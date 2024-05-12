Поход на Большой Тхач
Авторский тур в Краснодаре

Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину

Маршрут пройдёт по заповедной территории в предгорьях Главного Кавказского хребта.

Ночёвки в палатках, небо, покрытое миллионами звёзд, вид Эльбруса на рассвете, романтичные туманы и закаты — малая часть того, что вы увидите в путешествии. Если повезёт, встретятся серны, олени, зубры. Поход понравится и новичкам, и опытным туристам, любителям фотографии и природы.
Поход на Большой Тхач
Поход на Большой Тхач
Поход на Большой Тхач
Ближайшие даты:
12
мая
19
мая
2
июн
9
июн
16
июн
15
сен
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: тёплая куртка, лыжная (флисовая) шапка, перчатки флисовые, бахилы, непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки, ходовой комплект одежды (спортивный костюм), спальник, пенополиуретановый коврик, треккинговая обувь, сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки или в период межсезонья нейлоновые высокие сапоги), рюкзак на 80-100 л, сидушка, треккинговые палки, дождевик и накидка от дождя на рюкзак, панама, солнцезащитные крем и очки, рабочие перчатки, кружка, ложка, миска, нож, термос или фляга для воды общим объёмом до 2 литров, фонарь налобный и запасные батарейки, индивидуальная аптечка.

Возможно участие с детьми старше 8 лет. До 18-летнего возраста требуется сопровождение взрослых или доверенность на инструктора от родителей.

Организатор вправе изменить маршрут движения из-за погодных условий, времени года, состояния группы и соображений безопасности.

Проживание. На маршруте ночёвки в палатках. В заключительную ночь — в гостинице г. Краснодара (2-3-местное размещение, удобства в номере)

Питание. Походное, на 7-й день включён завтрак в гостинице

Километраж. Общая протяжённость активной части маршрута — 78 км.

Связь и интернет. Связь на маршруте плавающая, в первый походный день её нет. При выходе на хребет или вершины приём более устойчивый. Интернета на активной части маршрута нет

Программа тура по дням

1 день

Встреча и треккинг до места стоянки

Встречаемся и едем в посёлок Новопрохладный, где вы познакомитесь с инструктором, получите палатки, костровые принадлежности, продукты питания и соберёте рюкзаки. После обеда в полевых условиях начнётся наш поход по территории природного парка «Большой Тхач», который в 1999 году, одновременно с Кавказским Государственным биосферным заповедником, был включён в список Всемирного природного наследия.

Около 10 км по живописной долине реки Сахрай будем идти до поляны Тайвань (при желании можно доехать на внедорожном транспорте за доплату), любуясь многочисленными невысокими, но полноводными Сахрайскими водопадами, причудливыми скалами, каньонами и каскадами под кронами деревьев.
Вечером разожжём костёр, приготовим ужин и пообщаемся.

Встреча и треккинг до места стоянкиВстреча и треккинг до места стоянкиВстреча и треккинг до места стоянкиВстреча и треккинг до места стоянки
2 день

Поход до Фирсовой поляны

Продолжаем треккинг по долине, которая становится всё уже и всё выше поднимается по склону Большого Тхача, а затем поворачивает к Фирсовой поляне, месту нашей второй ночёвки. В этой зоне альпийских лугов поставим палатки, вы потренируетесь разжигать примус и готовить еду на газовой горелке. Вечером устроим чаепитие с чаем из рябины и калины и будем разглядывать усыпанное звёздами небо.

Поход до Фирсовой поляныПоход до Фирсовой поляныПоход до Фирсовой поляныПоход до Фирсовой поляны
3 день

Покорение вершины Большого Тхача

Проснёмся пораньше, чтобы полюбоваться Эльбрусом в лучах рассвета. После продолжим наш путь. Будем идти по широкой тропе под тенью сосен и рябин, набирая высоту, пока не достигнем скального склона. Во время движения по нему справа от нас откроется панорама Малого Тхача, хребта Слесарного, Лаго-Наки и Ачешбока. Слева — предгорья Кавказских гор, вдалеке — зелёные поля.

