Экскурсии в Новороссийск из Краснодара

Найдено 8 экскурсий в категории «Новороссийск» в Краснодаре, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Краснодар - первая встреча
Пешая
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Краснодар без скуки
Пешая
2 часа
94 отзыва
Квест
до 10 чел.
Лучший выбор
Краснодар без скуки
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, узнайте его тайны и легенды, участвуя в интерактивной квест-экскурсии по знаковым местам города
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Интересный Краснодар
Пешая
1.5 часа
149 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Краснодар - город мечты
На машине
5.5 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный винный вояж по Краснодарскому краю
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
17 дек в 08:30
18 дек в 08:30
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
За видами и винами - на Собер Баш
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
За видами и винами - на Собер Баш
Отправиться на винодельню на горе, побывать в семейной сыроварне и в Беседке желаний
13 дек в 09:00
15 дек в 10:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
На машине
12 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия: Адыгея и плато Лаго-Наки
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
Добраться до места отдыха с комфортом, по пути открыв для себя южный край
13 дек в 09:00
18 дек в 11:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    16 сентября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Дата посещения: 16 сентября 2025
    Марина-замечательный экскурсовод. Очень легко и заинтересованно рассказывает об истории города. Наша группа всего 2 человека. Мы получили много исторической информации,
    читать дальше

    но в непринуждённой форме, с интересными местными легендами и сказаниями. Экскурсия шла в форме прогулки и мы совсем не устали за 2 часа.
    Рекомендуем посмотреть Краснодар с Мариной!

  • М
    Марина
    8 июля 2025
    Краснодар - первая встреча
    Дата посещения: 8 июля 2025
    Спасибо за экскурсию, всё понравилось
  • Е
    Елизавета
    27 июня 2025
    Краснодар - первая встреча
    Дата посещения: 25 июня 2025
    Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много интересных фактов о городе. Гид ответила на все наши вопросы, была внимательна и любезна)
  • М
    Михаил
    26 июня 2025
    Краснодар - первая встреча
    Дата посещения: 24 июня 2025
    Всё просто супер 👍
  • у
    ульяна
    7 декабря 2025
    Краснодар - первая встреча
    Спасибо за первое знакомство с городом по индивидуальному маршруту
  • И
    Ирина
    6 декабря 2025
    Краснодар - первая встреча
    Спасибо Марине, было интересно
  • Л
    Людмила
    26 ноября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Остались очень довольны экскурсионным маршрутом и историческим материалом, которые нам предоставила гид. Профессиональный уровень, лёгкость подачи, приятный голос, правильность построения фраз, отсутствие повторений и умение высказать личное отношение украсили общение! Рекомендуем!!! 100%
    Остались очень довольны экскурсионным маршрутом и историческим материалом, которые нам предоставила гид. Профессиональный уровень, лёгкость подачи, приятный голос, правильность построения фраз, отсутствие повторений и умение высказать личное отношение украсили общение! Рекомендуем!!! 100%
  • Ю
    Юлия
    22 ноября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Экскурсия, замечательная! Тепло, красиво, хороший гид, что ещё нужно для впечатлений! Спасибо большое!
    Экскурсия, замечательная! Тепло, красиво, хороший гид, что ещё нужно для впечатлений! Спасибо большое!
  • Д
    Денис
    18 ноября 2025
    За видами и винами - на Собер Баш
    Интересная экскурсия на на винодельню. Забирают от места вашего проживания на удобном авто Honda Stepwgn. Ульяна добрый, позитивный человек и
    читать дальше

    отличный гид. В процессе поездки рассказала нам о восстановлении виноделья в регионе, и о Краснодаре. Экскурсия на самой винодельне тоже интересная. Были первый раз, до этого только на пивоварнях:) По поводу дегустации все написано в предыдущих отзывах. Добавлю, что на обратном пути нас завезли в семейную сыроварню к Алексею и Дине, где мы купили очень вкусные выдержанные козьи сыры. Которыми наслаждаемся до сих пор. После экскурсии, Ульяна прислала нам фотографии и смонтировала видео на память. Рекомендуем!

