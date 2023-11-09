В январе – туры в Краснодаре

Найдено 4 тура в категории «В январе» в Краснодаре, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пешая
2 отзыва
4 дня
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
30 дек в 06:00
4 янв в 06:00
14 000 за человека
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Пешая
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2, 9:00
8 дек в 09:00
15 дек в 09:00
84 300 за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Пешая
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
8 дек в 12:00
15 дек в 12:00
68 200 за человека
Новогодняя сказка в Адыгее
На машине
6 дней
Новогодняя сказка в Адыгее
Погулять по живописным ущельям, полюбоваться снежными горными пейзажами и заглянуть в пещеру
Начало: На ж. - д. вокзале «Краснодар-1» в 11:00. Также вы...
29 дек в 11:00
3 янв в 11:00
75 999 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    9 ноября 2023
    Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
    Все прошло очень хорошо, хороший и внимательный гид! Нам всё понравилось, будем и дальше ходить с ним в путешествия!
  • И
    Игорь
    23 июля 2023
    Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
    Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с того, что опыт походов
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    у меня небольшой и некоторое волнение присутствовало. Спустя несколько часов после начала нашего похода оно улетучилось, благодаря нескольким факторам, таким как ощущения от не зря проведённых тренировок, правильной сборки рюкзака, хорошей погоды, но самым важным моментом был наш Гид инструктор Игорь. Очень грамотный человек, очень опытный, эрудированный и образованный. Истории из различных походов, интересные и поучительные мы слушали с удовольствием. Помимо этого Игорь очень интеллигентный и отзывчивый. Помогал отстающим, учил их правильно передвигаться на разных типах грунтов и прочим премудростям пешего туризма. А его песни под гитару у костра- это вообще кинематографическое очарование моментом! Очень вкусно готовил, внеплановый кофе - пожалуйста! Клеща девочке убрал - полечил! Там совет дал, здесь. Фотографировал нас профессиональным аппаратом(зеркалкой Сони) Все остались нашим Гидом-инструктором Игорем в высшей степени довольны! Мы увидели прекрасную природу, забрались на вершину горы Тхач, совершили пару радиальных походов. с погодой в целом очень повезло! Это было здорово! Здорово по-настоящему!

    Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну сМы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «В январе»

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Сколько стоит тур в Краснодаре в ноябре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "В январе" можно забронировать 4 тура от 14 000 до 84 300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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