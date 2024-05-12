Маршрут пройдёт по заповедной территории в предгорьях Главного Кавказского хребта. Ночёвки в палатках, небо, покрытое миллионами звёзд, вид Эльбруса на рассвете, романтичные туманы и закаты — малая часть того, что вы увидите в путешествии. Если повезёт, встретятся серны, олени, зубры. Поход понравится и новичкам, и опытным туристам, любителям фотографии и природы.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: тёплая куртка, лыжная (флисовая) шапка, перчатки флисовые, бахилы, непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки, ходовой комплект одежды (спортивный костюм), спальник, пенополиуретановый коврик, треккинговая обувь, сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки или в период межсезонья нейлоновые высокие сапоги), рюкзак на 80-100 л, сидушка, треккинговые палки, дождевик и накидка от дождя на рюкзак, панама, солнцезащитные крем и очки, рабочие перчатки, кружка, ложка, миска, нож, термос или фляга для воды общим объёмом до 2 литров, фонарь налобный и запасные батарейки, индивидуальная аптечка.

Возможно участие с детьми старше 8 лет. До 18-летнего возраста требуется сопровождение взрослых или доверенность на инструктора от родителей.

Организатор вправе изменить маршрут движения из-за погодных условий, времени года, состояния группы и соображений безопасности.