Постепенно приблизимся к вершине Большого Тхача. Большой Тхач — доминирующая вершина на границе Горной Адыгеи и Краснодарского края, похожая на каменную корону, образовавшаяся в Большой ледниковый период. Название переводится с адыгского как «вечно молодой бог». Поднимемся наверх, а затем спустимся на скальную перемычку между вершинами Большого и Малого Тхачей, где устроим привал. Отдохнув, пройдём вдоль Малого Тхача. По желанию поднимемся на его вершину. Недалеко от родника у горы Асбестная установим лагерь.

Покорение вершины Большого ТхачаПокорение вершины Большого ТхачаПокорение вершины Большого ТхачаПокорение вершины Большого Тхача
4 день

Перевал Чёртовы ворота

Сегодня поспим подольше, а после налегке отправимся к горе Западный Ачешбок (2486 м) или границе Кавказского заповедника. Хребет Ачешбок раскинулся возле рек Белой и Малая Лаба. Он состоит из двух вершин — Западный Ачешбок и Восточный, разделённых расщелиной. Весь массив носит название Чёртовы ворота, а местные жители иногда именуют достопримечательность воротинами. Когда-то перевал соединял пастбища и лесистые местности на севере, по проложенной дороге прогоняли скот, из-за чего объект получил ещё одно имя — Чёртова калитка. Оказавшись в расщелине, почувствуем холод от покрытых снегом гор, если повезёт, встретим тура или серну. По дороге найдём сюрприз, оставленный предыдущей группой. С перевала откроется живописный вид на Кавказский заповедник и склоны воротин.

Перевал Чёртовы воротаПеревал Чёртовы воротаПеревал Чёртовы воротаПеревал Чёртовы ворота
5 день

Возвращение в Новопрохладный

Выдвигаемся в обратный путь. По хребту Слесарному пройдём в сторону балагана Шестакова, любуясь постепенно удаляющимися покорёнными вершинами. Посмотрим на скалу Колокольную и ещё раз насладимся видами Главного Кавказского хребта. Осенью на тропе из-под ног выскакивают куропатки, можно увидеть тетеревов, встретить оленя, а в начале лета — зубра.

Вернёмся в посёлок Новопрохладный, где переночуем среди вековых пихт в деревянной избушке на живописной поляне с родником.

Возвращение в НовопрохладныйВозвращение в НовопрохладныйВозвращение в НовопрохладныйВозвращение в Новопрохладный
6 день

Долина реки Сахрай, переезд в Краснодар

Сегодня снова окажемся в долине реки Сахрай. По широкой тропе спустимся со склонов горы Корыто в долину реки Куна. Пройдём в сторону посёлка, где сядем в машину и доедем до Краснодара. Там заселимся в гостиницу и поужинаем.

Долина реки Сахрай, переезд в КраснодарДолина реки Сахрай, переезд в КраснодарДолина реки Сахрай, переезд в КраснодарДолина реки Сахрай, переезд в Краснодар
7 день

Завершение программы, отъезд

После завтрака отправляемся в аэропорт или на ж/д вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы: Краснодар - посёлок Новопрохладный, посёлок Новопрохладный - Краснодар
  • Проживание в отеле города Краснодара (2-4 местные номера)
  • Завтрак в 7-й день, обеспечение продуктами питания на поход (1-6 дни)
  • Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, верёвки, средства связи и т. п.)
  • Работа профессионального инструктора-проводника
  • Страховка на время тура
Что не входит в цену
  • Проезд до места начала тура и обратно
  • Внедорожные трансферы
  • Дополнительные экскурсии
  • Экологические сборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятника Ленину), 9:00
Завершение: Краснодар (железнодорожная станция Краснодар-1/аэропорт Пашковский)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Краснодара

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