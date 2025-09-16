Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Лучший выборКраснодар без скуки
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, узнайте его тайны и легенды, участвуя в интерактивной квест-экскурсии по знаковым местам города
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
17 дек в 08:30
18 дек в 08:30
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
За видами и винами - на Собер Баш
Отправиться на винодельню на горе, побывать в семейной сыроварне и в Беседке желаний
13 дек в 09:00
15 дек в 10:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия: Адыгея и плато Лаго-Наки
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
Добраться до места отдыха с комфортом, по пути открыв для себя южный край
13 дек в 09:00
18 дек в 11:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
- ЛЛариса16 сентября 2025Краснодар - первая встречаДата посещения: 16 сентября 2025Марина-замечательный экскурсовод. Очень легко и заинтересованно рассказывает об истории города. Наша группа всего 2 человека. Мы получили много исторической информации,
- ММарина8 июля 2025Краснодар - первая встречаДата посещения: 8 июля 2025Спасибо за экскурсию, всё понравилось
- ЕЕлизавета27 июня 2025Краснодар - первая встречаДата посещения: 25 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много интересных фактов о городе. Гид ответила на все наши вопросы, была внимательна и любезна)
- ММихаил26 июня 2025Краснодар - первая встречаДата посещения: 24 июня 2025Всё просто супер 👍
- уульяна7 декабря 2025Спасибо за первое знакомство с городом по индивидуальному маршруту
- ИИрина6 декабря 2025Спасибо Марине, было интересно
- ЛЛюдмила26 ноября 2025Остались очень довольны экскурсионным маршрутом и историческим материалом, которые нам предоставила гид. Профессиональный уровень, лёгкость подачи, приятный голос, правильность построения фраз, отсутствие повторений и умение высказать личное отношение украсили общение! Рекомендуем!!! 100%
- ЮЮлия22 ноября 2025Экскурсия, замечательная! Тепло, красиво, хороший гид, что ещё нужно для впечатлений! Спасибо большое!
- ДДенис18 ноября 2025Интересная экскурсия на на винодельню. Забирают от места вашего проживания на удобном авто Honda Stepwgn. Ульяна добрый, позитивный человек и
- ЕЕлена12 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, т. к прошла на высшем уровне. Экскурсовод - замечательный!
- ЛЛюдмила8 ноября 2025Марину Благодарим за интересную, познавательную информацию. За время экскурсии узнали исторические, культурные, архитектурные и религиозные факты. Подача информации интересная и профессиональная. Рекомендуем искренне.
- ЮЮлия8 ноября 20255 ноября состоялась индивидуальная экскурсия с дегустацией на винодельню Собер Баш и сыроварню Форма Солнца, гид Ульяна очень интересно рассказывала
- ННаталья4 ноября 2025Очень красивая экскурсия по винодельне Собер Баш, вино прекрасное, пейзажи гор и винограда выше всех похвал.
- ССтепан3 ноября 2025Все прошло отлично👌. Спасибо
- ООксана29 октября 2025Спасибо большое гиду за увлекательный рассказ о полюбившемся нам городе!
- ВВладимир17 октября 2025Очень понравилось наше путешествие с Ульяной на винодельню в Краснодарском крае.
Ульяна заехала за нами утром на комфортном автомобиле, и мы
- ААлександр16 октября 2025Гид Ольга показала удивительное умение сделать путешествие интересным и познавательным одновременно. Ее рассказы были понятны, информативны и полны деталей, которые
- ННаталья12 октября 2025Очень понравилась экскурсия: познавательно и интересно. А элементы квеста её делают живой и необычной. Большое спасибо Ольге, эта экскурсия - самое то для первоначального знакомства с городом!
- ММисак8 октября 2025Ольга замечательный гид, глубоко погружённый в своё дело, в материал, приятный и нескучный человек. Нам всем очень понравилось 😻. Уже в тот же вечер начал рекомендовать близким. Экскурсия была 07.10. с 18 до 20 часов.
- ЕЕлена5 октября 2025Если вы хотите узнать особенность города, прочувствовать его атмосферу, погрузиться в его историю, вам обязательно надо на экскурсию именно с
