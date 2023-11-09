4 дня
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
30 дек в 06:00
4 янв в 06:00
14 000₽ за человека
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
8 дек в 08:00
15 дек в 08:00
31 300₽ за человека
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2, 9:00
8 дек в 09:00
15 дек в 09:00
84 300₽ за человека
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
8 дек в 12:00
15 дек в 12:00
68 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей9 ноября 2023Все прошло очень хорошо, хороший и внимательный гид! Нам всё понравилось, будем и дальше ходить с ним в путешествия!
- ИИгорь23 июля 2023Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с того, что опыт походов
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «В мае»
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