7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
26 000₽ за человека
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2, 9:00
3 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
56 000₽ за человека
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
3 ноя в 12:00
10 ноя в 12:00
45 600₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «В ноябре»
Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Краснодаре в октябре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 26 000 до 56 000.
Забронируйте тур в Краснодаре на 2024 год по теме «В ноябре», цены от 26000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь