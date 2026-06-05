Н Надежда

Место замечательное. Потрясающий вид на плато. Гид Татьяна очень коммуникабельная, внимательная, отличный организатор! Очень позитивная. Хотелось бы немного больше времени на прогулку по этому замечательному месту! И немного больше информации в дороге