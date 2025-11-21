Мои заказы

На 8 Марта – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Краснодаре, цены от 50 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
На машине
6 дней
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
21 ноя в 10:00
19 дек в 10:00
98 600 ₽ за человека
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
На машине
4 дня
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
10 дек в 14:00
50 000 ₽ за человека
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
На машине
3 дня
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
21 ноя в 08:00
19 дек в 08:00
83 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «На 8 Марта»

Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Лаго-Наки
  2. Водопады Руфабго
  3. Хаджохская теснина
  4. Улица Красная
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Майкоп
  9. Скала Петушок
  10. Дантово ущелье
Сколько стоит тур в Краснодаре в ноябре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 50 000 до 98 600.