    Интересная экскурсия на на винодельню. Забирают от места вашего проживания на удобном авто Honda Stepwgn. Ульяна добрый, позитивный человек и отличный гид. В процессе поездки рассказала нам о восстановлении виноделья в регионе, и о Краснодаре. Экскурсия на самой винодельне тоже интересная. Были первый раз, до этого только на пивоварнях:) По поводу дегустации все написано в предыдущих отзывах. Добавлю, что на обратном пути нас завезли в семейную сыроварню к Алексею и Дине, где мы купили очень вкусные выдержанные козьи сыры. Которыми наслаждаемся до сих пор. После экскурсии, Ульяна прислала нам фотографии и смонтировала видео на память. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    12 ноября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Экскурсия очень понравилась, т. к прошла на высшем уровне. Экскурсовод - замечательный!
  • Л
    Людмила
    8 ноября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Марину Благодарим за интересную, познавательную информацию. За время экскурсии узнали исторические, культурные, архитектурные и религиозные факты. Подача информации интересная и профессиональная. Рекомендуем искренне.
  • Ю
    Юлия
    8 ноября 2025
    За видами и винами - на Собер Баш
    5 ноября состоялась индивидуальная экскурсия с дегустацией на винодельню Собер Баш и сыроварню Форма Солнца, гид Ульяна очень интересно рассказывала
    читать дальше

    про Краснодар, виноградники, пока мы ехали на винодельню, сама экскурсия прошла просто супер, мы побывали на самом производстве вино, как его хранят, разливают и фасуют, очень интересно, побывали на виноградниках и даже покормили ослика виноградом, продегустировали 5 видов вина, кстати бутылки можно забрать с собой, потом поехали на сыроварню. Очень запоминающаяся экскурсия, море положительных эмоций. 👍

    5 ноября состоялась индивидуальная экскурсия с дегустацией на винодельню Собер Баш и сыроварню Форма Солнца, гид Ульяна очень интересно рассказывала про Краснодар, виноградники, пока мы ехали на винодельню, сама экскурсия прошла просто супер, мы побывали на самом производстве вино, как его хранят, разливают и фасуют, очень интересно, побывали на виноградниках и даже покормили ослика виноградом, продегустировали 5 видов вина, кстати бутылки можно забрать с собой, потом поехали на сыроварню. Очень запоминающаяся экскурсия, море положительных эмоций. 👍
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2025
    За видами и винами - на Собер Баш
    Очень красивая экскурсия по винодельне Собер Баш, вино прекрасное, пейзажи гор и винограда выше всех похвал.
    Очень красивая экскурсия по винодельне Собер Баш, вино прекрасное, пейзажи гор и винограда выше всех похвал.
  • С
    Степан
    3 ноября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Все прошло отлично👌. Спасибо
  • О
    Оксана
    29 октября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Спасибо большое гиду за увлекательный рассказ о полюбившемся нам городе!
    Спасибо большое гиду за увлекательный рассказ о полюбившемся нам городе!
  • В
    Владимир
    17 октября 2025
    За видами и винами - на Собер Баш
    Очень понравилось наше путешествие с Ульяной на винодельню в Краснодарском крае.
    Ульяна заехала за нами утром на комфортном автомобиле, и мы
    читать дальше

    выдвинулись в путь.
    По дороге наш гид рассказывала интересные истории о крае, о виноделии и винодельнях.
    Мы любовались пейзажами.
    Время в дороге пролетело незаметно.
    На винодельне все было организовано четко и без задержек.
    Экскурсия и дегустация очень понравились.
    Ульяна очень позитивный и профессиональный гид.
    Всем рекомендую.
    Мы в следующий раз обязательно обратимся к Ульяне.

  • А
    Александр
    16 октября 2025
    Краснодар без скуки
    Гид Ольга показала удивительное умение сделать путешествие интересным и познавательным одновременно. Ее рассказы были понятны, информативны и полны деталей, которые
    читать дальше

    делали каждое место особенным. Добавленные элементы викторины превратили обычную прогулку в захватывающее приключение.

    Без сомнений рекомендую всем туристам, приезжающим в этот чудесный город. Получите массу удовольствия и новых впечатлений вместе с талантливым гидом Ольгой!

  • Н
    Наталья
    12 октября 2025
    Краснодар без скуки
    Очень понравилась экскурсия: познавательно и интересно. А элементы квеста её делают живой и необычной. Большое спасибо Ольге, эта экскурсия - самое то для первоначального знакомства с городом!
  • М
    Мисак
    8 октября 2025
    Краснодар без скуки
    Ольга замечательный гид, глубоко погружённый в своё дело, в материал, приятный и нескучный человек. Нам всем очень понравилось 😻. Уже в тот же вечер начал рекомендовать близким. Экскурсия была 07.10. с 18 до 20 часов.
  • Е
    Елена
    5 октября 2025
    Краснодар - первая встреча
    Если вы хотите узнать особенность города, прочувствовать его атмосферу, погрузиться в его историю, вам обязательно надо на экскурсию именно с
    читать дальше

    Мариной! Настолько наполненная знаниями, любовью к городу, грамотная и обаятельная девушка, вы не останетесь равнодушными после общения с ней, её рассказов. Это лучший гид в Краснодаре, не хочу никого обидеть, но Марина это клад, сокровище для любознательных и пытлтвых умов!

