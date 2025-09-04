Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар, первая половина дня, точное время по до...
4 сен в 06:00
25 сен в 06:00
19 000 ₽ за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж/д вокзал. Мы встретим вас и привезём ...
3 сен в 06:00
24 сен в 06:00
24 000 ₽ за человека
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
14 сен в 08:00
21 сен в 08:00
31 300 ₽ за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
31 авг в 12:00
7 сен в 12:00
68 200 ₽ за человека
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти по заповедным территориям с палатками, покорить 4 перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
8 окт в 06:00
24 000 ₽ за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
10 сен в 06:00
11 сен в 08:00
24 000 ₽ за человека
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
31 авг в 09:00
7 сен в 09:00
38 000 ₽ за человека
От предгорий Краснодарского края до лугов Красной поляны: треккинг-тур с проживанием в палатках
Надышаться хвойным воздухом, преодолеть 2 кордона и полюбоваться горами
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 7:00
22 сен в 08:00
30 000 ₽ за человека
