Экскурсии по подземельям и пещерам Краснодара

Найдено 1 экскурсия в категории «Подземные» в Краснодаре, цена 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
На автобусе
13 часов
10 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
Полюбоваться и горами и исследовать подземное царство
Начало: У ТЦ «Галерея»
26 авг в 07:00
27 авг в 07:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Чекарова
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
Все понравилось, поездка прошла отлично.
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Н
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
Место замечательное. Потрясающий вид на плато. Гид Татьяна очень коммуникабельная, внимательная, отличный организатор! Очень позитивная. Хотелось бы немного больше времени на прогулку по этому замечательному месту! И немного больше информации в дороге
Место замечательное. Потрясающий вид на плато. Гид Татьяна очень коммуникабельная, внимательная, отличный организатор! Очень позитивная. Хотелось
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С
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
Ездила с экскурсией на Лаго-Наки 16.04. Очень понравилось. Виды супер! Снег оказался неожиданным бонусом. Отдельное Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне. Понравилось все: и смотровые площадки и пещера и термоисточники!
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С
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
Все понравилось, мы остались довольны.
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Л
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
Ездила в Лаго-Наки, 8 ноября, всё очень понравилось, было очень потрясающе, огромная благодарность гиду Марии, очень было интересно и увлекательно,
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спасибо водителю за комфортное и безопасное вождение. Я настоятельно рекомендую эту поездку всем, кто хочет насладиться природной красотой и получить массу положительных эмоций. Огромное спасибо организаторам за прекрасно проведённое время🤩😁🏞

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Ольга
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
Спасибо! Очень красочные и запоминающийся места! Красиво!)
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З
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау
Все было отлично!
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Всего 10 отзывов в Краснодаре в категории "Подземные"

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