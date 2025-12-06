Мои заказы

На майские – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «На майские» в Краснодаре, цены от 68 200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Пешая
7 дней
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2, 9:00
21 дек в 11:00
18 янв в 11:00
84 300 ₽ за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Пешая
7 дней
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
21 дек в 12:00
18 янв в 12:00
68 200 ₽ за человека
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
На машине
3 дня
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
19 дек в 08:00
31 дек в 08:00
83 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Краснодаре в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 68 200 до 84 300.
