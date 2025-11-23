Мы отправимся на высокогорное плато Лаго-Наки — мир альпийских лугов и чистого воздуха. Заглянем в Большую Азишскую пещеру глубиной с 12-этажный дом с удивительным подземным ландшафтом. В каждой локации будем наслаждаться тишиной гор и необычными формами природы, а я сфотографирую вас на память.

Описание фото-прогулки

Большая Азишская пещера

Возраст подземного дворца насчитывает около двух миллионов лет. Мы пройдём по освещённым залам, увидим сталактиты и подземную реку, подумаем о сокровенном у Колонны желаний.

Плато Лаго-Наки

Здесь величественные горы обнимают бескрайние альпийские луга, а природа объединила всё самое прекрасное: изумрудные долины, чистые озёра, бурлящие водопады и глубокие каньоны. Поднимемся на высокогорное плато, полюбуемся видами на Фишт и горные долины.

Беседка над пропастью

Остановимся на смотровой площадке на высоте 1320 метров на краю хребта Азиш-Тау. Изящная беседка напоминает китайский фонарик, зависший над бездной. Отсюда полюбуемся панорамами Лаго-Наки, Главного Кавказского хребта и вершин Кавказского заповедника.

Примерный тайминг

6:30 — выезд из Краснодара

9:30 — Большая Азишская пещера

11:30 — обед (по желанию)

12:30 — плато Лаго-Наки и беседка над пропастью

14:30 — буза с горками (санки и ватрушки по желанию)

15:30 — выезд обратно

Организационные детали