Плато Лаго-Наки, Азишская пещера и беседка над пропастью +фотосессия
Сделать яркие фотографии в подземном дворце и на фоне панорам Кавказа (из Краснодара)
Мы отправимся на высокогорное плато Лаго-Наки — мир альпийских лугов и чистого воздуха. Заглянем в Большую Азишскую пещеру глубиной с 12-этажный дом с удивительным подземным ландшафтом.
В каждой локации будем наслаждаться тишиной гор и необычными формами природы, а я сфотографирую вас на память.
Описание фото-прогулки
Большая Азишская пещера
Возраст подземного дворца насчитывает около двух миллионов лет. Мы пройдём по освещённым залам, увидим сталактиты и подземную реку, подумаем о сокровенном у Колонны желаний.
Плато Лаго-Наки
Здесь величественные горы обнимают бескрайние альпийские луга, а природа объединила всё самое прекрасное: изумрудные долины, чистые озёра, бурлящие водопады и глубокие каньоны. Поднимемся на высокогорное плато, полюбуемся видами на Фишт и горные долины.
Беседка над пропастью
Остановимся на смотровой площадке на высоте 1320 метров на краю хребта Азиш-Тау. Изящная беседка напоминает китайский фонарик, зависший над бездной. Отсюда полюбуемся панорамами Лаго-Наки, Главного Кавказского хребта и вершин Кавказского заповедника.
Примерный тайминг
6:30 — выезд из Краснодара 9:30 — Большая Азишская пещера 11:30 — обед (по желанию) 12:30 — плато Лаго-Наки и беседка над пропастью 14:30 — буза с горками (санки и ватрушки по желанию) 15:30 — выезд обратно
Организационные детали
Поездка проходит на Hyundai Solaris
Я сделаю для вас 50+ снимков на iPhone 14 Pro и отправлю сразу после поездки
Дополнительные расходы: вход в пещеру — 800 ₽ взрослые, дети до 7 лет — бесплатно, с 7 лет — 400 ₽, обед в кафе (по желанию), парковки. По желанию я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне — 1000 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм, читать дальше
а также открывать для вас достопримечательности и красоту Краснодарского края, проводить индивидуальные экскурсии по Краснодару, Черноморскому побережью и Адыгее.
Люблю знакомиться с новыми людьми, общаться и мотивировать. Кроме того, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. Мне нравится быть в форме. Также увлекаюсь блогерством и снимаю обзоры о Краснодаре и Черноморском побережье. Если вам интересно узнать больше о моём любимом городе и лучших местах юга России, буду рад поделиться своими знаниями и впечатлениями.
Уверен, что мы сможем найти общие темы для разговора и провести время весело, интересно и увлекательно.