Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2, 9:00
21 дек в 11:00
18 янв в 11:00
84 300 ₽ за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
21 дек в 12:00
18 янв в 12:00
68 200 ₽ за человека
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
19 дек в 08:00
31 дек в 08:00
83 000 ₽ за человека
