться и мотивировать. Кроме того, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. Мне нравится быть в форме. Также увлекаюсь блогерством и снимаю обзоры о Краснодаре и Черноморском побережье. Если вам интересно узнать больше о моём любимом городе и лучших местах юга России, буду рад поделиться своими знаниями и впечатлениями. Уверен, что мы сможем найти общие темы для разговора и провести время весело, интересно и увлекательно.

