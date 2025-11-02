Мои заказы

В марте – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «В марте» в Краснодаре, цены от 55 400 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
На машине
3 дня
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
Завтра в 10:00
21 ноя в 08:00
83 000 ₽ за человека
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
На машине
4 дня
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
Побывать в парке Галицкого, насладиться природой Кубани и Адыгеи, отведать вин и эскарго
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
15 ноя в 14:00
55 400 ₽ за человека
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
На машине
6 дней
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
21 ноя в 10:00
19 дек в 10:00
98 600 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Лаго-Наки
  2. Водопады Руфабго
  3. Хаджохская теснина
  4. Улица Красная
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Майкоп
  9. Скала Петушок
  10. Дантово ущелье
Сколько стоит тур в Краснодаре в ноябре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 55 400 до 98 600.
