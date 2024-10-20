На 7 дней – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «На 7 дней» в Краснодаре, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Поход на Большой Тхач
Пешая
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
20 окт в 08:00
27 окт в 08:00
26 000 за человека
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Пешая
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
20 окт в 09:00
27 окт в 09:00
56 000 за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Пешая
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
20 окт в 12:00
27 окт в 12:00
45 600 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «На 7 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход на Большой Тхач
  2. Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
  3. В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Водопады Руфабго
  2. Лаго-Наки
  3. Хаджохская теснина
Сколько стоит тур в Краснодаре в сентябре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 26 000 до 56 000.
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