читать дальше

отличный гид. В процессе поездки рассказала нам о восстановлении виноделья в регионе, и о Краснодаре. Экскурсия на самой винодельне тоже интересная. Были первый раз, до этого только на пивоварнях:) По поводу дегустации все написано в предыдущих отзывах. Добавлю, что на обратном пути нас завезли в семейную сыроварню к Алексею и Дине, где мы купили очень вкусные выдержанные козьи сыры. Которыми наслаждаемся до сих пор. После экскурсии, Ульяна прислала нам фотографии и смонтировала видео на память. Рекомендуем!