На праздники – туры в Краснодаре

Найдено 4 тура в категории «На праздники» в Краснодаре, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
11 июля в 06:00
1 авг в 06:00
14 000 за человека
Поход на Большой Тхач
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
26 000 за человека
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
18 авг в 09:00
25 авг в 08:00
56 000 за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
21 июля в 12:00
4 авг в 12:00
45 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    9 ноября 2023
    Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
    Все прошло очень хорошо, хороший и внимательный гид! Нам всё понравилось, будем и дальше ходить с ним в путешествия!
  • И
    Игорь
    23 июля 2023
    Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
    Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с того, что опыт походов
    читать дальше

    у меня небольшой и некоторое волнение присутствовало. Спустя несколько часов после начала нашего похода оно улетучилось, благодаря нескольким факторам, таким как ощущения от не зря проведённых тренировок, правильной сборки рюкзака, хорошей погоды, но самым важным моментом был наш Гид инструктор Игорь. Очень грамотный человек, очень опытный, эрудированный и образованный. Истории из различных походов, интересные и поучительные мы слушали с удовольствием. Помимо этого Игорь очень интеллигентный и отзывчивый. Помогал отстающим, учил их правильно передвигаться на разных типах грунтов и прочим премудростям пешего туризма. А его песни под гитару у костра- это вообще кинематографическое очарование моментом! Очень вкусно готовил, внеплановый кофе - пожалуйста! Клеща девочке убрал - полечил! Там совет дал, здесь. Фотографировал нас профессиональным аппаратом(зеркалкой Сони) Все остались нашим Гидом-инструктором Игорем в высшей степени довольны! Мы увидели прекрасную природу, забрались на вершину горы Тхач, совершили пару радиальных походов. с погодой в целом очень повезло! Это было здорово! Здорово по-настоящему!

    Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
  2. Поход на Большой Тхач
  3. Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
  4. В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "На праздники" можно забронировать 4 тура от 14 000 до 56 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Краснодаре на 2024 год на праздники, 2 ⭐ отзыва, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам