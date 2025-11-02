Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
Завтра в 10:00
21 ноя в 08:00
83 000 ₽ за человека
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
Побывать в парке Галицкого, насладиться природой Кубани и Адыгеи, отведать вин и эскарго
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
15 ноя в 14:00
55 400 ₽ за человека
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
21 ноя в 10:00
19 дек в 10:00
98 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «В марте»
Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Краснодаре в ноябре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 55 400 до 98 600.
Забронируйте тур в Краснодаре на 2025 год по теме «В марте», цены от 55400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь